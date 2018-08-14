Диалоги с печенью

Эксперт: Сергей Вялов, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог, автор книги «Здоровый кишечник», член Американской гастроэнтерологической ассоциации (AGA).

А обед подождет…

Несколько месяцев назад я стала замечать непривычную тяжесть в правом подреберье. Время от времени в боку как будто что-то тикало. При этом острых болевых ощущений не было, поэтому я не спешила обращаться к врачу. Не стала паниковать и при появившихся приступах тошноты, чувстве горечи во рту, у меня такое бывало, когда съем что-то не то. Но однажды тошнота закончилась рвотой с желчью, вот тогда я поняла, что все это время упорно не замечала сигналы «sos» своего организма. Помчалась к гастроэнтерологу. Врач диагностировал острый гастрит, а услышав мои жалобы на тяжесть в области печени, направил на консультацию к гепатологу.

Я очень удивилась, когда специалист по заболеваниям печени признала во мне своего пациента. Ведь я почти не употребляю алкоголь, какие могут быть проблемы с печенью... Врач деликатно обратила внимание на мой вес – причина в нем.

Да, как это ни печально, но пора было признаться самой себе, что я действительно сильно поправилась. Два года назад поменяла работу, и на новом месте не оказалось столовой. Сотрудники разогревают принесенную еду в микроволновой печи или ходят на бизнес-ланчи в кафе. Работы у меня столько, что выходить из здания на обед – большая роскошь. Поэтому питаюсь прямо за рабочим столом. Утром по дороге куплю в кулинарии мини-пиццу, пирожки, салатики, курочку-гриль, сладости – и все это ем в течение дня, чаем запиваю. Я и так была совсем не худышка, а за два года набрала еще 14 кг. Большая часть осела на животе и бедрах. Оказалось, в клетках печени тоже накапливается жир. Мне сделали биохимический анализ крови и ультразвуковое исследование. Диагноз – жировая дистрофия печени, жировой гепатоз.

Жировой гепатоз или неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – заболевание, при котором в клетках печени (гепатоцитах) накапливается жир, и его масса составляет более 5-10% массы самой печени.

Выявить НАЖБП на ранней стадии сложно – заболевание протекает почти бессимптомно. Обнаруживается случайно или диагностируется по совокупности вторичных проявлений: - увеличение объема брюшного жира - повышенное кровяное давление - повышение уровня инсулина в крови и нарушение обмена глюкозы - расширение мелких сосудов кожи, появление сосудистых сеточек и звездочек - у мужчин - увеличение грудной железы.

Комментарий эксперта:

По симптомам вы не сможете выявить или заподозрить болезнь печени, поскольку в ней нет нервных окончаний, она просто не может болеть. Если «печеночные симптомы» - желтуха или увеличение печени – появились, то мы имеем дело с тяжелым разрушением печени, вирусным гепатитом или циррозом. К жировому гепатозу приводят лишний вес, злоупотребление алкоголем, вирусы гепатитов В и С, генетические факторы, прием некоторых нестероидных противовоспалительных препаратов.

Стандартом диагностики жировой болезни печени является УЗИ, по результатам которого мы видим скопление жиров в печени и можем предполагать наличие фиброза. Затем используется эластография, которая может определить степень фиброза. Все это говорит о стеатозе, то есть накоплении жира в печени.

Анализ крови покажет нам, происходит ли разрушение клеток печени или пока еще нет. Если клетки разрушаются, речь уже идет о жировом гепатите. Эта ситуация, конечно, предполагает более интенсивное лечение. Так же мы проверяем в крови уровень сахара, холестерина и инсулина, и рассчитываем индекс инсулинорезистентоности - он скажет о том, нарушает ли жировая ткань работу гормонов, требуется ли специальное лечение.

Жир или гормоны

Как объяснил мне врач, самая распространенная причина возникновения жирового гепатоза - нарушение обмена веществ и гормональные изменения в организме. В моем случае первопричиной стало неправильное питание и набор веса. Дома я стараюсь питаться правильно, раз в неделю хожу в бассейн - видимо, всего этого недостаточно, если вес все равно прибавляется.

