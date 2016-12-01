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Дети и соцсети

О вреде социальных сетей для ребенка написано немало: их винят в нарушениях сна, нервных расстройствах, формировании зависимости… Гораздо реже говорят об их пользе. А она есть.
Автор: Евгения Данилова
Опубликовано: 2 декабря 2016 г.
Тэги: детское здоровье, улучшение качества жизни

Подросток, сидящий в Инстаграме или Вконтакте, воспринимается как неизбежное зло. Лучше бы уроки учил! Не лайки друзьям ставил, а погулял на улице! Или помог приготовить еду вместо того, чтобы ее фотографировать! Однако на самом деле соцсети – отнюдь не бесполезная трата времени. Это и отличный инструмент для учебы, и отдушина, и возможность пообщаться.

Спокойствие, только спокойствие

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Подросток крайне уязвим. Внутренний стержень у него еще не сформирован, зато комплексы и страх неудачи цветут пышным цветом. У взрослого есть подушка безопасности из прошлых успехов: не удался проект, зато получились предыдущие; не вышло с этой девушкой, но за спиной другие победы. Для подростка все впервые, и любое поражение — трагедия.

Социальные сети помогают молодым людям чувствовать себя увереннее. Это выяснили ученые из Корнуэльского университета. Они взяли три группы студентов: участники одной в течение трех минут сидели в Facebook, другой — смотрели в зеркало, а третьей — вообще ничего не делали. Затем испытуемые заполнили опросник, показывающий их самооценку. Самой высокой она оказалась у сидевших в соцсети, особенно у тех, кто потратил время не на просмотр ленты, а на заполнение собственного профиля.

На первый взгляд, фокусировка на собственной личности может быть вредна для самооценки: концентрируясь на себе, мы также концентрируемся и на недостатках. Однако на своей странице в соцсети мы вольны выбирать детали нашего образа - например, можем выложить самое удачное фото или вообще поставить на аватарку котика. Такая страница отражает лучшие черты своего владельца, и акты самолюбования поднимают уверенность в себе (что и случилось с участниками эксперимента).

Поступить и удержаться

Хотите, чтобы ваш ребенок получил высшее образование, - не запрещайте ему пользоваться соцсетями. Американские исследователи, изучив образ жизни и интернет-активность студентов первых и вторых курсов, выяснили: те из них, кто активен в социальных сетях, реже бросают учебу и гораздо охотнее участвуют в общественной жизни университетов, чем их необщительные и замкнутые сверстники. 

Общение в соцсетях также помогает расслабиться и уменьшить симптомы стресса. Это обнаружили ученые из Массачусетского технического университета и Миланского университета. Они предложили 30 молодым людям в возрасте 19–25 лет решать математические задачи, любоваться пейзажами и общаться с приятелями в Facebook (конечно, не одновременно). Целебная сила переписки оказалась такой же, как и у созерцания пасторалей: то и другое действовало успокаивающее, что можно было заметить по замедлению сердцебияния у испытуемых. Даже взрослым после тяжелого дня хочется перекинуться парой сообщений с приятелем, а для тревожного подростка, у которого каждый день то контрольная, то спортивное соревнование, то свидание, это практически необходимость.

Запомнить все

Вы с ребенком заходите в кафе, и подросток, дождавшись, когда принесут заказ, начинает художественно расставлять чашки и тарелки, чтобы сделать красивый кадр. На прогулке в парке он на каждом шагу останавливается, чтобы заснять то упавший лист, то соседскую собаку. На концерте, в гостях, во время экскурсии подросток смотрит на мир через камеру смартфона. Закат у моря — щелк. Египетская пирамида — щелк. Вы раздражены: надо наслаждаться жизнью, а не сидеть в телефоне! 

Пройдите тест

Готов ли ребенок к школе?

