Детская коляска в городе: нужен противогаз?

В городе необходимо закрывать детскую коляску специальной защитной тканью, чтобы оградить ребенка от вредных выхлопов.

Ученые из британского Университета графства Саррей задумались о чистоте воздуха в детских колясках, ведь они представляют собой практически замкнутое пространство, при этом активно «зачерпывают» воздух при движении, который затем застаивается.. В ходе исследования они провели серию замеров воздуха во многих районах города утром, когда родители отводят детей в детский сад или ведут старших детей в школу, и вечером, когда вместе идут обратно Всего в эксперименте было использовано 64 детские коляски.

ФАКТЫ В ТЕМУ: -В пятерке городов с самым грязным воздухом в основном индийские и пакистанские города. При норме загрязнителей до 21 мкг/м3 атмосфера этих городов загрязнена до 370 мкг/м3. -57 тысяч детей до 5 лет ежегодно умирают в мире от болезней, вызванных загрязнением воздуха. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. -В Германии приспособления для защиты детей в колясках от грязного воздуха и солнечных лучей использовались уже в начале 20 века.

Самым «грязным» прогнозируемо оказался воздух вдоль проезжей части, особенно около светофоров, где транспорт притормаживает и долго работает на холостых оборотах. Не менее высокой концентрация вредных веществ была на автобусных остановках и перекрестах. Многое зависело и от времени суток: утренний воздух стал самым «тяжелым». Ученые объясняют это тем, что утренний час-пик наиболее напряженный, а утренний ветер слишком слаб, чтобы разгонять застаивающиеся выхлопные газы. Выяснилось так же, что самый загрязненный воздух в городе бывает утром на автобусной остановке.

«Маленькие дети гораздо чувствительнее к воздействию вредных веществ, ведь их дыхательная и сердечно-сосудистая системы еще развиваются и далеки от совершенства, а масса тела небольшая, что еще больше усугубляет проблему», - говорит автор исследования, ученый Паршант Кумар.- «К тому же, самые вредные вещества - оксид железа, алюминия и двуокись кремния представлены крупными молекулами, поэтому застаиваются внутри колясок достаточно долго»

Ученый уверен, что единственный способ оградить ребенка от этих загрязнений– использовать специальные защитные ткани, которые есть в свободной продаже. Они пропускают воздух, при этом задерживают большую часть загрязнителей, и в первую очередь, самые опасные «крупные» молекулы.

Совсем не обязательно закрывать коляску на все время, пока ребенок находится на улице. Если вы идете по парку, двору или пешеходной улице, поднимите защиту, но приближаясь к оживленному перекрестку, переходя дорогу, обязательно используйте защиту.