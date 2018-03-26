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Здоровье

Что такое «синдром забытого утюга»

Опубликовано: 26 марта 2018 г.

Так иногда называют обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), связанное с непроизвольно возникающими мыслями :»Закрыл ли я дверь на замок? Выключил ли утюг?» ОКР не всегда свидетельствует о психическом заболевании, иногда это всего лишь индивидуальная особенность функционирования головного мозга, которая, вдобавок ко всему, часто передается по наследству. Еще одна возможная причина возникновения расстройства –перенесенная стрептококковая инфекция. Как бы то ни было, главной проблемой для человека, страдающего навязчивыми мыслями, является невозможность это прекратить. Ученые установили, что у таких людей повышена активность префронтальной коры головного мозга, связанной с оценкой событий. При неврозе навязчивых состояний этот «редактор и корректор в одном лице» постоянно включен и посылает тревожные сигналы в моторные области, заставляя человека действовать: снова и снова проверять замки, розетки, газ и т.д. Единичные эпизоды сомнений на счет утюга могут случиться с каждым из нас – на фоне стресса или усталости. Это совершенно безобидно, а, с точки зрения эволюции, даже полезно для выживания.

Опубликовано: 26 марта 2018 г.

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