Вы удивитесь, но те, кто сидит в телефоне, наслаждаются больше вас. Ученые поставили эксперимент на туристах, отправившихся в Филадельфию. Группе, едущей в одном автобусе, запретили фотографировать, а второй автобус дружно щелкал камерами. В итоге выяснилось, что люди, которые привезли с экскурсии не только сувениры, но и множество фотографий, оказались гораздо более довольны поездкой.

Похожий опыт провели в музее: одной группе запретили фотографировать, другая могла снимать без ограничений. Конечно, экскурсанты, имевшие разрешение на съемку, проводили у экспонатов больше времени. После выставки участников собрали, чтобы поделиться впечатлениями, и «фотографы» выразили гораздо больше положительных эмоций, чем те, кто просто смотрел.

Люди, которые делают снимки, смотрят на мир иначе: долго рассматривают объект с разных сторон, ищут идеальный ракурс, подмечают детали. Умение видеть красоту в повседневном — чашке кофе, старых кедах, траве, покрытой инеем — замечательная способность, которая улучшающая качество жизни. А выкладывание в интернет и просмотр старых снимков поднимает настроение (и самооценку) не хуже, чем их создание.

Шоколад или лайк?

В среднем 14% подростков в мире (в России - 8,5%) страдает ожирением. За последние 20 лет число полных тинейджеров увеличилось почти втрое. Сладости, чипсы, газировка — юношей и девушек подстерегает масса соблазнов. Возможно, социальные сети могли бы частично заменить их.

Американские ученые установили, что у подростков, часто выкладывающих фотографии в интернет и получающих много лайков, в мозгу активируются те же области, что и при поедании шоколада. Чтобы это обнаружить, исследователи попросили подростков загрузить в соцсети множество фото, а потом показали им слайдшоу из этих кадров с количеством лайков, которые они собрали. Пока испытуемые просматривали его, ученые с помощью МРТ наблюдали, что происходит в их головном мозге. 

БЕГИ, ПОКЕМОН, БЕГИ

Врачи признали пользу активно ругаемой игры Pokemon Go. Благодаря ей любители компьютерных игр выходят на улицу и гуляют по городу вместо того, чтобы сидеть дома. 

Оказалось, при виде собственных фото с лайками у подростков активировались участки в прилежащем ядре — участке мозга, который, помимо прочего, участвует в системе вознаграждения. Аналогичная реакция возникает при поедании шоколада: съел конфету и почувствовал удовольствие. Конечно, это не означает прямой зависимости «получил больше лайков – съел меньше сладостей». Но в любом случае лайки в сети однозначно полезны, особенно для неуверенных в себе юношей и девушек. И без всякого вреда для фигуры.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Традиционно психологи рекомендуют старшеклассникам проводить в интернете не более 2 часов в день. А по официальным санитарным нормам, в 7-11 классах вообще можно непрерывно сидеть за компьютером не больше 35 минут. «Конечно, эти рекомендации сильно устарели, - говорит Галина Солдатова, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии личности факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, директор “Фонда развития интернет”. - В 2013 году мы опросили около 1400 детей и подростков в разных регионах России. Выяснилось, что всего 10% из них проводили в интернете меньше часа в день. 76% опрошенных зависали в сети около 3 часов в день, а каждый седьмой – свыше 5 часов. В 2016 году последняя цифра увеличилось вдвое – до 28%». 

Бороться с интернетом родителям бессмысленно: если победа и будет за вами, то очень ненадолго и слишком дорогой ценой. Примите ситуацию как данность. Не пытайтесь переубедить ребенка и навязать ему собственные ценности. Гораздо разумнее сохранять с подростком доверительные отношения, чтобы он не воспринимал социальные сети как единственное место, где его понимают. Потому что именно в такой ситуации и возникают настоящие проблемы.

Бесплатная Линия помощи «Дети онлайн»: 8-800-25-000-25. 

 

 

Автор: Евгения Данилова
Опубликовано: 2 декабря 2016 г.
Журнал "Здоровье" №9 2016 Журнал "Здоровье" №9 2016
Журнальный заголовок: "Детки в Сетке"

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