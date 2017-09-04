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Здоровье
Теория и практика / Первая помощь

Чем опасны ватные палочки?

Родители, будьте внимательны! Здоровью ребенка могут угрожать самые обычные вещи.
Автор: Ольга Демидова
Опубликовано: 5 сентября 2017 г.
Тэги: детское здоровье

 Кто бы мог подумать, что эти невинные на вид штуки ежегодно доводят до больницы десятки тысяч детей? Только в США ежедневно в клиники попадают 34 ребенка с травмами уха, причиной которых стали ватные палочки, подсчитали в Общенациональной клинической больнице Огайо. Это 12500 человек ежегодно!

«Два самых распространенных заблуждения, с которыми я постоянно сталкиваюсь в работе – то, что ушные ходы нужно чистить и что для этого лучше всего использовать ватные палочки», – говорит отоларинголог Крис Ятана, руководитель исследования.

Чаще всего травмы случаются при попытках почистить уши (73%), когда дети играют с палочками (10%) или падают с палочкой в ухе (9%). Почти половина  пациентов – в возрасте до 3 лет. Типичные травмы – повреждение барабанной перепонки и мягких тканей, ощущение инородного тела в ухе. В 99% случаев они оказываются легкими, но иногда приводят к серьезным последствиям вплоть до полной потери слуха.

Отоларингологи напоминают: ушные ходы обычно очищаются сами, а ватные палочки только проталкивают ушную серу внутрь, ближе к барабанной перепонке. И существенно повышают риск травм.

Автор: Ольга Демидова
Опубликовано: 5 сентября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№7-8 2017 Журнал "Здоровье"№7-8 2017

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