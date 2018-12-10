Чтобы сладость была в радость

Дед мороз дарит мешок конфет, гости угощают шоколадками, полки магазинов ломятся от сладостей в красивых обертках… Грозит ли эта бесконтрольная «сладкая жизнь» здоровью наших детей?

Эксперты:

1. Ольга Жукова, врач, кандидат медицинских наук, диетолог, г. Томск

2. Лариса Суркова, семейный и детский психолог, кандидат психологических наук, многодетная мама.

Тянет на сладенькое

Существует мнение, что любовь к сладкому заложена эволюцией: «быстрые» калории из простых углеводов всегда давали преимущество для выживания. Углеводы стимулируют выброс так называемого гормона счастья – серотонина и эндорфинов, которые успокаивают и расслабляют. Кроме того, сладкий - первый вкус, с которым знакомится ребенок, питаясь материнским молоком, содержащим лактозу (молочный сахар).

«Новорожденные легко распознают сладкий вкус и предпочитают более сладкие растворы, - утверждает биопсихолог Джулия Менелла, - Ребенка не надо учить, где сладкое , а где соленое - это заложено еще до рождения». Доктор Менелла также предполагает, что сладкое оказывает на малышей обезболивающий эффект, однако при взрослении он исчезает.

Доктор Кристофер Кудзава из Северо-Западного университета (Иллинойс, США) вообще считает, что в раннем детском возрасте глюкоза необходима для развития мозга: потребление глюкозы в мозге 5-летнего ребенка достигает 66% от общего энергопотребления. В последующие годы эта цифра снижается, и организм начинает подключать другие механизмы для активизации мозговых процессов. Но тяга к сладкому у многих сохраняется, причем у женщин больше, чем у мужчин. И все бы ничего, если бы сахар не оказывал поистине разрушающее действие на организм.

С чрезмерным потреблением сахара Всемирная организация здравоохранения связывает увеличение числа детей с ожирением: с 32 млн во всем мире в 1990 году до 42 млн в 2013. Если эта тенденция продолжится, то к 2025 году это число вырастет до 70 млн.

Возможные риски - синдрома гиперактивности с дефицитом внимания и других нарушений поведения и обучаемости; - тревожности и депрессии; - переломов; - кариеса; - кандидоза; - синдрома хронической усталости и фибромиалгии; - хронического синусита и ушных инфекций; - ослабления иммунитета, повышенной подверженности инфекциям и серьезным заболеваниям, например, раку; - диабета; - заболеваний сердца; - синдрома раздраженной кишки и спастического колита (они виноваты в половине случаев болей в животе); - метаболического синдрома.

Запретный плод сладок

Диетолог Ольга Жукова считает, что сахар вреден в любом возрасте: он медленно, но верно разрушает организм, запуская в нем массу неблагоприятных биохимических и гормональных процессов, которые могут не проявлять себя долгие годы. Ожирение, –лишь одна, видимая, проблема, с которой врачи связывают чрезмерное потребление сладкого в раннем детском возрасте.

« Но, несмотря на все опасности, запрещая детям есть сладости, мы рискуем получить обратный эффект, - считает психолог Лариса Суркова, – все, что им запрещают, они будут стараться получить «по полной».

Проведено множество исследований, которые подтверждают, что когда ребенку дают неограниченный доступ к сладкому, он неконтролируемо ест его лишь первые 2-3 дня, после чего у него пропадает к нему столь повышенный интерес. Постепенно он начинает есть сладкое разумно, вовремя себя останавливая, потребляя другие продукты, в целом аппетит становится лучше за счет того, что все его вкусовые потребности удовлетворены».

Это подтверждают и обычные мамы. Татьяна, мама 5-летней Вари и 9-летнего Саши, рассказывает: «В повседневной жизни мы стараемся давать детям сладкое только после еды. Однако в гостях и по праздникам они едят что угодно и в каком угодно количестве. Обычно они съедают 3-4 конфеты и больше не просят».

Сладости из магазина

Как же избежать нездоровой тяги к сладостям? По мнению Ольги Жуковой, главное -не давать сладкое «массового производства»: заводские пирожные, торты, вафли и изделия из слоеного теста. Для их изготовления используется пальмовое масло, трансжиры, и неполезные пищевые добавки: разрыхлители, загустители, консерванты и стабилизаторы.

Сахар – самый распространенный ингредиент в составе этих продуктов. Поэтому изучайте их состав и не покупайте марки, в которых сахар есть среди первых трех ингредиентов (или первых четырех, если в первые три входит вода). Имейте в виду, что в обезжиренных продуктах обычно больше сахара, чем в традиционных, «жирных» аналогах. Держитесь подальше от продуктов с искусственными подсластителями. Помните, что больше всего сахара там, где изображены любимые персонажи мультфильмов. Убедите ребенка, что его героям место в телевизоре, а не в холодильнике.

