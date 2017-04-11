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Что такое синдром Стендаля?

Отвечаем на самые интересные вопросы наших читателей.
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 10 апреля 2017 г.
Тэги: чувства и эмоции, психика

Синдром Стендаля — психическое расстройство, сопровождаемое тахикардией, головокружением и галлюцинациями, и проявляющееся под воздействием произведений изобразительного искусства, поэтому часто синдром возникает в музеях, хотя симптомы могут вызвать не только предметы искусства, но и чрезмерная красота природы тоже. Синдром получил название в честьСтендаля, описавшего в книге «Неаполь и Флоренция: путешествие из Милана в Реджио» свои ощущения во время визита в 1817 году во Флоренцию, весьма сходные с симптомами расстройства. Пациент с синдромом Стендаля обычно внезапно оказывается поражён глубиной чувств, которые художник вложил в своё произведение. При этом он необычайно остро воспринимает все эмоции, как бы переносясь в пространство изображения. Реакции жертв синдрома различны, вплоть до истерии или попыток разрушить произведение искусства. Несмотря на относительную редкость этого расстройства, охранников некоторых музеев учат, как вести себя с жертвами этого синдрома.

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 10 апреля 2017 г.
Журнал "Здоровье" №3 2017 Журнал "Здоровье" №3 2017
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

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