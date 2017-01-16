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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Диагноз «кишечный дисбактериоз»: правда или миф?

Мне поставили диагноз «кишечный дисбактериоз». Прочитал, что за границей такой диагноз не признают. Где правда?
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 16 января 2017 г.
Тэги: диагностика, пищеварительная система

Отвечает Наталья Федорова, заведующая лабораторией клинической бактериологи РДКБ, к.м.н.:

На Западе действительно не ставят диагноз «дисбактериоз», хотя проблемы пищеварения, связанные с дисбалансом микрофлоры, никто не отрицает. Это скорее вопрос терминологии: за рубежом ставят на первое место основное заболевание, например, хронический панкреатит, вызванные различными причинами колиты и так далее. Дисбактериоз в диагнозе не указывают как само собой разумеющееся при этой патологии. На лечении заболеваний кишечника это не отражается - подходы одинаковы во всем мире. 

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Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 16 января 2017 г.
Журнал "Здоровье" №9 2016 Журнал "Здоровье" №9 2016
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

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