Не забывайте, что сахар маскируется под разными названиями

Скрытые сахара могут скрываться под следующими названиями: Кукурузный сироп Сироп агавы Кленовый сироп Патока Сироп рожкового дерева Ячменный солод Солодовый сироп Сгущенный сок тростника Фруктоза Декстрин Мальтодекстрин Декстроза Мальтоза Глюкоза Лактоза D-рибоза Галактоза

Положительный пример

Основная же рекомендация - становитесь примером для своего ребенка. Неправильно, когда вы едите халву, заедаете ее булочкой, запивая сладким чаем, а ребенку говорите, что это неполезно. Если вы с раннего возраста будете заботиться о правильном пищевом поведении, то магазинные сладости будут казаться ребенку излишне сладкими, и он будет их избегать. Проблема не в детях, а во взрослых ».

С ней согласна Лариса Суркова: «Тот факт, что дети любят «неполезное» сладкое – заслуга взрослых, потому что именно взрослые (особенно бабушки) порой « подсаживают» их на вредное сладкое. Полезное сладкое не вызывает нездоровой тяги. Оно необходимо, потому что без сладкого вкуса человеку - сложно. Не только тогда, когда нужна быстрая энергия (а дети тратят очень много энергии), но и потому что дети, как и взрослые, должны знать и чувствовать весь спектр вкусов. ». Поэтому готовьте домашние сладкие лакомства из правильных, проверенных продуктов.

Самый лучший способ урегулировать взаимоотношения ребенка со сладким – собственный пример. В этом единодушны и диетологи, и психологи. Очень важно выстроить систему здорового питания без плохих и лишних сладостей для всей семьи.

Карина, мама 3-летнего мальчика, рассказывает: «Я сама не была образцом правильного пищевого поведения: с детства заедала стресс булками и зависела от сладкого. Но ради сына решила питаться осознанно и правильно. Вместо шоколадок и пирожных мы едим фрукты, творожки и йогурты. Иногда я пеку шарлотку, имбирное печенье или маффины. Так я могу регулировать количество сахара в тесте, делаю самодельные конфеты из сухофруктов и орехов. Получается вкусно и полезно.

Конечно, я не всегда смогу контролировать эту сторону жизни сына. Он подрастет, и получит свободу выбора. Я могу лишь показать пример и отпустить его в большую жизнь, надеясь, что хоть какие-то привычки он сохранит».

Чтобы подсчитать сколько сахара в день съедает ребенок, обратите внимание на то, какие напитки он пьет. Есть ли среди них газированная вода, молоко с добавками (шоколадное, клубничное…), соки, энергетические напитки, вода со вкусовыми добавками, сладкий чай, кофе, какао? Если да, посмотрите на упаковке, сколько в них содержится сахара и умножьте на количество порций в день.

То же самое проделайте с сухими завтраками, печеньем, пончиками, кондитерскими изделиями, оладьями, вафлями, булочками,.

Фрукты и неподслащенные молочные продукты не учитывайте.

А вот в сладких йогуртах и творожках берите за основу 60% указанного сахара: примерно 40% приходится на молочный сахар, лактозу.

ЧТО ТАКОЕ НОРМА Согласно рекомендациям ВОЗ, доля свободных сахаров в рационе детей не должна составлять более 10% от дневного энергопотребления, то есть не более 25 гр (6 чайных ложек) в сутки. Большинство же детей съедают около 34 чайных ложек сахара в день!

Утреннее меню – фундамент дня

Если дети начнут утро с полезной, не очень сладкой пищи, им хватит энергии, чтобы полностью выкладываться в первой половине дня, и их будет меньше тянуть к сахару.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

Плохо Хорошо Каши с сахаром или приготовленные из обработанных круп Цельнозерновые каши, в которых меньше чайной ложки (4 г) сахара Овсянка, в которой больше чайной ложки (4 г) сахара Каша из цельнозерновых овсяных хлопьев и другой цельной крупы без сахара Мамалыга, каша из обработанной кукурузной крупы Кукурузная каша из цельнозерновых круп Манная каша из обработанной крупы Другие цельнозерновые каши: коричневый рис, киноа, булгур, просо Хлеб из белой пшеничной или другой рафинированной муки Цельнозерновой хлеб. Первый ингредиент должен быть цельным: цельная пшеница, цельный рис, цельный ячмень, цельная овсянка, коричневый рис, цельная белозерная пшеница, цельная твердая пшеница, цельный булгур Бублики из пшеничной муки Бублики из цельной (в том числе белозерной) пшеничной, овсяной, ржаной муки Сладкие готовые завтраки Цельнозерновые злаки с минимальным добавлением сахара. Выбирайте марки, в которых менее 4 г сахара на стакан Тосты из пшеничной муки Домашние цельнозерновые тосты с 1 ч. л. (4 г) джема и/или маслом из орехов и семян Вафли и оладьи из рафинированной муки Вафли и оладьи из цельной пшеничной или другой муки, например гречневые. Можно добавить 1 ч.л. варенья и дольки фруктов или полить йогуртом

Опубликовано: 8 января 2019 г.