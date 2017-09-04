Чем опасна сладкая газировка?

У любви к сладким газированным напиткам есть неожиданные последствия.

ПУЗЫРИ ИСТОРИИ

История газировки началась с британца Джозефа Пристли, который в 1767 году первым научился насыщать воду углекислым газом. И обнаружил, что холодная вода с пузырьками приятна на вкус и освежает в жару. Друзья Пристли, которых он ею угощал, тоже пришли от нее в восторг. Так началось победное шествие газировки (в западных странах ее называют содовой) по миру. Состав ее при этом постоянно менялся, неизменными оставались только вода и пузырьки. В содовую добавляли сиропы, настойки, экстракты и много чего еще, даже откровенно токсичные вещества. Каждый продавец пытался отличаться от конкурентов и смешивал напиток в зависимости от собственных представлений о вкусном и прекрасном. Позже, конечно, эта вакханалия закончилась, и состав содовой начал контролироваться на государственном уровне. В современной России, например, чтобы попасть на рынок, газировка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Поэтому в напитках крупного производителя, давно работающего на рынке, ничего официально не дозволенного нет. Почему же не прекращаются разговоры о том, как газировка вредна и как всем нам от нее будет плохо.

Основные игроки В состав газировки могут входить: • Питьевая вода • Углекислота • Соки, фруктовые пюре, экстракты трав • Сахар или его заменители (цикламат, сахарин, аспартам и т. д.) • Регуляторы кислотности (кислоты ортофосфорная, яблочная, лимонная) • Красители • Ароматизаторы.

МЕКСИКА ПЬЕТ И СТРАДАЕТ

Пристли был великим естествоиспытателем, но именно содовую он называл своим самым счастливым изобретением. Что бы он сказал, узнав, что современная содовая, по данным, опубликованным в 2015 году в журнале Circulation, только в 2010 году стала причиной смерти 184 тысячи человек? 130 тысяч из них умерло от диабета, 45 тысяч – от сердечно-сосудистых заболеваний и почти 6,5 тысяч от рака. «Проводились исследования, оценивающие эффект употребления сладких газированных напитков у детей и взрослых, – рассказывает Фатима Дзгоева, эндокринолог-диетолог Эндокринологического научного центра Минздрава РФ, кандидат медицинских наук. – И во всех случаях этот эффект был неблагоприятным. Сладкая газировка – это прибавка массы тела, что в перспективе ведет к сахарному диабету. Кроме того, большое количество сахара (а газировки люди пьют много, больше, чем обычной воды) – это еще и перспектива сердечно-сосудистых заболеваний. Также возможны нарушения микробиома кишечника». Больше всего жертв газировки в Латинской Америке, в первую очередь, в Мексике – 318 человек на каждый миллион жителей. И это неудивительно – здесь не только обожают жирную еду и не любят много двигаться, но и газировку пьют в космических масштабах. По статистике ООН, среднестатистический мексиканец выпивает 163 литра газировки в год! В России, для сравнения, пьют по 30 л на человека. Растворитель для зубов Многие дети готовы пить газировку литрами, а между тем уже через 30 секунд после контакта с ней зубная эмаль начинает разрушаться, утверждают стоматологи из Университета Аделаиды. И даже если ребенок потом почистит зубы (а это бывает далеко не всегда), урон до конца нивелировать не получится. Есть и еще один факт: исследования австралийцев показали, что если ребенок любит газировку и при этом страдает рефлюксом и бруксизмом, риски для здоровья зубов будут максимальными.

ТОЛЬКО НЕ МОЙ МОЗГ

Еще один неприятный эффект сладкой газировки обнаружили американские ученые в ходе многолетнего маштабного исследования. Статья об этом была опубликована в журнале Stroke. Оказывается, у тех, кто постоянно пьет обычную сладкую газировку, ухудшается память и уменьшается размер гиппокампа. Напомним, гиппокамп отвечает за память и способность ориентироваться в пространстве. В исследовании участвовали 4000 человек старше 30 лет, около 3000 человек старше 45 лет и 1500 человек от 60 лет и старше. Ученые оценивали их состояние с помощью МРТ и когнитивных тестов. «Мы обнаружили связь между потреблением сладких напитков и атрофией мозга и ухудшением памяти», - сообщил один из авторов исследования, профессор Мэтью Пэйс, невролог из Бостонского университета.

ДАВАЙТЕ ЗАМЕНИМ САХАР?

