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Здоровье
Эко-жизнь / Среда обитания

Чем заняться в сентябре?

Опубликовано: 6 сентября 2018 г.

250 ккал сжигает человек весом 65 кг за 30 минут бега трусцой. При этом работают 45% всех мышц.
Бег трусцой стимулирует перистальтику кишечника, предупреждая запоры, а вырабатывающиеся эндорфины создают ощущение эйфории на несколько часов.
 
450 ккал сжигает человек весом 60 кг за час езды на велосипеде со скоростью 20 км/ч. При этом задействовано 50% мышц тела.
РЕГУЛЯРНЫЕ ВЕЛОПРОГУЛКИ МОГУТ ОТОДВИНУТЬ НАСТУПЛЕНИЕ МЕНОПАУЗЫ НА 2–3 ГОДА.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400 ккал сгорает за час катания на роликах у человека весом 60 кг. Ролики помогают задействовать группы мышц, которые не работают при ходьбе, беге и плавании.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90% мышц задействовано при скандинавской ходьбе.
150 ккал сгорают за час обычной прогулки и 700 ккал – за час скандинавской ходьбы у человека весом 60 кг.
Всего 15 минут ходьбы или 2000шагов в день в сочетании с правильным питанием достаточно, чтобы не поправляться.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОПЛАВАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕН РИСК РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОНИИ.
В воде мы ощущаем себя на 90% легче – это РАЗГРУЖАЕТ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, помогает улучшить осанку и восстановиться после травм.
300–600 ккал сгорают в зависимости от интенсивности нагрузки. Плавание тренирует все основные мышцы.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300–350 ккал уходят за час игры в бадминтон у человека весом 60 кг. При этом укрепляются мышцы икр, ягодиц, квадрицепсы и задние мышцы бедра.
Быстрый темп игры улучшает работу кардиореспираторной системы.
РАСЧЁТ ПОДАЧИ И ПРИЁМА ВОЛАНА УЛУЧШАЕТ ОСТРОТУ ЗРЕНИЯ И ТРЕНИРУЕТ ГЛАЗОМЕР.
Опубликовано: 6 сентября 2018 г.

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