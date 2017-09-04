Чем опасны ватные палочки?

Родители, будьте внимательны! Здоровью ребенка могут угрожать самые обычные вещи.

Кто бы мог подумать, что эти невинные на вид штуки ежегодно доводят до больницы десятки тысяч детей? Только в США ежедневно в клиники попадают 34 ребенка с травмами уха, причиной которых стали ватные палочки, подсчитали в Общенациональной клинической больнице Огайо. Это 12500 человек ежегодно!

«Два самых распространенных заблуждения, с которыми я постоянно сталкиваюсь в работе – то, что ушные ходы нужно чистить и что для этого лучше всего использовать ватные палочки», – говорит отоларинголог Крис Ятана, руководитель исследования.

Чаще всего травмы случаются при попытках почистить уши (73%), когда дети играют с палочками (10%) или падают с палочкой в ухе (9%). Почти половина пациентов – в возрасте до 3 лет. Типичные травмы – повреждение барабанной перепонки и мягких тканей, ощущение инородного тела в ухе. В 99% случаев они оказываются легкими, но иногда приводят к серьезным последствиям вплоть до полной потери слуха.

Отоларингологи напоминают: ушные ходы обычно очищаются сами, а ватные палочки только проталкивают ушную серу внутрь, ближе к барабанной перепонке. И существенно повышают риск травм.