Чтобы сладость была в радость

Эксперты:
1. Ольга Жукова, врач, кандидат медицинских наук, диетолог, г. Томск
2. Лариса Суркова, семейный и детский психолог, кандидат психологических наук, многодетная мама.
Тянет на сладенькое
Существует мнение, что любовь к сладкому заложена эволюцией: «быстрые» калории из простых углеводов всегда давали преимущество для выживания. Углеводы стимулируют выброс так называемого гормона счастья – серотонина и эндорфинов, которые успокаивают и расслабляют. Кроме того, сладкий - первый вкус, с которым знакомится ребенок, питаясь материнским молоком, содержащим лактозу (молочный сахар).
«Новорожденные легко распознают сладкий вкус и предпочитают более сладкие растворы, - утверждает биопсихолог Джулия Менелла, - Ребенка не надо учить, где сладкое , а где соленое - это заложено еще до рождения». Доктор Менелла также предполагает, что сладкое оказывает на малышей обезболивающий эффект, однако при взрослении он исчезает.
Доктор Кристофер Кудзава из Северо-Западного университета (Иллинойс, США) вообще считает, что в раннем детском возрасте глюкоза необходима для развития мозга: потребление глюкозы в мозге 5-летнего ребенка достигает 66% от общего энергопотребления. В последующие годы эта цифра снижается, и организм начинает подключать другие механизмы для активизации мозговых процессов. Но тяга к сладкому у многих сохраняется, причем у женщин больше, чем у мужчин. И все бы ничего, если бы сахар не оказывал поистине разрушающее действие на организм.
С чрезмерным потреблением сахара Всемирная организация здравоохранения связывает увеличение числа детей с ожирением: с 32 млн во всем мире в 1990 году до 42 млн в 2013. Если эта тенденция продолжится, то к 2025 году это число вырастет до 70 млн.
Возможные риски
- синдрома гиперактивности с дефицитом внимания и других нарушений поведения и обучаемости;
- тревожности и депрессии;
- переломов;
- кариеса;
- кандидоза;
- синдрома хронической усталости и фибромиалгии;
- хронического синусита и ушных инфекций;
- ослабления иммунитета, повышенной подверженности инфекциям и серьезным заболеваниям, например, раку;
- диабета;
- заболеваний сердца;
- синдрома раздраженной кишки и спастического колита (они виноваты в половине случаев болей в животе);
- метаболического синдрома.
Запретный плод сладок
Диетолог Ольга Жукова считает, что сахар вреден в любом возрасте: он медленно, но верно разрушает организм, запуская в нем массу неблагоприятных биохимических и гормональных процессов, которые могут не проявлять себя долгие годы. Ожирение, –лишь одна, видимая, проблема, с которой врачи связывают чрезмерное потребление сладкого в раннем детском возрасте.
« Но, несмотря на все опасности, запрещая детям есть сладости, мы рискуем получить обратный эффект, - считает психолог Лариса Суркова, – все, что им запрещают, они будут стараться получить «по полной».
Проведено множество исследований, которые подтверждают, что когда ребенку дают неограниченный доступ к сладкому, он неконтролируемо ест его лишь первые 2-3 дня, после чего у него пропадает к нему столь повышенный интерес. Постепенно он начинает есть сладкое разумно, вовремя себя останавливая, потребляя другие продукты, в целом аппетит становится лучше за счет того, что все его вкусовые потребности удовлетворены».
Это подтверждают и обычные мамы. Татьяна, мама 5-летней Вари и 9-летнего Саши, рассказывает: «В повседневной жизни мы стараемся давать детям сладкое только после еды. Однако в гостях и по праздникам они едят что угодно и в каком угодно количестве. Обычно они съедают 3-4 конфеты и больше не просят».
Сладости из магазина
Как же избежать нездоровой тяги к сладостям? По мнению Ольги Жуковой, главное -не давать сладкое «массового производства»: заводские пирожные, торты, вафли и изделия из слоеного теста. Для их изготовления используется пальмовое масло, трансжиры, и неполезные пищевые добавки: разрыхлители, загустители, консерванты и стабилизаторы.
Сахар – самый распространенный ингредиент в составе этих продуктов. Поэтому изучайте их состав и не покупайте марки, в которых сахар есть среди первых трех ингредиентов (или первых четырех, если в первые три входит вода). Имейте в виду, что в обезжиренных продуктах обычно больше сахара, чем в традиционных, «жирных» аналогах. Держитесь подальше от продуктов с искусственными подсластителями. Помните, что больше всего сахара там, где изображены любимые персонажи мультфильмов. Убедите ребенка, что его героям место в телевизоре, а не в холодильнике.
