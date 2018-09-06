ДЕТОКС реальный и маркетинговый

Реклама часто предлагает нам очистить организм от шлаков с помощью пищевого детокса: соков, трав, БАДов. Насколько это эффективно?

Детоксикация – что это?

Мифы о детоксе живут в мире столько же, сколько и мифы о шлаках. Моду на очищение можно понять, человеку кажется, что его организм, словно двигатель автомобиля, способен закоксоваться. Мир переживал много детокс-увлечений – от постоянного приема активированного угля и питья глины, до гидроколонотерапии, огуречной воды и соковой диеты. Увы. Увеличить качество или продолжительность жизни после такой «промывки» никому не удалось. Почему? Объяснить это пытаются и диетологи, и психологи.

Детокс происходит в организме постоянно.

Швейцарский диетолог Михаэль Ристов в интервью изданию Tages-Anzeiger объясняет, что за детокс в нашем организме отвечают его главные фильтры: печень, почки, кожа, лёгкие - все они непрерывно выводят продукты жизнедеятельности. Если бы в организме скапливались токсины в таких количествах, от которых он не мог бы избавиться самостоятельно, то человек бы просто умер. При проблемах с печенью или почками последствия бывают значительно серьезнее, чем плохой цвет лица и сонливость. Поэтому попытки с помощью продуктов питания или напитков очистить организм и улучшить работу печени - полная бессмыслица.

Даже продукты с мочегонным действием лишь увеличивают количество выделяемой жидкости, при этом моча становится менее концентрированной, и в результате выводится не больше продуктов распада, чем обычно.

«Главная очистительная функция печени - говорит диетолог и гастроэнтеролог Ксения Киселева, - обезвреживать яды –и те, что образуются в организме при различных реакциях, и те, что поступают извне. Печень выводит многие продукты жизнедеятельности, участвует в метаболизме лекарств, а ее иммунные клетки очищают кровь от бактерий. Поэтому лучшая детоксикация организма – это элементарная забота о здоровье печени, а именно: отказ от вредных продуктов, ненужных лекарств, курения».

Детокс-программы не всегда вредны, но, как правило, бесполезны.

Эдвард Эрнст, заслуженный профессор Университета Эксетера объясняет: «Есть два типа детокса: настоящий и не настоящий. Настоящий – это помощь при смертельно опасных отравлениях различными веществами. Второй – слово, позаимствованное предпринимателями и мошенниками для продажи несуществующей «терапии», которая избавит организм от токсинов, которые якобы в нем накопились».

Многие клиники, спа-отели и отдельные «специалисты» предлагают различные детокс-программы продолжительностью от двух-трёх дней до недели и более. Питание в этот период может состоять из соков, чая, различных «лёгких» продуктов, чередоваться с днями голодания.

Диетолог Михаэль Ристов говорит, что есть исследования, подтверждающие опасность некоторых детокс-программ, особенно для людей с хроническими заболеваниями. А единственно возможный бонус таких программ – небольшое похудение за счёт уменьшения калорийности рациона.

«Весь маркетинг строится на токсинах, - говорит Ксения Киселева, - производители детокс-продуктов утверждают, что эти ядовитые вещества мы вдыхаем или получаем с пищей. Однако никто не дает точного описания этих токсинов, невозможно измерить их количество в организме до и после курса. Некоторые люди отмечают, что после детокс-диеты чувствуют себя лучше, ощущают легкость и прилив энергии. Но тут, скорее, срабатывает внимательное отношение к пище, отказ от вредных продуктов, режим дня и эффект плацебо».

В 2009 году группа ученых обратилась к 15 производителям различных продуктов для детокса с просьбой предоставить доказательства обещанной «детоксикации». Ни один из производителей не смог сформулировать, что они под этим подразумевали. И, конечно, никто не смог назвать конкретные токсины.

Соковый детокс

Комбинация фруктовых и овощных соков- популярный детокс. Ни от чего не «очищая», натуральные соки обогащаю организм большим количеством глюкозы и сахарозы – что опасно для страдающих сахарным диабетом и нарушением толерантности к глюкозе. Даже абсолютно здоровый человек может набрать на соках лишние килограммы.

«Помимо сахара свежевыжатые соки содержат органические кислоты, которые вызывают раздражение слизистой желудка, особенно у людей с повышенной кислотностью, - говорит диетолог. - Лучше всего есть ягоды и фрукты целиком, поскольку все полезные вещества, клетчатка и полифенолы содержатся у них в кожуре».

Чтобы помочь печени и почкам выполнять свои очистительные функции, лучше просто пить больше воды. Вода разбавляет продукты распада и помогает им быстрее покинуть наш организм. Это самый эффективный и дешёвый детокс из всех возможных.

Есть меньше – лучший детокс.

«Адепты детокса нередко предлагают клиентам начать с колонотерапии – очищения кишечника водой от якобы скопившихся на его стенках шлаков и токсинов, - рассказывает Ксения Киселева. – Многие врачи являются противниками такой процедуры из-за опасности нарушения микрофлоры кишки или ее повреждения».

Один из вариантов истинного детокса – отказаться от одного приёма пищи в день. Раньше считалось, что лучше разбить дневной рацион на большее количество трапез небольшими порциями. Сегодня пришло понимание, что такое питание каждый раз приводит к выбросу инсулина и может вызвать снижение чувствительности к нему. Если вы практикуете второй завтрак или полдник, откажитесь от них, это будет лучший детокс.

Британский психолог Сюзан Марчант-Хейкокс объясняет, почему люди верят в детокс: «С 70-х годов на каждом углу открылось по спортзалу, индустрия красоты и здоровья набирала обороты, появилось много информации о питании и продуктах. Индустрия детокса – просто логическое продолжение этого. В ней крутятся огромные деньги».

Огуречная вода ничем не лучше обычной.

«Сегодня многие увлекаются огуречной водой, якобы она способствует очищению организма и оздоровлению, - удивляется диетолог Михаэль Ристов. - Но, пить огуречную воду не полезнее, чем обычную, единственная разница состоит в том, что кому-то она может показаться приятной на вкус. С другой стороны, и вреда организму огуречная вода не принесёт, что может стать небольшим утешением для её любителей».

«Люди увлекаются не только огуречной водой, но и дорогостоящими продуктами, так называемыми суперфудами, - говорит диетолог Ксения Киселева. - Нельзя ограничивать свой рацион одной группой продуктов и нельзя налегать на какой-то конкретный продукт. Возьмите за основу средиземноморскую кухню - мясо, рыба, сыры, зелень, фрукты, цельнозерновой хлеб, орехи и оливковое масло. И то, что вы из них получите, как раз обеспечит вам правильное функционирование организма и его органов».

Шлаки – продукты переработки пищевых продуктов, за нейтрализацию которых отвечают печень и почки. Если эти органы работают нормально, никаких шлаков в организме быть не может. Если такие показатели крови, как общий билирубин, креатинин и мочевина в норме, то все шлаки выведены. Если показатели превышены, необходима помощь врача и лекарственная терапия, а не мифические детокс-процедуры. Продукты, разрешенные лечебной диетой номер 7, разработанной для людей, страдающих почечной недостаточностью, дают при расщеплении меньше всего продуктов распада. Чем не детокс? Пищевой детокс в лучшем случае бесполезен, в худшем – может навредить.

Опубликовано: 24 сентября 2018 г.