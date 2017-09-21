Что выражает улыбка?

Считается, что улыбка – это всегда позитив. На самом деле, она может выражать что угодно, от злости до боли поражения.

Улыбка Дюшена

То, что улыбка – это не всегда проявление радости, первым документально подтвердил французский невролог Гийом Дюшен в 19 веке. Его занимал вопрос, как работают мышцы лица, природой запрограммированные выражать огромное количество человеческих эмоций и их оттенков. Эксперименты Дюшена над людьми были жестокими – он изучал работу мышц, стимулируя их разрядами электрического тока. Эксперименты были настолько болезненны, что волонтеры отказывались в них участвовать. На свое счастье, в одной из парижских клиник Дюшен обнаружил пациента с нечувствительными мышцами лица. Серия опытов показала, что, стимулируя током те или иные точки на лице, можно получить 60 различных выражений, немалая часть из которых сопровождается «улыбкой». При этом сам экспериментатор отмечал, что «лица с улыбкой далеко не всегда выглядят счастливыми, а зачастую и вовсе зловещими». В 1862 году Дюшен издал монографию «Механизм человеческой физиогномии» и снабдил ее многочисленными, порой пугающими, фото своих экспериментов. Но среди них есть и улыбка искренняя, которую сейчас считают эталоном и называют «улыбкой Дюшена». Ее отличительные признаки – не только улыбающийся рот, но и смеющиеся глаза.

Эксперименты Дюшена очень впечатлили Чарльза Дарвина. Ученый отобрал 11 фотографий «электрических экспериментов», на которых была четко видна улыбка, и показал большому количеству знакомых, попросив определить основную эмоцию каждого фото. Участники опроса находили в изображениях и злость, и скуку, и печаль, и удивление, и гораздо реже – позитивные эмоции.

Грусть-тоска

Одной из самых распространенных является так называемая грустная улыбка. Пристально изучив 4800 фотографий спортсменов, участвовавших в летних Олимпийских играх в Афинах, ученые обнаружили легкую невыразительную улыбку в сочетании с печальным взглядом почти у всех поигравших атлетов. Исследователи считают, это защитная реакция, заложенная в нас генетически. Она призвана показать окружающим, что даже несмотря на поражение человек в порядке.



Сейчас заценим

Оценочная улыбка – еще один вариант, которым особенно заинтересовались психологи. Они предлагают нам представить ситуацию: вы долго стоите в кассу за билетом в театр, а когда подходит ваша очередь, выясняется, что в этой кассе со вчерашнего дня продают билеты на футбол, а театральная касса через дорогу. Вы холодно улыбаетесь, тем самым сообщая кассиру «Могли бы объявление повесить, но куда уж вам, для этого писать нужно уметь» и двигаетесь к выходу. Задача оценочной улыбки – принизить кого-нибудь, чтобы в качестве компенсации хоть как-то поднять себе настроение и не чувствовать себя дураком. Не самые хорошие мотивы, но кому-то это помогает «пережить» неприятные новости. Не далеко от оценочной ушла злорадная улыбка. По наблюдениям психологов, ею часто улыбаются люди несчастные и одинокие. Радоваться им в жизни особо нечему, так вот хоть чужие неприятности доставят минутку счастья.



Фунт презрения

Презрительная улыбка выдает окружающим смесь превосходства и негативного отношения к человеку или событию. Интересно, что во многих странах с помощью похожей улыбки люди выражают гораздо более сильные эмоции: гнев, обиду и даже ненависть. Так, на Востоке, где открыто выражать гнев не принято, мало того, в силу южной эмоциональности населения – просто опасно, презрительная улыбка является главным способом сохранить лицо, и в то же время продемонстрировать оппоненту свое истинное к нему отношение.



Борьба с улыбкой

Подавляемая улыбка, как ни странно, является одной из самых распространенных на протяжении веков. Дело в том, что до начала 19 века в Западной Европе демонстрировать зубы во время улыбки считалось дурным тоном, это была прерогатива бедняков и крестьян. Дворяне всячески подавляли улыбку, стараясь улыбаться лишь уголками губ. Реабилитировали улыбку парижане начала 19 века, когда в городе начался бум открытых кофеен с огромным количеством столиков. В больших компаниях сдерживать смех и улыбку стало невозможно, и они вошли в моду. У нас в России отношение к улыбке и публичному смеху тоже всегда было настороженным, всем известна поговорка «Смех без причины – признак дурачины». До сих пор у нас редко можно увидеть улыбающегося человека на улице или в метро. По сути, это относится ко всем северным странам, в которых публичное появление эмоций не приветствуется. Так, в туристической памятке по Норвегии сказано «если вы считаете всех улыбающихся на улице сумасшедшими, пьяными либо американцами, вы пробыли в нашей стране слишком долго».

Ничего кроме фальши

Фальшивая улыбка тоже своего рода чемпион по частоте, но это улыбка не прошлого, а современности. В 20 веке улыбка вошла в моду, стала неотъемлемой частью того, что принято называть хорошим тоном. К тому же появились многочисленные публикации психологов о том, что с помощью улыбки можно многого добиться от собеседника. Поэтому многие стали эксплуатировать улыбку и вызывать ее нарочно. Долго считалось, что если рот растянуть в усмешке можно произвольно, то достоверно сымитировать «лучики счастья» вокруг глаз невозможно. Однако, по статистике ученых, до 70 % людей научились подделывать и это, искусственно напрягая мышцы вокруг глаз.



Заявление о намерениях

Неужели теперь мы не можем отличить искреннюю улыбку от фальшивой, злую от доброй? Ученые уверены: несмотря на все ухищрения, нас не так-то легко обмануть. Как только мы видим улыбающегося человека, мозг моментально анализирует его лицо, сравнивая эту улыбку с тысячами других, встречавшихся нам на протяжении жизни. Затем мы оцениваем ситуацию – ожидаема ли была улыбка или момент к ней совершенно не располагает. И в конце оцениваем участие мимических мышц в формировании улыбки. Напряжение одних и расслабление других дает нашему мозгу возможность сформировать окончательный вывод и сообщить нам о намерениях улыбающегося.

Звериный оскал

Улыбаться умеет не только человек. У животных улыбка тоже в ходу и тоже далеко не всегда означает счастье. Например, шимпанзе часто обнажают зубы и широко улыбаются во время ссор, особенно когда менее авторитетный член стаи конфликтует с вожаком. В этом случае улыбка означает подчинение и признание себя побежденным. А еще ученые наблюдали за тем, как шимпанзе крадет у товарищей камень, который ей чем-то приглянулся. Обезьяна делает это с улыбкой, но тут это скорее сигнал страха и волнения, нежели радостного предвкушения. Еще Чарльз Дарвин утверждал, что испуганная улыбка помогает обезьяне продемонстрировать плотно сжатые зубы, знак того, что она не собирается никого кусать.