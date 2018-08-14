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Здоровье
Люди и истории / Экспертное мнение

Что надо знать про маммографию?

Давид Заридзе, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, приглашенный профессор Оксфордского Университета.
 Маммография - наиболее точный метод ранней диагностики рака молочной железы. Но и она имеет побочные эффекты.
Опубликовано: 31 августа 2018 г.

Эффективность маммографии доказана в нескольких крупных клинических исследованиях, проведенных за рубежом. Они показали, что регулярное маммогафическое обследование (раз в 2-3 года) женщин в возрасте 50-69 лет снижает смертность от рака молочной железы на 25-30%. В результате - маммографический скрининг получил распространение во всем мире.

Однако международный практический опыт показал, что маммографичекий скрининг имеет и отрицательные стороны, о которых должны знать и пациенты, и  врачи. Оказалось, что высокая чувствительность метода имеет свою оборотную сторону: маммография выявляет образования, которые не являются злокачественными, хотя и имеют все признаки рака. Их с натяжкой можно назвать предраковыми, так как для того, чтобы из них развился рак, нужны многие годы, возможно, 10-20 лет. Кроме того,  далеко не все они прогрессируют и могут оставаться доброкачественными на протяжении всей жизни женщины.

В результате возникла проблема тактики лечения таких больных. Онкологи стоят перед выбором: оперировать или наблюдать. Постепенно весы склоняются в сторону активного наблюдения. Те же врачи, которые рекомендуют не откладывать операцию, пользуются понятным, но сомнительным, с моей точки зрения, аргументом: «лучше удалить образование немедленно и спать спокойно, чем дожидаться, когда оно начнет прогрессировать».

Оба мнения, имеют право на существование. Но является ли удаление  образования сомнительной злокачественности  оправданным, даже если через определенный промежуток времени,( иногда годы, а иногда и десятилетия), оно начнет прогрессировать?

Это большой вопрос, на который простого ответа нет. Однако здравый смысл подсказывает, что ни одна женщина не согласится считать себя «онкологической больной» со всеми вытекающими из этого обстоятельствами, включая операцию, лекарственное и лучевое лечение, на 10-15-20 лет раньше фактического начала заболевания.

Поэтому выбор тактики -агрессивной или выжидательной , должен зависеть и от мнения пациенток, которым врач обязан детально описать преимущества и недостатки того или иного решения.

Опубликовано: 31 августа 2018 г.

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