Диагноз «кишечный дисбактериоз»: правда или миф?

Мне поставили диагноз «кишечный дисбактериоз». Прочитал, что за границей такой диагноз не признают. Где правда?

Отвечает Наталья Федорова, заведующая лабораторией клинической бактериологи РДКБ, к.м.н.:

На Западе действительно не ставят диагноз «дисбактериоз», хотя проблемы пищеварения, связанные с дисбалансом микрофлоры, никто не отрицает. Это скорее вопрос терминологии: за рубежом ставят на первое место основное заболевание, например, хронический панкреатит, вызванные различными причинами колиты и так далее. Дисбактериоз в диагнозе не указывают как само собой разумеющееся при этой патологии. На лечении заболеваний кишечника это не отражается - подходы одинаковы во всем мире.

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