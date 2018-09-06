Чем заняться в сентябре?

250 ккал сжигает человек весом 65 кг за 30 минут бега трусцой. При этом работают 45% всех мышц.

Бег трусцой стимулирует перистальтику кишечника, предупреждая запоры, а вырабатывающиеся эндорфины создают ощущение эйфории на несколько часов.

450 ккал сжигает человек весом 60 кг за час езды на велосипеде со скоростью 20 км/ч. При этом задействовано 50% мышц тела.

РЕГУЛЯРНЫЕ ВЕЛОПРОГУЛКИ МОГУТ ОТОДВИНУТЬ НАСТУПЛЕНИЕ МЕНОПАУЗЫ НА 2–3 ГОДА.

400 ккал сгорает за час катания на роликах у человека весом 60 кг. Ролики помогают задействовать группы мышц, которые не работают при ходьбе, беге и плавании.

90% мышц задействовано при скандинавской ходьбе.

150 ккал сгорают за час обычной прогулки и 700 ккал – за час скандинавской ходьбы у человека весом 60 кг.

Всего 15 минут ходьбы или 2000шагов в день в сочетании с правильным питанием достаточно, чтобы не поправляться.

У ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОПЛАВАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕН РИСК РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОНИИ.

В воде мы ощущаем себя на 90% легче – это РАЗГРУЖАЕТ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, помогает улучшить осанку и восстановиться после травм.

300–600 ккал сгорают в зависимости от интенсивности нагрузки. Плавание тренирует все основные мышцы.

300–350 ккал уходят за час игры в бадминтон у человека весом 60 кг. При этом укрепляются мышцы икр, ягодиц, квадрицепсы и задние мышцы бедра.

Быстрый темп игры улучшает работу кардиореспираторной системы.

РАСЧЁТ ПОДАЧИ И ПРИЁМА ВОЛАНА УЛУЧШАЕТ ОСТРОТУ ЗРЕНИЯ И ТРЕНИРУЕТ ГЛАЗОМЕР.

Опубликовано: 6 сентября 2018 г.