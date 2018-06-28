Поездки в некоторые регионы и страны без прививок превращаются в самоубийство– риск подхватить инфекцию может быть очень велик.

ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Отправляясь в эндемичные по этим заболеваниям регионы, прививаться нужно обязательно.

Клещевой энцефалит. Встречается не только на Дальнем Востоке и во Вьетнаме, но в Московской области, Австрии, Германии и Чехии. До 20% всех клещей являются переносчиками заболевания! Поэтому весна – самое время позаботиться о вакцинации, если вы, конечно, не собираетесь провести все лето в городе. Прививаться нужно в несколько этапов. По-хорошему, начинать нужно было еще осенью. Однако для тех, кто опоздал, есть ускоренная схема вакцинации 0 - 2 недели - 3 месяца.

Желтая лихорадка. Переносчики заболевания – комары, половина инфицированных людей умирает. Вакцинация необходима всем, кто собирается в Африку или Южную Америку, где до сих пор нередки вспышки этой инфекции. Вакцину вводят однократно, не позже, чем за 7-10 дней до поездки. Иммунитет формируется примерно на 6 лет.

Гепатит А. Всем известная желтуха передается через воду (в том числе, и морскую), продукты питания и грязные руки. Вирус очень устойчив в окружающей среде, и подхватить его проще простого. Вакцинироваться нужно всем, кто планирует поездки на юг и в страны третьего мира, где до сих пор все плохо с гигиеной. Вакцинация проходит в 2 этапа. Через 3 недели после первой инъекции можно отправляться в поездку, однако чтобы сформировался пожизненный иммунитет, через 6-12 месяцев нужно сделать еще один укол.

Бешенство. Это заболевание встречается практически везде, однако в некоторых странах риск быть укушенным инфицированным животным особенно велик. Это Индия, Лаос, Филиппины, Таиланд, Китай, страны Южной Америки. Привиться придется не позже, чем за месяц до отъезда. Вводятся три дозы вакцины по схеме 0-7-21 (или 28) день. Защиты хватит на 3 года.

Брюшной тиф. В большинстве цивилизованных стран уже и забыли, что это такое. Однако в Африке, Азии и Южной Америке тифом болеют до сих пор. Поэтому лучше подстраховаться. На формирование иммунитета после вакцинации уйдет минимум 2 недели. Кстати, вакцинация от тифа – это не обязательно уколы. Для этого используют и таблетки, которые нужно принимать по определенной схеме.

Менингококковая инфекция. Вызывает менингит, артрит, эндокардит и другие серьезные заболевания. Ее все чаще привозят из хаджа – в первую очередь, из Саудовской Аравии. Также инфекция активно циркулирует в Центральной Африке и некоторых странах Южной Америки. Так что всем, кто планирует путешествия в эти места, необходимо сделать прививку – это всего одна инъекция, которая дает иммунитет на 3-5 лет. Правда, защищает она не от всех разновидностей менингококков, которых известно больше 2 десятков. Но все же это лучше, чем ничего!

Опубликовано: 27 июня 2018 г.