Часто жировому гепатозу сопутствует сахарный диабет, но это не мой случай, правда, уровень сахара и холестерина в крови оказались слегка завышенными. Еще УЗИ показало, что у меня атоничный желчный пузырь - отсюда излишнее скопление желчи.

Врач успокоил, сказав, что более чем в 80% случаях жировой гепатоз не угрожает жизни. Вот если бы я увлекалась алкоголем, тогда гепатоз перерос бы в фиброз, а затем и цирроз печени.

Стадии жирового гепатоза: 0 – отдельные группы клеток печени содержат мелкие частицы жира. I – капли жира в клетках печени увеличиваются и образуют отдельные очаги (33% пораженных клеток). II – мелкие, средние и крупные капли жира содержатся в 33–66% клеток печени. III – крупные жировые образования выходят за пределы клеток, образуя кисты (более 66% пораженных клеток в поле зрения).

Комментарий эксперта:

Обращайте внимание на то, что вы едите. Если в рационе преобладают жирные, жареные и сладкие блюда, их надо заменять полезными продуктами. Употреблять что-то конкретное для предотвращения или лечения гепатоза - бесполезно. Единственным исключением служит кофе, который полезно пить для печени в количестве 3 чашек в день, если при этом нет других заболеваний. Важно убрать алкоголь, употребление которого даже чуть больше нормы усиливает уже имеющееся жировое повреждение печени. Не следует принимать «лишние» лекарства без назначения врача и реальной необходимости. Также большинство рекламируемых средств для похудения и фиточаи могут ухудшать состояние печени. За пример правильного питания можно взять «нестрогий» шаблон диеты «Стол №5».

Питание – основа здоровья

Первое, что прописал мне врач – похудение и физическую активность. Расписал сбалансированное дробное питание с уменьшенной суточной калорийностью. Основу рациона составляют животные белки (курица, говядина, яйца), крупы, некрахмалистые овощи и ягоды, а также полезные жиры – оливковое масло и молочные продукты. Я стала готовить еду дома и брать с собой ланч-боксы с обедом и перекусами, чтобы иметь возможность питаться 5-6 раз в день с трехчасовыми промежутками между приемами пищи. Под запретом оказались жирные сорта мяса, все соления и копчености, острые и пряные блюда, вместо джанк-фуда и сдобных изделий я грызу морковь, сельдерей и яблоки. Меньше стала пить чай – уменьшилась отечность. Дополнительно для поджелудочной железы мне назначили ферменты, а для улучшения моторики желчного пузыря и стимуляции выделения желчи назначил лекарственный растительный препарат.

Я заставила себя ходить в бассейн два раза в неделю. Загрузила в телефон специальное приложение и слежу за тем, чтобы проходить в день как минимум 7 000 шагов. Как объясняют врачи, снижение массы тела на 8-10% значительно улучшает состояние печени. Мой курс лечения еще не завершен, но я на правильном пути.

Комментарий эксперта:

Необходимо снизить вес хотя бы на 10% от исходного, но делать это постепенно: не более 1 кг в неделю, то есть 4 кг за месяц. Дополнительно мы ускоряем процесс «похудения печени» физической активностью, причем не имеет значения, аэробная это нагрузка или занятия в тренажерном зале - нужно уделять спорту не менее часа в день. Если вес не падает, необходимо скорректировать диету и обратиться к эндокринологу: скорее всего, проблема в инсулине и сахаре.

Не следует принимать добавки для так называемой «очистки» печени – это не приведет к выведению из нее жиров. При жировом гепатите эффективна урсодезоксихолевая кислота (УДХК), которая уменьшает воспаление в печени, восстанавливает ее структуру и функции.

Безусловно, лечение жировой болезни печени занимает какое-то время, но в результате мы имеем полное выведение жиров из печени и отсутствие воспаления или фиброза.