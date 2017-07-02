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Дайан Китон: антиэйдж-портрет

В 71 год актриса остается привлекательной и востребованной. Ее обаяние, чувство юмора и харизма заставляют всех забыть о её возрасте.
Автор: Елена Чудная
Опубликовано: 3 июля 2017 г.
Тэги: звёздное интервью, секреты звёзд
Эксперты

Юлия Чехонина
кандидат медицинских наук, научный сотрудник клиники ФГБУ «НИИ питания РАМН»


Ее диета

Недавно Дайан призналась, что в 20 лет страдала булимии. Временами она срывалась, съедая за день 20 тысяч калорий: жареного цыпленка, три порции картошки фри, несколько готовых обедов, конфеты, целый торт и пирожки. «Это худший период в моей жизни. Все, что я делала, - подкармливала свой голод», - говорит актриса. Ей помог психоаналитик. Сейчас она питается умеренно, не ест мясо и любит выпить за ужином бокал вина.   

Дайан в цифрах:

Возраст 71 год (родилась 5 января 1946 года)

Рост 169 см

Вес  60 кг

Ее форма

Дайан никогда не стеснялась сниматься обнаженной, даже в 57 лет в фильме «Любовь по правилам и без». «Раздеться – такое же физическое действие, как и все остальные», - говорит актриса. У неё прекрасная стройная фигура, хотя она никогда не увлекалась спортом, просто иногда бегала в парке. Сегодня для поддержания формы она плавает. К этому занятию Китон пристрастилась за компанию с дочкой, которую в свое время начала возить в бассейн.  

Ее красота

Дайан Китон известна своим негативным отношением к пластическим операциям, и при всех своих морщинках она с 2006 года является лицом косметического бренда. «Я хочу выглядеть на свой возраст и быть аутентичной, а не подражать чужой внешности», - говорит Китон. Актриса обожает мужской стиль в одежде –брючные костюмы, шляпы и галстуки делают ее невероятно женственной. «Мне нравится быть одетой удобно», - объясняет Дайан.

Ее жизнь

Дайан Китон, став известной благодаря трилогии «Крестный отец», является обладательницей трех престижных наград за роль в фильме «Энни Холл» Вуди Аллена. С режиссером у актрисы был длительный роман, дружба и девять картин. Среди возлюбленных актрисы были Стив Джобс, режиссер Уоррен Битти, актеры Аль Пачино и Джек Николсон. Но Китон ни разу не была замужем. В 50 лет она удочерила девочку Декстер, а еще через пять лет взяла мальчика Дюка. Дети уже выросли, а Дайан снимается в кино, увлекается фотографией, поет, пишет книги, а также реставрирует и перепродает старинные дома.

Комментарий эксперта:

Основная ошибка многих женщин, страдающих булимией, - это нежелание признавать этой проблемы. Они не обращаются за профессиональной помощью, полагаясь на собственные силы и усугубляя ситуацию. Актриса вовремя обратилась к психоаналитику, это ее спасло. И сегодня секрет ее стройности в умеренном питании и увлечении плаванием.

Автор: Елена Чудная
Опубликовано: 3 июля 2017 г.
Журнал "Здоровье"№5 2017 Журнал "Здоровье"№5 2017
Журнальный заголовок: "Дайан Китон"

Комментарии

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