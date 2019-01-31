Что может биологическая обратная связь?

МОЖНО ЛИ ЗАМЕДЛЯТЬ СВОЙ СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ ИЛИ СНИЖАТЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ УСИЛИЕМ ВОЛИ, ТОЧНЕЕ - С ПОМОЩЬЮ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (БОС)?

Консультант: Шамаева Татьяна Федоровна, нейрофизиолог, сотрудник Научно-исследовательского института экспериментальной медицины РАМН в Санкт-Петербурге.

Работа над собой

Механизм этого немедикаментозного воздействия на организма легко представить, если вспомнить как мы делаем «селфи». Экран дает обратную связь от нашего лица. Если нам не понравилась картинка, мы меняем позу, ракурс и так - до победного конца, до удачного снимка.

Корректировать свою физиологию: температуру кожи, напряженность мускулатуры, дыхательную и сердечную активность, работу мозга конечно сложнее. Ведь большинство процессов происходят без сознательного участия человека: так организм поддерживает постоянство своей внутренней среды. Но, как считают специалисты, все-таки можно, используя методику биологической обратной связи - БОС.

«Игра» по правилам и без

Во время сеанса БОС пациент подключается к датчикам, которые считывают информацию об определенном физиологическом процессе, происходящем в его организме, а затем передаются в компьютер. Там они преобразуются в видеостимул, служащий «зеркалом» происходящих изменений. Это может быть воздушный шарик, столбик или любой другой виртуальный предмет. Наблюдая за ним, человек учится регулировать свои показатели: если получится их улучшить, шарик взлетит, столбик вырастет.

Если не получится, и столбик опустится, значит, надо поменять тактику действий. Процесс очень напоминает игру - со своими законами и правилами. Обычно перед сеансом пациент получает определенную инструкцию о том, что делать, чтобы столбик вырос, например, дышать ровно и медленно, или сидеть максимально расслабленно и сосредоточиться на экране. Но бывает, что конкретных указаний нет, и сначала это может показаться очень сложным. Однако, со временем многие учатся манипулировать своей физиологией, отталкиваясь от изменений происходящих на экране. Самое главное– высокая мотивация. Поскольку именно от вовлеченности зависит успех.

Вижу цель, иду к ней

Тесно связано с мотивационной сферой метод нейрообратной связи или нейрофидбэк (neurofeedback), который позволяет человеку саморегулировать процессы мозговой активности, основываясь на данных электроэнцефалограммы (или МРТ). Он эффективно применяется не только в клинике, но и для улучшения когнитивных параметров (внимания, концентрации и памяти), творческого потенциала и даже спортивных достижений..

Недавно ученые из университета Дьюка наглядно продемонстрировали, как с помощью нейрофидбэка можно заниматься селф-коучингом. Участников исследования просили мысленно «замотивировать» себя, используя для этого любые подходящие стратегии (позже выяснилось, что испытуемые чаще всего представляли, как их подбадривают родители или тренер). Сам эксперимент проходил внутри МРТ-сканера и подопытные имели возможность в реальном времени отслеживать собственную нейрональную активность в части мозга, связанной с мотивацией и «системой вознаграждения». Обратная связь была представлена в виде флуктуирующего термометра, и те, кто внимательно следил за его показателями, в конце концов научились произвольно активизировать у себя эту структуру мозга. Интересно, что участники из контрольной группы, которые не получали обратной связи, с этой задачей справиться так и не смогли.

«Эта методика была признана Американской Академией Педиатрии наиболее эффективным методом терапии синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей. Кроме того, нейрофидбэк активно применяется в лечении нарушений сна, депрессии, тревожности, фобий, посттравматического синдрома и других расстройств психоэмоциональной сферы.

Его применение считается очень перспективным для облегчения головных болей, мигрени, хронических болей при ревматоидном артрите и повреждении периферических нервов», - комментирует Татьяна Шамаева.

Известно, что ощущение интенсивности боли сильно зависят от психологических и когнитивных факторов. Например, американские ученые из Университета Колорадо показали, что что люди по-разному воспринимают боль в зависимости от того, что они ожидают. Чем сильнее человек «заточен» на страдания, тем активнее мозговые структуры, связанные с чувством боли. Хорошая новость в том, что с помощью нейрофидбэка можно этим управлять, развивая волевые качества, мотивацию, и повышая уровень стрессоустойчивости.

Тормози боль

В эксперименте нейрофизиологов во главе со знаменитым Кристофером Дешармом, который и придумал МРТ-технологию «смотри и изменяй», ученые научили людей контролировать боль, вызванную воздействием теплового раздражителя. Для этого испытуемым было предложено несколько стратегий: сместить фокус внимания с «больного места» на здоровое или попробовать пересмотреть свое отношение к боли, как таковой. При этом они могли в реальном времени следить за тем, как зарождается и изменятся чувство боли в их мозге, точнее в передней поясной коре, которая напрямую связана с эмоциональной оценкой информации. При её повышенной активности пациент испытывает боль существенно острее, чем если она находится в «спящем режиме».

Целью ученых было натренировать испытуемых «тормозить» возбуждение в этой области. Для наглядности обратную связь от передней поясной коры им показывали в виде огня. Если человеку удавалось справиться с негативными мыслями о боли, языки пламени начинали затухать. Результаты эксперимента показали, что, используя подобную технику нейроуправления, люди смогли снизить интенсивность болевых ощущений на 64%. Во многом этот целительный эффект был обусловлен чувством удовлетворения пациента от осознания собственных возможностей.

