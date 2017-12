Что необходимо знать о депрессии

Депрессия-это распространенное психическое расстройство,характеризующееся сниженным настроением, подавленностью,чувством вины или низкой самооценкой,нарушением сна, аппетита,чувством усталости и плохой концентрацией внимания.

Один из десяти человек страдает от серьезной депрессии, и почти каждый пятый человек страдает от этого расстройства в течение жизни.Однако депрессия остается в значительной степени не афишируемым заболеванием.

В борьбе с депрессией некоторые люди могут обратиться за помощью к алкоголю. Однако употребление алкоголя производит обманчивый эффект, так как поначалу настроение улучшается и появляется иллюзия, что все налаживается. В реальности алкоголь может вызвать и ухудшить симптомы депрессии и привести к серьезным разрушительным последствиям.

Важно определить тип депрессии, так как разные виды заболевания могут иметь те или иные причины и последствия. Критерии и классы депрессии постоянно обновляются с каждой новой версией DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) и ICD (International Classification of Diseases). Вызвано это расхождениями во мнениях среди психиатров.

«Эндогенная» депрессия подразумевает отсутствие распознаваемой причины депрессии. В данном случае это химическое или биологическое расстройство. Под «реактивной» подразумевается, что депрессия возникает как результат пережитого человеком стресса. Считается, что риск возникновения такого типа депрессии в большей степени зависит от тяжести жизненных стрессов, чем от наследственных факторов. Симптомы в основном характеризуются беспокойством и бессонницей.

В зависимости от количества и тяжести симптомов депрессивный эпизод можно также классифицировать по шкале от умеренного до тяжелого.

Симптомы депрессии Люди, страдающие от депрессии, как правило, теряют интерес к занятиям или увлечениям, которые им ранее приносили удовольствие. Это один из первых симптомов, который может быть замечен у человека с депрессией. Также к симптомам относят постоянные чувства грусти, подавленности или безнадежности, усталости, отсутствие мотивации, проблемы с концентрацией внимания, мышлением или принятием решений, трудности с засыпанием или продолжительностью сна, социальную изоляцию, потерю аппетита или переедание. У людей, страдающих депрессией, часто наблюдаются проблемы с засыпанием или продолжительностью сна. Однако некоторые пациенты могут испытывать пересыпание.

Депрессия, которую не лечат, может привести к эмоциональным, поведенческим проблем и проблемам со здоровьем, которые затрагивают все сферы жизни.

Очень важно уметь распознавать основные симптомы депрессии – ведь именно это поможет максимально быстро обратиться за помощью и получить необходимую терапию.

Всю необходимую информацию о симптомах заболевания, а также адреса кабинетов помощи по всей стране можно найти на сайте Depreccii.net.

Опубликовано: 6 декабря 2017 г.