Держи спину прямо, не сутулься!

Эта фраза до боли знакома нам со школьной скамьи, но лишь немногие задумываются, насколько это действительно важно для нашего самочувствия. Какие последствия влечет за собой неправильная осанка для здоровья и качества жизни в целом?

На эти вопросы отвечает врач высшей категории, к.м.н., сотрудник кафедры мануальной терапии и остеопатии при ПМГМУ им. И. М. Сеченова, Сергей Михайлович Козлов

Еще Гиппократ, известный как основатель всей современной медицины, утверждал: «Если заболеваний много, значит проблема одна — позвоночник».

Состояние позвоночника оказывает влияние на все процессы работы организма, так как внутри позвоночного канала расположен спинной мозг с множеством центров, контролирующих работу внутренних органов. Неправильная осанка способствует появлению деформаций позвоночника и, как следствие, изменению положения внутренних органов грудной и брюшной полости, что может повлечь за собой нарушение их нормальной функции.

Можно выделить основные системы организма, наиболее подверженные негативному влиянию деформаций позвоночника:

Дыхательная система Система пищеварения Опорно – двигательный аппарат Эмоциональный фон При патологическом грудном кифозе, особенно в положении сидя, снижается способность легких расширяться на вдохе и обеспечивать организм необходимым количеством кислорода, из-за чего он находится в состоянии искусственной гипоксии, что в первую очередь отражается на обеспечении кислородом мозга и других жизненно важных органов. При неправильном положении позвоночника органы брюшной полости сдавлены и не могут занимать своё естественное положение, что мешает нормальному функционированию желудочно-кишечного аппарата. Неправильная поза, например, сидя ссутулившись, может провоцировать кислотный рефлюкс («изжогу»), запоры и даже грыжи. Боли в пояснице, шее и грудном отделе возникают вследствие неправильного распределения нагрузки на позвоночник. Это способствует развитию, различных деформаций не только позвоночника, но и грудной клетки, костей таза, нижних конечностей, ведет к развитию патологий сердечно-сосудистой системы, нарушений деятельности внутренних органов и походки. Осанка оказывает большое влияние не только на самочувствие, но и на психологическое состояние: когда мы радостны, наша спина выпрямлена, поза открытая. Если же мы в плохом настроении, испытываем хронические боли, то сидим сгорбившись. Наша поза говорит о том, что происходит у нас внутри на уровне эмоций или физических ощущений.

Ознакомление с положением дел показывает, что такие заболевания приблизительно равномерно распространены во всех возрастных группах, а рост их числа, обусловленный старением организма, очень незначителен.

Другими словами, заболевания позвоночника возникают уже с раннего детства.

Это происходит в связи с недостаточной двигательной активностью, длительным неоптимальным двигательным стереотипом (положение за столом или компьютером во время выполнения занятий или подготовки домашнего задания), вынужденным неподвижным положением тела, высоким уровнем тревожности и огромным потоком информации при дефиците времени.

По данным статистики, каждый пятый подросток к 14 годам имеет нарушения зрения, каждый восьмой — осанки, каждый третий — органов дыхания.

По результатам проведенного исследования, было выявлено идеальное здоровье у 5% подростков, хорошее у 42%, удовлетворительное у 53% подростков.*

Основными причинами нарушения осанки у школьников можно считать следующие:

· Недостаточная двигательная активность

· Не физиологичная поза за письменным столом

· Не достаточно полноценное питание

· Большой вес школьного портфеля и его неправильное ношение.

Именно вопросу правильной позы детей школьного возраста за письменным столом мы и хотели бы посвятить этот цикл статей.

Для начала мы рассмотрим правила обустройства рабочего места, обсудим, как можно исправить недостатки имеющегося письменного стола и стула, а в последующих статьях акцентируем внимание на важнейших зонах рабочего стола.

Основными повреждающими здоровье факторами при работе за компьютером или письменным столом являются:

- Длительные неоптимальный двигательный стереотип и гиподинамия, согнутые локти, колени, шея и кисти рук в совокупности с нефиксированным грудо-поясничным переходом и шеей, что приводит к нарушению кровообращения, перенапряжению мышц и, как следствие, медленно, но верно ведет к развитию тяжелых хронических заболеваний.

- Длительно повторяющиеся однообразные движения, здесь вредна не только усталость тех групп мышц, которые эти движения выполняют и психологическая фиксация на них, но и образование устойчивых очагов возбуждения центральной нервной системы с компенсаторным торможением других ее участков.

- Недостаточное освещение, световое, электромагнитное и прочее излучение (в основном монитора) могут вызвать дискомфорт в глазах, головную боль, боль при движении глаз.

- Долгое пребывание в замкнутом или душном помещении.

Лучше всего не допускать серьезных проблем с осанкой, чем потом их исправлять. Поэтому нужно организовать рабочее место за письменным столом максимально комфортным и безопасным для здоровья.

Систематизацией правил по оборудованию рабочих мест занимается наука эргономика - научно-практическая дисциплина, изучающая деятельность человека, орудия и средства его деятельности, окружающую среду в процессе их взаимодействия с целью обеспечения эффективности, безопасности и комфортности жизнедеятельности человека.

Оборудовать письменный стол школьника в соответствии с требованиями эргономики достаточно просто и экономно, используя специализированные аксессуары компании Fellowes, которые выгодно отличаются комплексным подходом к проблеме организации рабочего места.

При рассмотрении проблемы правильного оборудования рабочего места школьника очень важно устроить его таким образом, чтобы все части тела располагались физиологично, а именно, позвоночник, плечи, запястья, голова, глаза, ведь только при комплексном подходе мы можем говорить об эффективности и пользе.

Компания Fellowes, отмечающая в этом году свой вековой юбилей, занимается вопросом создания безопасного для здоровья рабочего места вот уже более 30 лет. Она разработала широкий ассортимент эргономичных аксессуаров рабочего места для каждой проблемной зоны письменного стола, всего выделено 4 таких зоны:

Продукция компании Fellowes отмечена международным сертификатом FIRA International*, подтверждающим соответствие эргономическим требованиям ЕС, а значит и доказывающим их высокую эффективность в создании комфортного и безопасного рабочего места школьника.

В последующих статьях мы более подробно рассмотрим проблему влияния на состояние здоровья школьника при неправильном положении органов в каждой из зон рабочего места.

Берегите здоровье со школьной скамьи – заботьтесь о комфорте и безопасности детей за письменными столами!

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Опубликовано: 17 апреля 2017 г.