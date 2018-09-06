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ЧЕМ ОПАСЕН ПРЕРВАННЫЙ ЧИХ

Иногда на важной встрече как назло, хочется чихнуть. Большинство из нас предпочитает «подавить» чих, не предполагая, что это опасно.
Опубликовано: 7 сентября 2018 г.

Продувка для носа

Чихательный рефлекс – безусловный. Он достался нам от древних предков и не контролируется сознанием, выполняя важную защитную функцию: удаляет любые чужеродные вещества (пыль, пыльцу, частички пищи) и собственные продукты жизнедеятельности (слизь, носовые корочки) из полости носа. Задача предельно ясна – удалить все, пока оно не спустилось вниз, в гортань, трахею и лёгкие, вызвав нарушение дыхания или спровоцировав пневмонию.  Во время чихания язык рефлекторно прижимается к мягкому нёбу и высокоскоростной воздушный поток выходит исключительно через нос. Вот так гениально распорядилась природа – чихание прочищает нашу носовую полость, а кашель – ротовую.

Когда перевёл чих «в себя»

При этом поток выбрасываемого воздуха настолько мощный, что чихание нередко оказывается слишком громким событием. Чихнувший сразу привлекает к себе внимание. Поэтому, громко чихать в общественном месте считается дурным тоном. Но чихнуть тихо, к сожалению, невозможно: либо ты чихаешь обычно, либо не чихаешь вовсе, а точнее «чихаешь в себя», изо всех сил стараясь подавить рефлекс. Результат предсказуем – не получив выход во внешнюю среду, высокоскоростной поток устремляется либо вверх – по евстахиевым трубам в структуры внутреннего и среднего уха, оказывая влияние на глазницу, либо вниз, в легкие.

На разрыв перепонки

Наши верхние дыхательные пути связаны с полостью внутреннего уха с помощью правой и левой евстахиевых труб (вспомните, как мы «продуваем» уши, опускаясь на глубину во время дайвинга или набирая высоту в самолёте), и именно благодаря этой коммуникации мы способны выравнивать давление. Если же нам пришлось «подавлять» чих, давление в пазухах носа мгновенно возрастает, и быстро передаётся на структуры внутреннего и среднего уха. Поток воздуха может повредить барабанную перепонку, вплоть до её разрыва -такие случаи происходят нечасто, тем не менее в практике каждого ЛОРа они встречались не раз. Ещё один вариант развития событий – вместе с воздухом в ухо попадает инфицированная бактериями слизь. В этом случае через некоторое время разовьется средний отит – знакомое с детства заболевание, требующее лечения антибиотиками. В редких случаях возможна баротравма структур внутреннего уха, когда развивается состояние  напоминающее контузию и в течение нескольких недель беспокоит тошнота и головокружения.

Проверь сосуды на прочность

Ещё одну опасность сдержанного чиха представляет формирование под действие внезапно возросшего давления «взрывной волны», приводящей к гидроудару крови о стенки сосудов. Если они не изменены, то удар выдержакт, если же по ходу сосудов встречаются аневризмы (патологические расширения) сдержанный чих может привести к разрыву. Самый плохой сценарий, если речь идёт о внутримозговой аневризме, в этом случае её разрыв приведет к развитию геморрагического инсульта. Если же у вас просто «слабые сосуды», то «спрятав чих» вы с удивлением обнаружите в зеркале один или несколько лопнувших сосудов глаза.

Можно и лёгкое порвать

Если столб воздуха устремился не вверх, а вниз, то  пострадают лёгкие. Одним из самых опасных последствий сдержанного чиха является разрыв лёгочной ткани с выходом воздуха в плевральную полость - пневмоторакс. «Это как же надо чихнуть, чтобы разорвать лёгкое», -  удивится кто-то и будет прав лишь отчасти. Нанести травму абсолютно здоровому лёгкому не удастся, сколько не сдерживайся. Но 1% населения страдают так называемой буллёзной болезнью – когда лёгочная ткань в некоторых местах от рождения истончена, и со временем формируются тонкостенные пузыри (буллы). И именно пневмоторакс зачастую является первым проявлением болезни, о которой до этого заболевший даже не догадывался. Поэтому, если после сдержанного чиха вы почувствовали резкую боль в одной половине грудной клетки, появилась одышка, сердцебиение, стало очень трудно дышать – без промедления вызывайте скорую помощь.

Здравствуй, эмфизема

Если сдерживание чихания стало привычкой, то вам грозит не менее грозное легочное заболевание – эмфизема. Эта гипервоздушность легочной ткани с уменьшением полезной площади легких относится к профессиональным заболеваниям музыкантов духовой секции, ныряльщиков, и – любителей чихнуть потише. Расширение конечных участков дыхательных путей (бронхиол и альвеол) при эмфиземе приводит к нарушению газообмена, проявляющегося одышкой и скоплению в них инфицированной слизи – значительно возрастает частота развития хронического бронхита и пневмонии.

Почти точка G

Говорят, что чих, это маленький оргазм. И здесь тоже есть своя таинственная точка. Расположена она над верхней губой, прямо под носом. Распространение чихательного рефлекса идёт по ветвям лицевого нерва, которые проходя как раз в этом месте. И, сильно нажимая на эту точку в течение нескольких секунд, нередко удаётся прервать рефлекс. Такой способ особенно полезен тем, кто не ограничивается одни-двумя чихами, а чихает затяжными сериями. Если все их сдерживать и переводить «в себя», риск осложнений значительно возрастает. Гораздо лучше вовремя приложить палец к носу – никто и не заметит, как вы без лишнего шума даже не начали чихать.

Лучше чихнуть! 

Учёные, занимающиеся изучением последствий «сдержанного чиха» выяснили, что женщины, страдающие слабостью мочевого пузыря, нередко жалуются на недержание мочи именно в момент прерванного чиха. То же касается людей, страдающих синдромом раздражённого кишечника с регулярным послаблением стула.

 Баротравма уха и разрыв барабанной перепонки – ещё один незапланированный результат попытки чихнуть бесшумно.

В начале 20-го века первых воздухоплавателей учили прерывать чих нажатием на точку, расположенную под носом. Ведь чих мог запросто перевернуть первый аэроплан.

 

Опубликовано: 7 сентября 2018 г.

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