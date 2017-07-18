Что такое ПАП-тест?

Рак шейки матки – одно из самых распространенных заболеваний в мире. И обнаружить его вовремя помогает ПАП-тест.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ТЕСТ

Раком шейки матки ежегодно заболевает около 500 тысяч женщин по всему миру. Чаще всего этим видом рака болеют женщины в возрасте 40-59 лет, но в последние годы он стремительно «молодеет» и нередко развивается у совсем юных женщин. Почти в половине случаев опухоль диагностируется на поздних стадиях, что снижает шансы на успешное лечение. Именно поэтому важно обнаружить врага как можно раньше: при своевременной диагностике он полностью излечим.

Основные риски развития рака шейки матки: Раннее начало половой жизни

Частая смена половых партнеров

Наличие хронических половых инфекций

Инфицирование онкогенными штаммами ВПЧ (вируса папилломы человека) и вируса простого герпеса 2 типа

Хронические эрозии шейки матки

Длительное снижение иммунитета.

НЕНОРМАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ

Оригинальное название ПАП-тест получил по имени своего разработчика, патоморфолога греческого происхождения Джорджа Папаниколау. Многим метод известен под другими названиями – гинекологический мазок или мазок на цитологию. «Цита» – от латинского «клетка», главная задача этого исследования – обнаружить атипичные, то есть начавшие изменяться клетки эпителия шейки матки. Для этого гинеколог во время осмотра с помощью специального шпателя делает соскоб с шейки матки и из цервикального канала. Затем мазок отправляют в патоморфологическое отделение, где морфологи внимательно изучают их строение. Основная задача – обнаружить, есть ли в представленном материале клетки с начальными признаками опасных изменений (диспластические) или уже претерпевшие злокачественные изменения (атипичные).

СТАДИИ РАЗВИТИЯ

В зависимости от степени изменений клетки специалисты разделяют пять стадий развития патологии.

1 стадия. Тест отрицательный, женщина абсолютно здорова.

2 стадия. Выявляются изменения клеток, характерные для воспалительного процесса. Необходимо лечение воспаления.

3 стадия. Обнаруживаются единичные клетки с признаками дисплазии. Чтобы исключить злокачественный процесс, требуется повторный мазок или биопсия подозрительных участков.

4 стадия. Обнаружены единичные атипичные клетки. Проведение биопсии шейки матки обязательно!

5 стадия. Выявлены многочисленные атипичные клетки, диагноз «рак шейки матки» очевиден.

Стадии со второй по пятую свидетельствуют о развитии изменений эпителия шейки матки, в этом случае тест считается положительным.

КОГДА И КОМУ

Сдать первый мазок из шейки матки доктора рекомендуют сразу после начала половой жизни. В дальнейшем, чтобы не пропустить опасные изменения, рекомендуется делать анализ 1 раз в 3 года. Но это в тех случаях, когда врач осматривает шейку матки и не находит в ней подозрительных участков, а анализы на половые инфекции отрицательные. Вот при использовании гормональной контрацепции, а также женщинам, страдающим генитальным герпесом или зараженным ВПЧ, настоятельно рекомендуется проходить анализ не реже 1 раза в год. А при наличии остроконечных кондилом или хронических эрозий шейки, с трудом поддающихся лечению, врача может назначать исследование и чаще.

Прививка от рака Один из самых эффективных способов избежать развития рака шейки матки – пройти своевременную вакцинацию от ВПЧ, или вируса папилломы человека. Оптимальное время для прививки – 11-12 лет, необходимо сделать три инъекции через определенный промежуток времени. Если не успели в этом возрасте, не беда, эффективность вакцинации доказана вплоть до 26 летнего возраста, но все-таки лучше всего успеть завершить курс до начала половой жизни.

Подготовиться к исследованию несложно. Главное, не сдавать анализ во время менструации и подождать хотя бы пару дней после ее завершения. За 48 часов до проведения мазка нужно воздержаться от половых контактов, не следует использовать вагинальные свечи и кремы, принимать ванну и делать спринцевания. Обычно результат бывает готов в течение нескольких дней, в коммерческих лабораториях это делают более оперативно. В любом случае, важно помнить, что эффективность ПАП-теста – около 70%. И какими бы ни были его результаты, это еще не окончательный диагноз, а свидительство того, что нужно пройти полное обследование, включающее биопсию, УЗИ или компьютерную томографию.