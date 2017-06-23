Диабет 1-го типа у детей

Иногда родители узнают, что у ребенка диабет 1 типа лишь тогда когда он попадает в реанимацию. Между тем есть явные признаки того, что беда уже близко.

По статистике, 80 процентам детей с сахарным диабетом 1 типа впервые ставят диагноз по дороге в больницу, в скорой, или в отделении реанимации. Причем в разных странах на 1000 таких больных приходится от 10 до 100 случаев диабетического кетоацидоза – грозного осложнения болезни, приводящего к коме, а в 19% случаев – к смерти. И хотя диабетический кетоацидоз имеет четкие симптомы, на них не всегда обращают внимание. Вот типичный рассказ мамы чудом спасенного ребенка:

«Ваня перенес тяжелый грипп. Когда выздоровел, стал много пить, я думала потому, что в квартире жарко. Писать стал тоже много, даже ночью в кровать, чего уже давно не было. Пришлось снова памперсы покупать – за ночь уходило три штуки. Вдруг он начал очень много есть. Бабушка радовалась: «Какой хороший аппетит!», но я чувствовала - что-то не так: сын неожиданно похудел. Пошли к врачу, получили направление на анализы. Но сделать их не успели. На следующий день Ваня стал вялым и заторможенным, тяжело и часто дышал, у него началась рвота. Решили, что отравился, вызвали скорую. Несколько дней сын провел в реанимации, в коме. Там-то мы и узнали, что у него зашкаливает сахар крови, диагноз - диабет 1 типа и самое опасное его осложнение, так называемый кетоацидоз».

СПРАВКА «Здоровья»: Диабет первого типа у детей развивается очень быстро. Чаще всего этот процесс запускает стресс, нередко после перенесенного заболевания - гриппа, ОРЗ, кори, краснухи, цитамегаловирусная инфекция. Но в основе всегда наследственная предрасположенность, генетический дефект. Начинают стремительно гибнуть здоровые клетки поджелудочной железы и когда их остается только 10 %, организм перестает перерабатывать глюкозу и начинает использовать для получения энергии жировые запасы. Но жиры расщепляются не полностью. Образуются кетоны, которые отравляют организм. Когда интоксикация доходит до критического уровня, наступает кома. Если диабетом 1 типа больна мама, вероятность, что заболеет ребенок – 4%, если отец – 6%, если оба родителя, риск повышается до 30%.

Впервые симптомы диабетического кетоацидоза были описаны в конце 19 века. В то время он практически всегда приводил к смерти. Сейчас врачи научились выхаживать таких пациентов и процент смертности значительно снизился. Но очень важно вовремя обратить внимание на симптомы, которые врачи называют болезнью «пяти П»:

полидипсия (ребенок много пьет) поллакиурия (часто писает) полиурия (большой объем мочи) полифагия (все время хочет есть) похудение (теряет вес).

Позднее к этим признакам присоединяются другие симптомы: тошнота, рвота, запах ацетона изо рта, необычный ритм дыхания — оно шумное и глубокое. Симптомы угнетения центральной нервной системы проявляются головной болью, заторможенностью, вялостью, сонливостью. Избыток кетоновых тел раздражает и желудочно-кишечный тракт. Это приводит к болям в животе, напряжению и болезненности брюшной стенки.

«Болезнь страха»

Для малышей диабет 1 типа – «болезнь страха». Только представьте: каждый день надо 6-8 раз взять кровь на анализ и еще столько же раз – сделать инъекцию инсулина. Эти проблемы можно решить с помощью инсулиновой помпы – специального прибора, который крепится на животе и через катетер в нужное время и в нужной микродозе вводит инсулин с такой точностью, которой невозможно добиться при помощи стандартных инъекций. Цена вопроса 109-700 тысяч рублей. Сбором средств на инсулиновые помпы занимаются благотворительные фонды.

С такими симптомами ребенка всегда госпитализируют. Но если при этом забывают измерить у него сахар в крови и проверить мочу на кетоновые тела, его могут ошибочно поместить в инфекционное или хирургическое отделение. В результате теряется драгоценное время, что, увы, случается нередко.

На форумах есть история про ребенка, которого с рвотой доставили в больницу и, не сделав анализов, ставили капельницу со смертельно опасной для него глюкозой.

Нередко не придают значения признакам кетоацидоза и участковые педиатры: ставят самые разные диагнозы: переутомление, астенический синдром, ОРЗ, гельминтоз, обструктивный бронхит, пневмония… Профессор Маурицио Ванелли из Исследовательского детского и подросткового Диабетологического Центра Университета в Парме (Италия), который внес большой вклад в борьбу с этим осложнением диабета, приводит статистику. Более 50% детей, которым до этого не был поставлен диагноз «диабет» и которые попали в больницу в кетоацидотической коме, в течение недели до того этого были на приеме у педиатра.

«Пармская компания»

В начале 90-х годов итальянский доктор Ванелли с коллегами развернул масштабную кампанию. Акцент сделали только на одном симптоме - ночном недержании мочи у детей, которые уже перестали писать в кроватку. В поликлиниках, школах, супермаркетах, на вокзалах – всюду, где только можно – появились постеры с призывом:

«Если ваш ребенок стал много пить…

ходит в туалет чаще, чем обычно…

начал мочиться в постель…

обратитесь к педиатру сегодня и проверьте уровень сахара в крови:

это может быть признаком диабета».

В постере был указан телефон горячей линии.

В результате за 8 лет количество осложнений диабета у детей снизилось с 78 до 12,5%, а смертность упала до нуля. Тогда профессор, не претендуя на авторское право, предложил программу врачам из других стран.

В прошлом году под патронатом ООН и Морозовской больницы и по инициативе благотворительного фонда “Быть вместе” «Пармская кампания» стартовала в Москве. В дальнейшем планируется распространить этот опыт на всю Россию.

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