Яркие сердца

Еще один эффективный способ управления болью и стрессом - это тренировка саморегуляции сердечной активности. Доказано, что как психическое состояние влияет на физическое, так и наоборот. Снимая напряжение с сердечно-сосудистой системы, можно добиться улучшения эмоционального состояния. Этот принцип был положен в основу исследовательского проекта «Яркие Сердца» (BrightHearts), в рамках которого пациенты тренируются замедлять свой сердечный ритм, наблюдая за ним с экрана планшета.

Первыми участниками это проекта стали дети, страдающие хроническими заболеваниями и вынужденные регулярно проходить через болезненные медицинские процедуры. Как правило, ожидание боли является сильнейшим стрессовым фактором для маленьких пациентов. У них часто сужаются кровеносные сосуды, что лишь усложняет проведение манипуляции и доставляет дополнительные мучения. Поэтому медики придумали обучать детей технике релаксации на основе биологической обратной связи. Так, прямо во время процедуры ребёнок держит в руках планшет с приложением, которое реагирует на снижение частоты сердечных сокращений положительным подкреплением в виде приятных звуков и визуальных эффектов. По словам учредителей проекта, такая тренировка помогает детям не только избавиться от беспокойства, но и учит прислушиваться к своему сердцу.

А теперь глубокий выдох! Хотя «сердечный» БОС чаще всего используют для снятия болей, стресса и тревожности, этот метод также может оказаться эффективным в лечении высокого артериального давления, астмы, фибромиалгии и других заболеваний, развивающихся под влиянием психогенных факторов. Распространенным вариантом БОС-терапии является комплексная программа, работающая одновременно с двумя показателями – частотой сердечных сокращений и частотой дыхания. Давно известно, что между ними существует взаимосвязь: в момент глубокого вдоха сердцебиение учащается, а во время выдоха – замедляется. То есть чтобы «успокоить» сердце, нужно с чувством, с толком, с расстановкой выдыхать. Некоторые приемы «самонастройки» кардиореспираторной системы известны с древних времен и по сей день с успехом применяются в йоге и других восточных практиках.

БОС тренирует мышцы

Еще одна техника обратной связи, к лидирующая по эффективности - это мышечный БОС. С его помощью можно управлять тонусом определенных мышц, расслабляя или, наоборот, повышая их силу и уровень напряжения. «Около 10 лет назад Ассоциация Прикладной Психофизиологии и Биологической обратной связи США разработала 5 уровней оценки эффективности биообратной связи: пятый уровень определяется как точный и эффективный, четвертый – как эффективный, третий – как вероятно эффективный, второй – как возможно эффективный, и первый – как эмпирически недоказанный», - рассказывает Татьяна Шамаева. Согласно этой классификации, мышечный БОС находится в основном на 4 и 5 уровнях. Он применяется в лечении тяжелых запоров, недержании мочи (у женщин), дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, мигрени, а также при паралитических состояниях в результате ДЦП, инсультов, тяжелых черепно-мозговых травм и травм спинного мозга. Огромное значение в любой БОС-терапии, особенно при работе с парализованными пациентами, играет личность «тренера». От того, насколько врачу удастся замотивировать больного и вовлечь в «игру» с собственным организмом, зависит размер «выигрыша». «Также и с самыми маленькими пациентами: психофизиологу, прежде всего, необходимо заинтересовать ребенка, к каждому нужен свой подход», - объясняет наш эксперт. Терапевтический результат БОС складывается из двух факторов: собственно биологической составляющей этого метода и психотерапевтического эффекта.

Терпение и еще раз терпение

Как скоро будут заметны результаты? Многое зависит от диагноза и индивидуальных особенностей человека, в том числе от того, как быстро он научится контролировать свои физические реакции. Но, в любом случае, Татьяна Федоровна советует набраться терпения: «На регуляцию работы мозга может уйти больше времени, так как сначала мы изменяем физиологические показатели, а они опосредованно влияют на психологические и когнитивные процессы. Надо отчетливо понимать, что нейрофидбэк – это обучение, а не таблетка. Это огромное его преимущество, но и трудность. Чтобы научиться, надо пройти курс занятий на профессиональном оборудовании (не менее 20). Чаще всего положительный эффект отмечается либо в конце курса, либо в последующие несколько месяцев.

В любом случае, всегда до и после курса нейрообртаной связи мы проводим ЭЭГ-обследование, благодаря которому можем сравнить количественные изменения биоэлектрической активности мозга. Также даем опросник , помогающий самостоятельно оценить что изменилось до-после.

Сейчас на рынке появилось много портативных БОС-тренажеров для домашнего использования. Минус в том, что там заложены стандартные универсальные тренировки, без учета индивидуальных данных электроэнцефалограммы, из-за этого эффективность может снижаться, и увеличиться срок обучения».

Методика «смотри и изменяй» все еще развивается и оттачивается, и нам предстоит еще много узнать о том, как управлять своим организмом. А до тех пор БОС следует рассматривать как вспомогательное средство лечения, которое лучше сочетать с другими медицинскими и психотерапевтическими методами.