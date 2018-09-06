РЕГУЛЯРНЫЕ ВЕЛОПРОГУЛКИ МОГУТ ОТОДВИНУТЬ НАСТУПЛЕНИЕ МЕНОПАУЗЫ НА 2–3 ГОДА.
Эко-жизнь / Среда обитания
Чем заняться в сентябре?
250 ккал сжигает человек весом 65 кг за 30 минут бега трусцой. При этом работают 45% всех мышц.
Бег трусцой стимулирует перистальтику кишечника, предупреждая запоры, а вырабатывающиеся эндорфины создают ощущение эйфории на несколько часов.
450 ккал сжигает человек весом 60 кг за час езды на велосипеде со скоростью 20 км/ч. При этом задействовано 50% мышц тела.
РЕГУЛЯРНЫЕ ВЕЛОПРОГУЛКИ МОГУТ ОТОДВИНУТЬ НАСТУПЛЕНИЕ МЕНОПАУЗЫ НА 2–3 ГОДА.
РЕГУЛЯРНЫЕ ВЕЛОПРОГУЛКИ МОГУТ ОТОДВИНУТЬ НАСТУПЛЕНИЕ МЕНОПАУЗЫ НА 2–3 ГОДА.
400 ккал сгорает за час катания на роликах у человека весом 60 кг. Ролики помогают задействовать группы мышц, которые не работают при ходьбе, беге и плавании.
90% мышц задействовано при скандинавской ходьбе.
150 ккал сгорают за час обычной прогулки и 700 ккал – за час скандинавской ходьбы у человека весом 60 кг.
Всего 15 минут ходьбы или 2000шагов в день в сочетании с правильным питанием достаточно, чтобы не поправляться.
У ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОПЛАВАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕН РИСК РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОНИИ.
В воде мы ощущаем себя на 90% легче – это РАЗГРУЖАЕТ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, помогает улучшить осанку и восстановиться после травм.
300–600 ккал сгорают в зависимости от интенсивности нагрузки. Плавание тренирует все основные мышцы.
300–350 ккал уходят за час игры в бадминтон у человека весом 60 кг. При этом укрепляются мышцы икр, ягодиц, квадрицепсы и задние мышцы бедра.
Быстрый темп игры улучшает работу кардиореспираторной системы.
РАСЧЁТ ПОДАЧИ И ПРИЁМА ВОЛАНА УЛУЧШАЕТ ОСТРОТУ ЗРЕНИЯ И ТРЕНИРУЕТ ГЛАЗОМЕР.
Опубликовано: 6 сентября 2018 г.
Войти | Регистрация
*
Авторизация
Вы можете авторизоваться на сайте при помощи:Забыли пароль? Регистрация
Регистрация
Введите e-mail адрес, указанный при регистрации
Регистрация
Зарегистрировавшись, вы сможете:
- комментировать статьи и блоги,
- бесплатно получать онлайн-консультации у специалистов,
- пользоваться сервисами,
- участвовать в конкурсах,
- общаться на форуме.
НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Заразиться гастритом «Вы все еще объясняете детям, что нужно есть суп, чтобы не было гастрита? Тогда мы идем к вам! Чтобы не было гастрита, нужно мыть руки. Это помогает не заразиться Helicobacter pylori – и уберечь себя от многих неприятностей, которые вызывает эта бактерия.»Другой факт Читать статью
Консультации
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте, мое имя Яна. Мне 23 года. Интересует следующее: возможно ли зачатие при...
уважаемая яна! еобходимо двигаться несколько по другой схеме обследование...Задать вопрос
Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что мне делать? У меня очень сильно выпадают...
>Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что мне делать? У меня очень сильно выпадают волосы.. А...Задать вопрос
Вы должны войти на сайт, чтобы задавать вопросы.
Вы должны войти на сайт.
Последние комментарии
Darik [4 дня назад]Все таки к таким серьезным вмешательствам отношусь с опаской. Думаю можно прибегнуть к таким...
Тая [6 дней назад]Отказываться полностью от таблеток не нужно. Есть моменты когда без таблеток головная боль не...
Тая [6 дней назад]А мне как то говорили, что мол если получила ожог на солнце, то нужно мазать водкой. Но я ее не...
Еще в рубрике
«Зеленый» образ жизни
Эксперт: Юлия Лапина, клинический психолог...
Комариная песнь
Мы живем не в тропиках, но наши комары не менее...
5G: УМНЫЙ РАЙ ИЛИ ПРОКЛЯТИЕ?
К 2020 году в крупных городах России появятся сети...
НЕДЕЛЯ. И НЕ ДНЕМ БОЛЬШЕ
В хорошем отеле постельное белье меняют раз в три...
Копилка вопросов. Магний
Согласно последним данным Минздрава России, дефицит...
Пять признаков качественного пуховика
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АЛЛЕРГИЯ
Новый год приносит в наш дом множество приятных...
Можно ли обмануть свои «внутренние» часы
Впереди праздники, а значит, график снова летит в...
Комментарии