Чистый взгляд

Область вокруг глаз – зона, которая красноречивее всего выдает возраст. Как правильно за ней ухаживать?

ОТКУДА МОРЩИНКА?

У некоторых женщин «гусиные лапки» едва заметны даже в почтенном возрасте, а у других сильные заломы у глаз возникают даже в молодости. Все дело в морфотипе старения кожи. Мимические морщинки быстро появляются у дам с небольшим количеством подкожно-жировой клетчатки, то есть, у обладательниц мелкоморщинистого типа старения. Еще в зоне риска – обладательницы сухой чувствительной кожи, которая часто испытывает чувство стянутости после умывания и шелушится.

Вспомните признанных красавиц – балерину Майю Плисецкую и актрису Одри Хепберн – типичных представительниц мелкоморщинистого типа. Плисецкая даже любила грустно заметить по этому поводу: «Было бы лицо пожирнее, обошлась бы без этого млечного пути морщин». Черты лица этих див со временем почти не изменились, если бы не одно «но» - кожа покрылась обширной сеточкой мелких морщин, которые были особенно заметны в уголках глаз.

РОКОВОЙ ПРИЩУР

Кроме этого, в зоне риска – те, кто близорук, но не жалует очки, контактные линзы или все еще не отважился на лазерную коррекцию зрения. «Когда мы прищуриваемся, пытаясь улучшить оптический фокус, напрягается круговая мышца лица, возникает спазм, который «выводится» на поверхность в виде залома», - говорит Оксана Чащина, врач-дерматокосметолог, физиотерапевт медицинского центра «Атлас». Кожа вокруг глаз на 60% тоньше кожи щек. Прибавьте к этому практически полное отсутствие сальных желез в этой области. Поэтому любые погодные факторы могут резко спровоцировать новые морщинки.

«Эта нежная зона часто страдает во время инсоляции, когда вы загораете под прямыми лучами, во время морозов, когда теплый сухой воздух квартиры меняется на активный мороз. Если на это наслаивается активная мимика во время смеха, то морщинок избежать довольно трудно», - говорит Елена Багненко, врач-косметолог, к.м.н., сертифицированный эксперт по инъекционным и аппаратным технологиям компании Merz Aesthetics.

В ПЛЕНУ СИНЕГО СВЕТА Сегодня ведущие дерматологи мира говорят о новой причине появления «гусиных лапок». Это синий свет экранов смартфонов, самый коротковолновый диапазон видимого излучения, который в то же время имеет наиболее высокую энергию. Синий цвет может усиливать производство радикалов в клетках эпителия, которые провоцируют фотостарение. Интересно, что естественный синий свет безвреден. Но искусственный представляет опасность вне зависимости от того, в какое время суток вы используете гаджеты и сколько времени за ними проводите. Такая нагрузка вызывает окислительный стресс в клетках организма, приводящий к синдрому сухого глаза и появлению морщинок.

ЗИМНИЙ СОН

Как правильно выстроить уход за зоной вокруг глаз? «Во-первых, в холодное время года нужно выбирать более плотную текстуру крема, которая создать более интенсивный барьер между тонкой кожей и внешней средой. Обратите внимание на средства с витамином С, пептидами, гиалуроновой кислотой», - советует Мария Бондарева, врач-дерматолог, косметолог клиники Remedy Lab. «Главное – убрать из ухода легкие гелевые или сывороточные текстуры. Зимой уход вокруг глаз должен быть более питательным — ищите крема с жирорастворимыми витаминами, растительными маслами или скваланом в составе», - говорит Оксана Чащина. Кроме этого, для снятия макияжа лучше использовать специальное мягкое молочко для удаления мэйк-апа. Если вы – активная пользователь смартфона, в вашем креме для глаз обязателен оксид железа, блокирующий синий цвет.

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

Особый пункт –органические уходы для кожи вокруг глаз. В одном из последних интервью топ-модель Миранда Керр призналась, что всегда тщательно проверяет, есть ли в креме натуральные масла и экстракты растений. «На показах нам делают стойкий профессиональный макияж, который часто раздражает слизистую. Поэтому вечером мне нужно средство, которое наверняка сработает, - говорит звезда. И если я могу ошибиться с выбором бьюти-средства в магазине, то в силе масла ши, витамина Е и пчелиного воска уверена наверняка. Поэтому просто выбираю уходовую косметику с этими ингредиентами». Если чувствительная слизистая оболочка и ваша проблема, то есть смысл присмотреться к средствам, где помимо масла ши и пчелиного воска есть лимонная кислота, экстракт мелиссы или масло проростков пшеницы.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Конечно, мимические морщинки можно скорректировать и в кабинете косметолога. «В первую очередь, при выборе процедур нужно учитывать, насколько быстрый результат хочется получить, - говорит Мария Бондарева. - Среди экспресс-процедур хорошо работают микротоки, лимфодренажный массаж, легкий пилинг – такой набор процедур отлично осветлит зону вокруг глаз. Если дедлайна нет, то рекомендуется пройти курс биоревитализации, закончив его процедурой ботулинотерапии. При этом процедуру биоревитализации можно сочетать с пилингами, с аппаратными процедурами – комбинированный протокол будет работать более эффективно». Еще одна из самых популярных процедур - СО2-шлифовка. «Метод позволяет за одну избавиться от морщин верхних и нижних век, уплотнить кожу, - говорит Елена Багненко. - Но нужно понимать, что это довольно агрессивная процедура, требующая недельной реабилитации. Для тех пациентов, кто не может позволить себе длительное восстановление мы предлагаем фракционный фототермолиз или игольчатый радиочастотный лифтинг. Обе эти процедуры проводятся курсом 4 раза по одной процедуре в месяц. Покраснение и легкий отек после них держится около суток, поэтому наши пациенты не выбиваются из привычного темпа жизни. Одна из самых быстрых процедур – инъекция комплексообразующего белка ботулинического токсина «Ксеомин», которая за одну пятиминутную процедуру убирает «гусиные лапки». Если же морщины ярко выражены, выбирайте гиалуроновые филлеры, например, Belotero Soft».

Опубликовано: 18 декабря 2018 г.