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Эко-жизнь / Среда обитания

Быстро поднятое не считается упавшим?

Считается, что если быстро поднять упавшую на пол конфету и подуть на нее - можно есть. Увы, этот миф развенчан.
Опубликовано: 21 ферваля 2017 г.
Тэги: экология, иммунитет
Эксперты

Наталья Федорова
кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией клинической бактериологии Российской детской клинической больницы, автор методики лечения дисбактериоза кишечника


Быстро поднять упавшую конфету, подуть на нее и тут же положить в рот - отнюдь не российская традиция. На Западе соответствующая поговорка тоже есть, и, по данным социологического опроса, в Великобритании «правило пяти секунд» неукоснительно соблюдают 87 процентов людей.

В свое время бытовое ухищрение даже получило официальную поддержку: выпускники факультета биологии университета Астона под руководством профессора микробиологии Энтони Хилтона изучали, насколько сильно загрязняется фастфуд, упавший на поверхность, населенную золотистым стафилококком и кишечной палочкой. Выяснилось, что за 5 секунд заражение происходит лишь в небольшом проценте случаев. Причем важно, на какую поверхность упал бутерброд: если на кафель или ламинат, риск выше, а если на ковровое покрытие – практически отсутствует.

Комментарий эксперта:

Пяти секунд и правда мало, чтобы бактерии успели закрепиться на пище. С другой стороны, многое действительно зависит от покрытия, частоты и качества уборки, используемых дезинфицирующих средств. И еще от поверхности самого упавшего предмета: липкую конфету успеют заселить гораздо больше микроорганизмов, чем подушечку жевательной резинки, ведь к ней прилипнут и соринки, уже обжитые бактериями.

 

Теперь за дело взялась более серьезная группа специалистов – микробиологи Рутгерского университета. В своем исследовании они провели 2560 измерений с четырьмя видами пищи: арбузом, хлебом, бутербродом с маслом и сухой жевательной конфетой. Ученые на 5 секунд роняли пищу куда могли: на керамическую плитку, паркет, ламинат, ковер, железный пол... Предварительно поверхности заселили бактерией из рода Salmonella, а затем слегка подмели. Концентрацию микроорганизмов на еде проверяли через 1, 5, 30 и 300 секунд после падения.

Оказалось, многое зависит от того, насколько сухая пища. Влажная среда очень комфортна для микроорганизмов, к тому же в ней они передвигаются быстрее. Арбуз и хлеб с маслом уже через 5 секунд содержали достаточно бактерий, чтобы вызвать проблемы с кишечником. Сухие хлеб и печенье за это время не успевали набрать «багаж» микроорганизмов. Деревянные полы оказались самыми опасными в плане заражения, а с коврового и железного покрытия бактерии практически не попадали даже на влажную пищу.

Вывод ученых: если вы уронили арбуз, помидор или апельсина на паркет, выбросьте их сразу, - риск кишечной инфекции достаточно серьезный. Если же печенье упало на ковер, риск есть разве что для людей со сниженным иммунитетом.

Комментарий эксперта:

Стоит учитывать, что в эксперименте ученые специально обрабатывали пол раствором, содержащим высокую концентрацию патогенных бактерий. В обычных условиях на полу совсем не обязательно процветают колонии сальмонеллы или кишечной палочки, - скорее, там присутствуют сапрофитные бактерии, которые мгновенно погибают под действием ферментов слюны или соляной кислоты желудка. Но иногда на поверхности действительно могут оказаться опасные микроорганизмы. Поэтому безопаснее всего, конечно, отправлять в мусорный пакет любую упавшую на пол пищу.

Эксперимент «Здоровья».

Редакция провела похожий эксперимент. Мы уронили печенье, конфету и дольку арбуза на пол, подождали 5 секунд, подняли – и взяли с поверхности продуктов бактериологический посев. Через несколько дней в чашке Петри с анализами печенья и конфеты никакой микрофлоры не выросло, а в чашках, высеянных с арбуза, появились колонии грамположительных палочек Bacillus. Эти бактерии не опасные, но если бы в редакции хуже убирались или перед экспериментом в кабинет зашел бы человек, недавно наступивший в фекалии домашних животных, на арбузе вполне могла закрепиться кишечная палочка. 

Опубликовано: 21 ферваля 2017 г.
Журнал "Здоровье" №12 2016 Журнал "Здоровье" №12 2016
Журнальный заголовок: "Пркиазано считать упавшим"

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