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Еда / Здоровое питание

Чем заменить мясо?

Мясо в рационе можно заменить не только бобовыми - фасолью, горохом и чечевицей. Но и кое-чем поинтересней.
Автор: Елена Пикалова
Опубликовано: 7 апреля 2017 г.
Тэги: диеты и системы питания, здоровое питание

Хоть курицей назови

Самые распространенные заменители мяса сегодня делают из сои. Главное достоинство соевого мяса – оно может «прикинуться» хоть говядиной, хоть свининой, хоть олениной. Вкус придают соль, специи и соусы. Соевое мясо, появившееся у нас более 40 лет назад, народ «не распробовал» Потому, что просто не умел его готовить. А вот на родине соевого мяса, в Америке, из него делают все, что угодно – стейки, бургеры, филе, колбасы, фарш… Любители похрустеть куриными крылышками могут купить их искусную соевую имитацию с косточками. И даже кожица - как настоящая, с пупырышками!

Соевое мясо полезно и даже вкусно. Его стоит включать в рацион не только вегетарианцам, но и мясоедам: в соевом мясе нет холестерина, насыщенных животных жиров, возбудителей «коровьего бешенства» - прионов. А пользы – хоть отбавляй!

СОЕВОЕ МЯСО:

1. Содержит 24 аминокислоты, в том числе, 8 незаменимых, как и в натуральном мясе. При этом в соевом мясе 70-90 процентов белка (в говядине 18%);

2.Богато полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6;

3. Железа в нем 5 раз больше, чем в говядине;

4.. В соевом мясе содержатся пищевые волокна.

5.. В 100 г. приготовленного соевого мяса всего 102 ккал и 2,5 г. Жира.

Соевое мясо делают из соевого текстурата, то есть теста из соевой муки и воды, которое продавливается через формующие отверстия. В зависимости от размера отверстий кусочки могут получаться разного размера – для бифштекса, азу, гуляша и даже фарша. Затем соевый текстурат высушивается. Все, что требуется потребителю – замочить соевое мясо, лучше в кипятке, на 20-30 минут (чтобы избавиться от несильного, но специфического запаха), промыть, сварить до готовности и отжать от воды. А затем – готовить из него любые блюда, как из натурального мяса. Соевое мясо очень любит специи: розмарин, тимьян, перец, чеснок, соевый соус. Отлично получается в соусах из соевых  сливок  с томатной пастой.

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Насколько вы зависимы от еды?

После замачивания и варки соевое мясо увеличивается в объеме в 3-4 раза. В сухом виде оно хранится 1 год, в готовом - не больше 3 дней в  холодильнике

Продается соевое мясо в отделах здорового питания, вегетарианских продуктов, продуктов для больных диабетом.

 Сейтан – мясо по-восточному

Сейтан – это растительный заменитель мяса родом из восточной Азии. Его еще называют пшеничное мясо. Сейтан делают из пшеничной клйковины (глютена), соединенной с водой и пряностями. На вкус –не мясо, но очень похоже! Линейка продуктов на основе пшеничного белка довольно большая. На специальных сайтах можно заказать колбасу типа докторской или краковской на базе пшеничного белка, а также сосиски и сардельки, паштеты и зельц. В состав их входят растительные масла, горох, кукуруза, зелень и пряности.

 Глютен не виноват?

Услышав слово «глютен», многие сторонники здорового питания наверняка скажут: «это же вредно»! И совершенно неоправданно. Целиакией – непереносимостью глютена - страдает не более 0,5-1% людей. Здоровым же отказываться от пшеничного белка не нужно.

Сейтан.

ПОТРЕБУЕТСЯ: 2 кг муки, 1200 л воды, соль, специи, соевый соус по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Высыпать муку в большую  миску и, добавляя воду, замесить тесто, как на пельмени. Сформировать шар и  оставить на 20 минут. Затем миску с тестом поставить под  слабую струю проточной воды и  вымешивать его, чтобы отмыть от крахмала: пока вода не станет практически прозрачной, а «тесто» приобретет желтоватый цвет.

Варить в течение 40 минут в кипящей воде с различными вкусовыми добавка (соевый соус, чеснок, черный или кайенский перец прованские травы, майоран, кориандр). Готовый сейтан положить на дуршлаг, чтобы стекла вода. Дальше готовить его как обычное мясо – запечь с овощами, пожарить, сделать шашлык. Он подходит для риса, макаронных изделий, крупы и картофеля, хорошо  сочетается с грибами и водорослями.

Крылышко или ножка?

Сегодня проекты по созданию заменителей мяса есть во многих странах. Один из самых успешных. - куриные стрипсы калифорнийской компании, приготовленные из растительного сырья (белков гороха , сои и клетчатки). Его попробовал Билл Гейтс. В своем блоге он написал, что не почувствовал разницы с настоящей курятиной. Однажды произошел казус. Дистрибьютор (случайно или нет?) расфасовал стрипсы из искусственной курятины в упаковки для натуральных. И за несколько недель не получила ни одной жалобы! Значит, потребители подмены не заметили. Год спустя в продаже появился бургер из протеина гороха и смести растительных масел, который также пришелся по вкусу любителям мяса. Продукты от этой компании кажутся намного более «мясными», нежели распространенное соевое мясо. Секрет в том, что производителю удалось по запатентованной технологии передать структуру мясных волокон. Теперь его продают не в отделах продуктов для веганов, а в мясных рядах. Единственный недостаток «растительного» мяса – пока оно примерно на 80% дороже натурального. Но к 2020 году, обещают его создатели, оно станет доступным для большинства.

Колбаса гороховая

ПОТРЕБУЕТСЯ: 1 стакан сухого желтого гороха, 3 стакана воды, 3 зубчика чеснока, ½ свеклы, 1 ч.л. сухого кориандра, по ½ ч.л. мускатного ореха, сухого майорана и черного перца, 1 ч/л. соли.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Сварить заранее замоченный горох и пюрировать в блендере. Свеклу натереть на мелкой терке и выжать сок. Чеснок измельчить. Добавить в горох свекольный сок, соль и специи и снова пюрировать. Для упругости можно добавить 2 ч.л. агар-агара. Выложить в форму и убрать на ночь в холодильник.

 

 

Автор: Елена Пикалова
Опубликовано: 7 апреля 2017 г.
Журнал "Здоровье" №3 2017 Журнал "Здоровье" №3 2017
Журнальный заголовок: "С мясом без мяса"

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