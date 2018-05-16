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Диета для здоровой психики

В молодости нам нужно мясо, а в зрелом возрасте – фрукты ...
Опубликовано: 1 июня 2018 г.

В молодости нам нужно мясо, а в зрелом возрасте – фрукты, выяснили ученые из Университета Бингемтон в Нью-Йорке. Оказалось, психическое благополучие у людей до 30 лет было связано с потреблением мяса: оно необходимо для выработки серотонина и дофамина, отвечающих за позитивный настрой. У людей постарше важную роль в сохранении душевного равновесия играли продукты, богатые антиоксидантами. «С возрастом в организме образуется больше свободных радикалов, вызывающих нарушения в работе мозга.  Поэтому наша потребность в антиоксидантах увеличивается», - объясняют авторы.

Опубликовано: 1 июня 2018 г.

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