Не забывайте, что сахар маскируется под разными названиями
Скрытые сахара могут скрываться под следующими названиями:
Кукурузный сироп
Сироп агавы
Кленовый сироп
Патока
Сироп рожкового дерева
Ячменный солод
Солодовый сироп
Сгущенный сок тростника
Фруктоза
Декстрин
Мальтодекстрин
Декстроза
Мальтоза
Глюкоза
Лактоза
D-рибоза
Галактоза
Положительный пример
Основная же рекомендация - становитесь примером для своего ребенка. Неправильно, когда вы едите халву, заедаете ее булочкой, запивая сладким чаем, а ребенку говорите, что это неполезно. Если вы с раннего возраста будете заботиться о правильном пищевом поведении, то магазинные сладости будут казаться ребенку излишне сладкими, и он будет их избегать. Проблема не в детях, а во взрослых ».
С ней согласна Лариса Суркова: «Тот факт, что дети любят «неполезное» сладкое – заслуга взрослых, потому что именно взрослые (особенно бабушки) порой « подсаживают» их на вредное сладкое. Полезное сладкое не вызывает нездоровой тяги. Оно необходимо, потому что без сладкого вкуса человеку - сложно. Не только тогда, когда нужна быстрая энергия (а дети тратят очень много энергии), но и потому что дети, как и взрослые, должны знать и чувствовать весь спектр вкусов. ». Поэтому готовьте домашние сладкие лакомства из правильных, проверенных продуктов.
Самый лучший способ урегулировать взаимоотношения ребенка со сладким – собственный пример. В этом единодушны и диетологи, и психологи. Очень важно выстроить систему здорового питания без плохих и лишних сладостей для всей семьи.
Карина, мама 3-летнего мальчика, рассказывает: «Я сама не была образцом правильного пищевого поведения: с детства заедала стресс булками и зависела от сладкого. Но ради сына решила питаться осознанно и правильно. Вместо шоколадок и пирожных мы едим фрукты, творожки и йогурты. Иногда я пеку шарлотку, имбирное печенье или маффины. Так я могу регулировать количество сахара в тесте, делаю самодельные конфеты из сухофруктов и орехов. Получается вкусно и полезно.
Конечно, я не всегда смогу контролировать эту сторону жизни сына. Он подрастет, и получит свободу выбора. Я могу лишь показать пример и отпустить его в большую жизнь, надеясь, что хоть какие-то привычки он сохранит».
Чтобы подсчитать сколько сахара в день съедает ребенок, обратите внимание на то, какие напитки он пьет. Есть ли среди них газированная вода, молоко с добавками (шоколадное, клубничное…), соки, энергетические напитки, вода со вкусовыми добавками, сладкий чай, кофе, какао? Если да, посмотрите на упаковке, сколько в них содержится сахара и умножьте на количество порций в день.
То же самое проделайте с сухими завтраками, печеньем, пончиками, кондитерскими изделиями, оладьями, вафлями, булочками,.
Фрукты и неподслащенные молочные продукты не учитывайте.
А вот в сладких йогуртах и творожках берите за основу 60% указанного сахара: примерно 40% приходится на молочный сахар, лактозу.
ЧТО ТАКОЕ НОРМА
Согласно рекомендациям ВОЗ, доля свободных сахаров в рационе детей не должна составлять более 10% от дневного энергопотребления, то есть не более 25 гр (6 чайных ложек) в сутки. Большинство же детей съедают около 34 чайных ложек сахара в день!
Утреннее меню – фундамент дня
Если дети начнут утро с полезной, не очень сладкой пищи, им хватит энергии, чтобы полностью выкладываться в первой половине дня, и их будет меньше тянуть к сахару.
ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
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Плохо
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Хорошо
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Каши с сахаром или приготовленные из обработанных круп
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Цельнозерновые каши, в которых меньше чайной ложки (4 г) сахара
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Овсянка, в которой больше чайной ложки (4 г) сахара
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Каша из цельнозерновых овсяных хлопьев и другой цельной крупы без сахара
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Мамалыга, каша из обработанной кукурузной крупы
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Кукурузная каша из цельнозерновых круп
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Манная каша из обработанной крупы
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Другие цельнозерновые каши: коричневый рис, киноа, булгур, просо
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Хлеб из белой пшеничной или другой рафинированной муки
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Цельнозерновой хлеб. Первый ингредиент должен быть цельным: цельная пшеница, цельный рис, цельный ячмень, цельная овсянка, коричневый рис, цельная белозерная пшеница, цельная твердая пшеница, цельный булгур
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Бублики из пшеничной муки
|
Бублики из цельной (в том числе белозерной) пшеничной, овсяной, ржаной муки
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Сладкие готовые завтраки
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Цельнозерновые злаки с минимальным добавлением сахара. Выбирайте марки, в которых менее 4 г сахара на стакан
|
Тосты из пшеничной муки
|
Домашние цельнозерновые тосты с 1 ч. л. (4 г) джема и/или маслом из орехов и семян
|
Вафли и оладьи из рафинированной муки
|
Вафли и оладьи из цельной пшеничной или другой муки, например гречневые. Можно добавить 1 ч.л. варенья и дольки фруктов или полить йогуртом
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