Диетическая газировка с сахарозаменителями считается более здоровой (и при этом дешевой) альтернативой обычной. Однако и с ней не все так просто. То же Фремингемское исследование показало, что газированная вода с сахарозаменителями втрое увеличивает риск инсультов и деменции. В 2015 году в журнале Американского гериатрического общества была опубликована статья о том, что диетическая кола приводит людей старше 65 лет к абдоминальному ожирению. При таком типе ожирения лишний жир откладывается в области талии, а это прямая угроза развития метаболического синдрома – состояния, при котором резко повышается риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Как это может быть? Ведь сахарозаменители – это ноль калорий, они не влияют на уровень сахара в крови? На этот вопрос чуть раньше, в 2014 году, попытались ответить израильские ученые: их эксперименты на мышах показали удивительную вещь. У грызунов, которых поили водой с искусственными подсластителями (в количествах, эквивалентных их содержанию в диетической газировке), уже через 11 недель нарушилась толерантность тканей к глюкозе, что привело к повышению сахара в крови. Дополнительные исследования подтвердили предположение, что сахарозаменители влияют на микробиоту кишечника, играющую важную роль в обмене веществ.

УДАР ПО ПОЧКАМ

Еще одно подтверждение тому, что утолять жажду сладкой газировкой – не лучшая идея, нашла группа мексиканских и американских ученых. Их опыты на крысах, которым создали типичные «летние условия» – периодический перегрев, утоление жажды сладкой водой – показали, что уже через 4 недели такой жизни у грызунов начинаются проблемы с почками. Исследования с участием людей тоже проводились. Японские нефрологи из Высшей медицинской школы университета Осаки изучали своих же коллег и обнаружили, что всего 2 порции газировки в день на протяжении почти 2 лет повышают риск протеинурии. То есть у них в моче обнаруживается белок, а это сигнал, что с почками не все в порядке. Ученые предполагают, что проблемы с почками может вызывать все тот же сахар. А также, по всей вероятности, кофеин и ортофосфорная кислота, входящие в состав многих газированных напитков. Эти вещества дают выраженный диуретический эффект, а резкая потеря жидкости приводит к дегидратации организма и «выпадению» в осадок минеральных веществ, что в итоге может привести к образованию камней в почках.

КАК НАМ С НЕЮ ЗАВЯЗАТЬ?

Больше180 тысяч смертей в год – это серьезно. Во многих странах вопрос с газировкой пытаются решить на государственном уровне. В той же Мексике проводят тотальную антирекламу сладких напитков и вводят на них дополнительные налоги. Правда, все осложняется тем, что в некоторых деревнях страны по-прежнему проще купить газировку, чем найти обычную воду. У нас тоже звучат призывы ограничить на ТВ рекламу вредных продуктов, в том числе, газированной воды. Но несмотря на это газировка продолжает нам нравится. Чем же газировка лучше чистой воды с теми же волшебными пузырьками? Конечно, у многих есть чудесные воспоминания – детство, лето, каникулы, уличный автомат, из которого льется вода с сиропом за 3 копейки. Но дело, конечно, не только в этом. Судя по данным Эндокринологического общества США, многие подсели на газировку как на «комфортный напиток», снижающий стресс. Поэтому так сложно бороться с этой привязанностью – что человек получит взамен? Но многие пытаются. В наших школах, например, запретили устанавливать аппараты по продаже газировки, чтобы не соблазнять наивных детей. На Западе к проблеме подходят шире. Здесь не столько запрещают, сколько пытаются создавать принципиально новую здоровую окружающую среду, в которой людям было бы интересно, комфортно и здорово жить. Мета-анализ, проведенный в Университете Дрекселя, показал, что заметный оздоровительный эффект дает комплексный подход. В городах прокладываются новые велосипедные дорожки и пешеходные маршруты. В меню ресторанов проставляют калории, маркировка продуктов предельно внятна и информативна. Трансжиры запрещаются на правительственном уровне, а фастфуд, жирная еда и та же газировка лимитируются. В результате люди меньше болеют, больше радуются и дольше живут.

Газировка по сети Виртуальный лимонад придумали в Национальном университете Сингапура. Авторы разработки задались вопросом: «Люди постят в соцсетях фото еды и напитков. А что если загрузить в сеть… вкус напитка?». И разработали остроумную систему: специальные сенсоры определяют цвет и кислотность лимонада, а затем отправляют данные по сети в стакан с датчиками, наполненный обычной водой. Датчики раздражают вкусовые рецепторы на языке, имитируя кислотность напитка, а светодиодные лампочки копируют его цвет. Следующая задача команды – научиться передавать запах, и тогда виртуальный лимонад можно будет смело рекомендовать как вкусный и при этом стопроцентно безвредный.