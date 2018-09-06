ДИАГНОЗ ПО ТАТУ

С тех пор были разработаны и внедрены интересные новинки, например Ревил – подкожное устройство, постоянно считывающее кардиограмму. Сегодня разработчики поднимают планку ещё выше. Они решили поставить на службу медицине то, что ещё вчера казалось олицетворением неформального образа жизни.

Специалисты из Федерального технологического университета Цюриха разработали биомедицинскую татуировку, способную определять концентрацию кальция в крови. Известно несколько видов онкологических заболеваний, при которых повышенное содержания кальция в крови является первым симптомом. Чаще всего это проходит незамеченным, ведь мы очень редко сдаём развёрнутый биохимический анализ крови, в который входит кальций.

Учёные получили культуру стволовых клеток, которыми можно «набить» на коже своего рода татуировку. Единственное отличие от классического рисунка - биологические татуировки намного светлее, и в обычной ситуации их не видно. Зато при повышении концентрации кальция они начинают вырабатывать меланин - татуировка темнеет и становится заметной. В настоящее время завершён первый этап исследования на грызунах – тату у мышей стабильно темнели при искусственном повышении уровня кальция в их организме. Впереди следующие этапы эксперимента: с участием высших приматов и добровольцев, на которые учёным отведено несколько лет. Затем диагностические татуировки могут быть одобрены для использования в клинической практике.

Учёные уверены, что стволовые клетки, используемые в биотату можно научить реагировать на различные показатели, а не только на кальций. Например, уже идёт работа над тату, способной определить ранние признаки болезни Паркинсона. Что касается кальциевых татуировок, они в первую очередь будут полезны онкологическим пациентам, которые успешно прошли лечение и находятся под динамическим наблюдением. Проявление татуировки в этом случае станет самым ранним признаком рецидива.

А специалисты Калифорнийского университета уже несколько лет работают над биологической татуировкой, способной определять уровень сахара в крови. В отличие от разработки швейцарских коллег, эта татуировка временная, её наносят на кожу, намочив бумагу с рисунком, по аналогии с детскими переводными картинками. Ещё одно отличие – американская тату снабжена двумя миниатюрными электродами, которые касаются кожи. Незначительного электрического разряда достаточно для того, чтобы молекулы глюкозы вышли из капилляров на поверхность кожи и были зафиксированы сенсорами татуировки. Как уверяет директор Центра носимых сенсоров Калифорнийского университета Патрик Мерсье, это безопасно и практически неощутимо. В случае повышения уровня сахара татуировка изменит цвет, значит пора принять лекарство или ввести инсулин.

Необходимость часто прокалывать палец для забора крови приводит к тому, что не все больные сахарным диабетом чётко отслеживают уровень глюкозы: около 25% больных инсулинозависимым диабетом проверяют уровень сахара крайне редко и подкалывают инсулин по назначенной врачом схеме. Среди принимающих сахароснижающие таблетки контроль уровня глюкозы ещё хуже – 65% пациентов контролируют уровень сахара не чаще одного раза в месяц.

«Возможность избежать укола значительно повышает приверженность пациентов лечению и контролю сахара», - говорят учёные, предложив использовать вместо глюкометра биотату группе из 50 пациентов, страдающих сахарным диабетом 1 и 2 типа. Уже сегодня ясно, что стоимость диабетической татуировки будет сравнима с расходами на глюкометр и расходников для него. Правда, пока татуировка способна измерить сахар всего один раз. Следующий шаг –тату, контролирующее уровень сахара в течение всего дня.

Два разных подхода ведут к одной цели – как можно скорее внедрить в жизнь простые и доступные методы диагностики, чтобы каждый мог легко и быстро оценить свои показатели крови. По смелым предположениям, возможность самостоятельного мониторинга здоровья облегчит раннюю диагностику более чем сотни опасных болезней и поможет увеличить среднюю продолжительность жизни на несколько лет. Поэтому у биомедицинских татуировок большое будущее.

Тату-зависимость или «синяя болезнь» – реальный медицинский диагноз. Обычно его ставят тем, кто, нанеся на кожу первую татуировку, вскоре испытывает непреодолимое желание делать всё новые и новые рисунки. Причём манит людей не желание иметь как можно больше тату, а ощущения, которые испытывает человек во время нанесения татуировки. Ученые посчитали, что 40% людей возвращались в тату-салон лишь для того, чтобы испытать легкую приятную боль во время работы тату-мастера.

Переводные одноразовые татуировки, как и тату из стволовых клеток, помогают выявить опасные болезни.

Опубликовано: 14 сентября 2018 г.