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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Бывает ли повторный инфаркт?

Один из главных мифов про инфаркт: второго раза бояться нечего, дважды снаряд в одну воронку не попадает. На самом деле попадает: примерно в 25% случаев инфаркт повторяется. Этого можно избежать.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 31 января 2017 г.
Тэги: сердце и сосуды

По статистике, почти четверть инфаркт миокарда становится первым проявлением ишемической болезни сердца: ничего не болит, нигде не колет, и вдруг как гром среди ясного неба. Но в подавляющем большинстве случаев инфаркту предшествуют симптомы стенокардии – давящая боль за грудиной после физических и эмоциональных нагрузок.

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Проверьте свой уровень стресса

Казалось бы, хорошо, когда организм предупреждает о надвигающейся проблеме: можно вовремя обратиться к кардиологу, начать лечение и значительно уменьшить риск. Но более половины заболевших к врачу не идут или, единожды обратившись, не принимают лекарства. Это проблема не только безалаберных россиян – голландские врачи тоже крайне обеспокоены ситуацией и провели большое исследование. Ученые под руководством Йоханнеса Го изучили данные более чем 25 000 пациентов, перенесших инфаркт с 1998 по 2010 год. За время наблюдения повторный инфаркт (или инфаркты) развились у 24,3% участников. И вот какие факторы больше всего увеличивают риск.

ВОЗРАСТ

Ученые выяснили, что каждые 10 лет жизни риск повторного инфаркта повышается на 45%; также голландцы утверждают, что если первый инфаркт развился после 70 лет, вероятность повторения очень высока. Поэтому пожилым людям, перенесшим инфаркт, нужно особенно тщательно обследоваться и выполнять рекомендации врача.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Избыток молекул глюкозы приводит к повреждению внутренней стенки сосудов, в результате в ней быстрее растут атеросклеротические бляшки. Наличие диабета 1 или 2 типа, по данным ученых, повышает риск повторного инфаркта на 44%. Поэтому такие люди обязательно должны наблюдаться у эндокринолога и кардиолога. Доказано: чем лучше скорректирован уровень сахара, чем реже бывают его скачки и тем ниже риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, повторного инфаркта в первую очередь.

МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ

Самое частое нарушение сердечного ритма, проявляющееся хаотичным сокращением предсердий. Они лихорадочно взбивают кровь, образуя тромбы, которые с током крови разносятся в артерии головы, внутренних органов, конечностей. Если такой тромб попадет в сердечную артерию, он может стать причиной инфаркта. Часто мерцательная аритмия возникает после первого инфаркта и постепенно приводит к развитию сердечной недостаточности. Наличие МА повышает риск повторного инфаркта на 63%. Сегодня это заболевание лечат с помощью таблеток или малотравматичной операции - радиочастотной аблации.

ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ КУРИЛЬЩИКА

Ученые уточняют: вероятность второго инфаркта повышает не само курение, а одно из его осложнений, проявляющееся спазмом бронхов и связанных с этим нарушений: процесса дыхания, насыщения крови кислородом и вынужденной постоянной перегрузки сердца. Хронический бронхит курильщика, или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), повышает риск повторного инфаркта на 28%. К счастью, это тоже лечится. Терапия ХОБЛ имеет много общего с лечением бронхиальной астмы, и лучшие друзья такого пациента – пульмонолог и кардиолог. Конечно, придется бросить курить.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

Повышение артериального давления играет одну из главных ролей в развитии атеросклероза, а значит, и его осложнения - инфаркта. Причиной может быть не только гипертоническая болезнь как самостоятельное заболевание, но и скачки давления, вызванные другими причинами: заболеваниями почек, надпочечников, гормональными нарушениями... В любом случае, перенесшим инфаркт необходимо принимать лекарства и поддерживать артериальное давление не выше 140/90 мм.рт.ст., а в идеале - 130/80 мм.рт.ст. Если не контролировать давление, риск повторного инфаркта возрастает на 16%.

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 31 января 2017 г.
Журнал "Здоровье" №9 2016 Журнал "Здоровье" №9 2016
Журнальный заголовок: "В одну воронку"

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