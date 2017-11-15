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ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Зуд , шелушение и покраснение – самые частые проблемы в сезон холодов. Как правильно подобрать уход и косметику, если кожа гиперчувствительная?
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 16 ноября 2017 г.

С ПОМЕТКОЙ SENSITIVE

С каждым годом людей, жалующихся на излишнюю чувствительность кожи становится все больше.  В 2009-2013 годах группа ученых под руководством профессора Лорана Мизери из  французского Университета Западной Бретани провела серию исследований и выяснила, что свою кожу считают чувствительной 39% европейцев, 45% американцев  и 54% японцев.

Респонденты жаловались на ощущение дискомфорта после контакта с водой, появление раздражения при смене климата, резком перепаде температур, на морозе и  холодном ветре. Отдельным пунктом была названа косметика – практически все участники опроса отмечали покраснение и шелушение после использования бьюти-продуктов.  

ОТКУДА  ТАКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ?

Дерматологи утверждают, что сверхчувствительность кожи сигнализирует о нарушении главной её функции   – защитной. Причина - ослабление иммунитета, наследственная предрасположенность и плохая экологическая обстановка. Внести свою лепту может и повышенная возбудимость  нейрорецепторного аппарата кожи, который отвечает за формирование ощущений зуда и жжения, а так же аллергия на те или иные вещества, попадающие на кожу, в том числе на компоненты туши, тонального крема и теней. Распространённая  причина – аллергический контактный дерматит. В этом случае происходят уже патологические изменения в тканях: расширяются капилляры, повышается  проницаемости сосудистых стенок.

Но в чем бы ни была причина, важно тщательно подбирать уход и декоративную косметику.

 Нехватка животных жиров в организме снижает защитные функции кожи. Поэтому среди обладателей чувствительной кожи много веганов и вегетарианцев. 

ТАКТИКА КОРРЕКЦИИ

В 2009 году группа американских дерматологов изучила состав 5416  косметических продуктов, широко представленных в продаже, в том числе 1702 средств декоративной косметики. Оказалось, что более 70% исследуемых косметических средств содержат парабены и формальдегиды, вещества, напрямую причастные к возникновению дерматитов. Что же делать, если кожа  становится все чувствительнее?

  • Используйте  только гипоаллергенную косметику, прошедшую дерматологическое тестирование. А для ежедневного мейк-апа выбирайте дерматокосметику. Такие бьюти-продукты не только не вызовут раздражение, но и позаботятся о коже. Например, в состав тонального крема будут  включены растительный сквалан и масло ягод с омега3-кислотами, обладающее противовоспалительными свойствами. Даже формула туши для ресниц дерматокосметики содержит растительные масла (касторовое, ши, камелии) и природный воск (пчелиный, канделильский). Из нее исключены все  раздражающие ингредиенты и она проходит не только дерматологическое, но и офтальмологическое тестирование и рекомендована людям с чувствительной кожей глаз.
  • Ограничивайте контакты с водой, особенно водопроводной. Для умывания используйте теплую минеральную, термальную или кипяченую воду. Холодная и тем более горячая вода раздражает кожу и провоцирует шелушение.
  • Избегайте резкого ветра,  сильного холода, повышенной сухости воздуха.

С наступлением отопительного сезона используйте увлажнитель воздуха.

  • Для очищения кожи подойдут бесспиртовые тоники или мицеллярная вода. Гели, пенки и молочко для умывания не должны содержать жестких ПАВ, а в состав средств ежедневного косметического ухода не должны входить спирты, химические консерванты и отдушки, фруктовые и другие кислоты.
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 16 ноября 2017 г.

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