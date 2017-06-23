Подпишись на новости
Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение Семья / Дети

Диабет 1-го типа у детей

Иногда родители узнают, что у ребенка диабет 1 типа лишь тогда когда он попадает в реанимацию. Между тем есть явные признаки того, что беда уже близко.
Автор: Елена ЛУГОВЦОВА
Опубликовано: 23 июня 2017 г.
Тэги: диабет, детское здоровье, диагностика
Эксперты

Елена Петряйкина
врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, зам. директора Морозовской ДГКБ ДЗМ, глава попечительско

Наталья Владимирова
врач-психотерапевт, президент благотворительного фонда «Быть вместе»


По статистике, 80 процентам детей с сахарным диабетом 1 типа впервые ставят диагноз по дороге в больницу, в скорой, или в отделении реанимации. Причем в разных странах на 1000 таких больных приходится от 10 до 100 случаев диабетического кетоацидоза – грозного осложнения болезни, приводящего к коме, а в 19% случаев – к смерти. И хотя диабетический кетоацидоз имеет четкие симптомы, на них не всегда обращают внимание. Вот типичный рассказ мамы чудом спасенного ребенка:

 «Ваня перенес тяжелый грипп. Когда выздоровел, стал много пить, я думала потому, что в квартире жарко. Писать стал тоже много, даже ночью в кровать, чего уже давно не было. Пришлось снова памперсы покупать – за ночь уходило три штуки. Вдруг он начал очень много есть. Бабушка радовалась: «Какой хороший аппетит!», но я чувствовала - что-то не так: сын неожиданно похудел. Пошли к врачу, получили направление на анализы. Но сделать их не успели. На следующий день Ваня стал вялым и заторможенным, тяжело и часто дышал, у него началась рвота. Решили, что отравился, вызвали скорую. Несколько дней сын провел в реанимации, в коме. Там-то мы и узнали, что у него зашкаливает сахар крови, диагноз - диабет 1 типа и самое опасное его осложнение, так называемый кетоацидоз».

СПРАВКА «Здоровья»:

Диабет первого типа у детей развивается очень быстро. Чаще всего этот процесс запускает стресс, нередко после перенесенного заболевания - гриппа, ОРЗ, кори, краснухи, цитамегаловирусная инфекция. Но в основе всегда наследственная предрасположенность, генетический дефект.  Начинают стремительно гибнуть здоровые клетки поджелудочной железы и когда их остается только 10 %, организм перестает перерабатывать глюкозу и начинает использовать для получения энергии жировые запасы. Но жиры расщепляются не полностью. Образуются кетоны, которые отравляют организм. Когда интоксикация доходит до критического уровня, наступает кома. Если диабетом 1 типа больна мама, вероятность, что заболеет ребенок – 4%, если отец – 6%, если оба родителя, риск повышается до 30%.

Впервые симптомы диабетического кетоацидоза были описаны в конце 19 века. В то время он практически всегда приводил к смерти. Сейчас врачи научились выхаживать таких пациентов и процент смертности значительно снизился. Но очень важно вовремя обратить внимание на симптомы, которые врачи называют болезнью «пяти П»:

  1. полидипсия (ребенок много пьет)
  2. поллакиурия (часто писает)
  3. полиурия (большой объем мочи)
  4. полифагия (все время хочет есть)
  5. похудение (теряет вес).

Позднее к этим признакам присоединяются другие симптомы: тошнота, рвота, запах ацетона изо рта, необычный ритм дыхания — оно шумное и глубокое. Симптомы угнетения центральной нервной системы проявляются головной болью, заторможенностью, вялостью, сонливостью. Избыток кетоновых тел раздражает и желудочно-кишечный тракт. Это приводит к болям в животе, напряжению и болезненности брюшной стенки.

 «Болезнь страха»

Для малышей диабет 1 типа – «болезнь страха». Только представьте: каждый день надо 6-8 раз взять кровь на анализ и еще столько же раз – сделать инъекцию инсулина. Эти проблемы можно решить с помощью инсулиновой помпы – специального прибора, который крепится на животе и через катетер в нужное время и в нужной микродозе вводит инсулин с такой точностью, которой невозможно добиться при помощи стандартных инъекций. Цена вопроса 109-700 тысяч рублей. Сбором средств на инсулиновые помпы занимаются благотворительные фонды.

