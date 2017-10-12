Чем нельзя запивать лекарства?

Какая разница, чем запивать лекарство? Оказывается, это очень важно.

Мы решили составить хит-парад напитков, которыми запивать лекарства не следует ни при каких обстоятельствах.

Алкоголь

Продукты переработки этилового спирта влияют на многие органы, но прежде всего - на печень. Она оказывается беззащитной перед молекулами лекарств, которые в обычной ситуации ей не вредят. Печень может не справится со й переработкой лекарства, и его эффект окажется более сильным или более долгим, нежели ожидал врач. Возможны самые неприятные последствия, например, более выраженное разжижение крови, грозящее внутренними кровотечениями и инсультом. К тому же алкоголь повышает кислотность в желудке, повышая риск язвы и расщепляя лекарства раньше, чем было запланировано.

Грейпфрутовый сок

Если посчитать, сколько детей появилось на свет благодаря тому, что таблетку контрацептива девушка запила грейпфрутовым соком, окажется что это очень полезное для страны сочетание. Грейпфрутовый и соки других цитрусовых блокируют работу фермента CYP3A4, который отвечает за всасывание лекарств в желудке и кишечнике. Кроме контрацептивов, это распространяется на антигистаминные, противосудорожные, обезболивающие препараты, лекарства для снижения уровня холестерина и антидепрессанты. Поэтому этими соками лучше не запивать никакие лекарства.

Чай

В чае содержится химическое вещество танин, которое может оказаться нежелательным соседом для некоторых препаратов. Он способен связывать железо и некоторые другие микроэлементы, поэтому запивать им препараты для лечения железодефицитный анемии и витаминно-минеральные комплексы не следует. Также под действием танина кристаллизуются и выпадают в осадок сердечные гликозиды и эуфиллин, а некоторые лекарства, назначаемые при патологии нервной системы, оказываются менее эффективны. В общем, чай таблеткам не друг.

Кофе

Действие кофе не лекарства напоминает эффект чая, но кроме танина в нем содержится кофеин, обладающий возбуждающим действием. Поэтому им совершенно бессмысленно запивать седативные средства, или препараты, снижающие давление и урежающие сердечный ритм - лекарства будут тщетно пытаться стабилизировать то, что подстегнул кофе. Напиток так же повышает кислотность желудка. Поэтому, запивая им препараты, разжижающие кровь

Лучший напиток для того, чтобы запить таблетку - вода. Обычная, негазированная, кипяченая и комнатной температуры. От 50 до 100 миллилитров на одну таблетку.

(аспирин и т.д.) мы рискуем спровоцировать повреждение слизистой, появление эрозий и даже вызвать желудочное кровотечение. По этой же причине бесполезно и опасно запивать кофе лекарства, снижающие кислотность желудка и средства для лечения язвенной болезни.

Молоко

Содержащиеся в молоке ионы кальция, магния и железа способны связываться с молекулами самых разных антибиотиков, значительно снижая их эффективность. Молоком не рекомендуется запивать ферментные препараты, предназначенные для улучшения пищеварения и лечения хронического панкреатита. Лечение дисбактериоза с преобладанием лактобактерий под "прикрытием" молока также совершенно бесполезно, ведь с молоком в кишечник поступят дополнительные отряды молочнокислых. Ну а людям с непереносимостью лактозы запивать молоком лекарств категорически противопоказано: они быстро выйдут естественным путём, не успев подействовать.



Газировка

В газированных напитках содержится слишком много сахара и углекислого газа и запивать ими препараты для снижения уровня сахара - истинное безумие. Но большинство других лекарств тоже не стоит запивать сладкими газированными напитками. Сахар и газ вызывают в желудке брожение, пузырьки формируют своего рода газовый барьер, препятствующий всасыванию. В то же время часть молекул, попавших внутрь газовых пузырьков, наоборот, всасываются слишком быстро (вспомним, как быстро "ударяет в голову" бокал шампанского). Все это делает действие лекарств непредсказуемым.



Минералка

Щелочная среда снижает кислотность желудочного сока и приводит к замедленному расщеплению лекарств. В результате всасывание препарата замедляется, а часть лекарства может выйти из желудка не расщепленным, что приведет к снижению эффективности лекарства.



Кисель

Кисель имеет вязкую консистенцию. Он обволакивает слизистую и защищает её от агрессивного воздействия желудочного сока и грубой, острой пищи. Но это может сослужить плохую службу, если дело касается лекарств. Они как будто тонут в вязкой массе, хуже взаимодействуют с соляной кислотой, в результате часть препарат может остаться нерасщепленной и не сможет полноценно попасть в кровоток.