С такими симптомами ребенка всегда госпитализируют. Но если при этом забывают измерить у него сахар в крови и проверить мочу на кетоновые тела, его могут ошибочно поместить в инфекционное или хирургическое отделение. В результате теряется драгоценное время, что, увы, случается нередко.

На форумах есть история про ребенка, которого с рвотой доставили в больницу и, не сделав анализов, ставили капельницу со смертельно опасной для него глюкозой.

Нередко не придают значения признакам кетоацидоза и участковые педиатры: ставят самые разные диагнозы: переутомление, астенический синдром, ОРЗ, гельминтоз, обструктивный бронхит, пневмония… Профессор Маурицио Ванелли из Исследовательского детского и подросткового Диабетологического Центра Университета в Парме (Италия), который внес большой вклад в борьбу с этим осложнением диабета, приводит статистику. Более 50% детей, которым до этого не был поставлен диагноз «диабет» и которые попали в больницу в кетоацидотической коме, в течение недели до того этого были на приеме у педиатра.

«Пармская компания»

В начале 90-х годов  итальянский доктор Ванелли с коллегами развернул масштабную кампанию. Акцент сделали только на одном симптоме - ночном недержании мочи у детей, которые уже перестали писать в кроватку. В поликлиниках, школах, супермаркетах, на вокзалах – всюду, где только можно – появились постеры с призывом:

«Если ваш ребенок стал много пить…

ходит в туалет чаще, чем обычно…

начал мочиться в постель…

обратитесь к педиатру сегодня и проверьте уровень сахара в крови:

это может быть признаком диабета».

В постере был указан телефон горячей линии.

В результате за 8 лет количество осложнений диабета у детей снизилось с 78 до 12,5%, а смертность упала до нуля. Тогда профессор, не претендуя на авторское право, предложил программу врачам из других стран.

В прошлом году под патронатом ООН и Морозовской больницы и по инициативе благотворительного фонда “Быть вместе” «Пармская кампания» стартовала в Москве. В дальнейшем планируется распространить этот опыт на всю Россию. 

Позвонив по номеру 8-499-236-05-45 в любое время суток, можно получить бесплатную консультацию врача-эндокринолога

Автор: Елена ЛУГОВЦОВА
Опубликовано: 23 июня 2017 г.
Журнал "Здоровье"№4 2017 Журнал "Здоровье"№4 2017

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Гормон роста: не только для детей? «Гормон роста позволяет детям расти и развиваться. Взрослым он помогает больше запоминать, становиться сильнее и дольше быть молодым. По крайней мере, так считают многие. Правда ли это? Кому и зачем нужен гормон роста? »
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте, подскажите пожалуйста как избавиться от бородавок. Дело в том , что у...
Вы абсолютно правы касательно иммунитета - иммунитет Вашей дочери не справляется с ситуацией...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте!Врач диагностировала сальпингоофорит. Анализ крови не показывает...
конечно может,все зависит от формы процесса и  вида возбудителявозбудмтеля , а также уровня...
Задать вопрос

Последние комментарии

misha_msh [17 часов назад]
Аквалифтинг - искусственный способ насыщения гиалуроновой кислотой. Не лучше ли выпить вина с...
Lora55 [1 день назад]
Нездоровый образ жизни в первую очередь создает проблемы с кожей, я это на себе уже давно...
Lora55 [1 день назад]
Если клещ укусит самое главное чтобы лечение было правильное, тогда без последствий может...

Статьи на тему

8 вопросов о сахарном диабете

Как избежать диабета?

Почему я поправилась?

7 заповедей здоровья

Брокколи - суперпродукт

Еще в рубрике

Удаление вены лазером

Классическая флебэктомия, позволяющая избавиться от...

Фабрицио Бенедетти: «Плацебо может обезболить не хуже лекарств»

Итальянский профессор - о том, как эффект...

Радикулит

Болезнь из старых романов, так нередко доктора...

Откуда беруться левши?

Удивительно, но секрет левшей окончательно не...

Можно ли полностью вылечить СПИД?

Ведется множество исследований и экспериментов...

Почему так тяжело проходят роды?

Ни одно млекопитающее не страдает от родовой...

Как избежать деменции?

Прекрасные планы на безоблачную старость может...

Остеохондроз: выстрел в спину

Эта болезнь стремительно молодеет. Сейчас среди...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2016
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 