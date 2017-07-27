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Букки-терапия

Избавиться от таких рубцов и шрамов можно разными способами, но один из самых эффективных – букки-терапия.

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 31 июля 2017 г.
Тэги: высокие технологии, здоровье кожи, пластическая хирургия

Для начала важно понять, каким может получиться рубец и отчего зависит его внешний вид. Формально все рубцы делятся на два вида - полученные в результате хирургического разреза и травмы. Хирургические разрезы как правило ушивают. И здесь важно, какую технику и шовный материал использовал доктор. При внутрикожном косметическом шве, рубец получается тонким и деликатным, при узловом, поперечном разрезу, на месте шва могут остаться белые полоски, которые специалисты называют «железнодорожным полотном». Если же рана получена в результате травмы и кожные края не совмещались, рубец чаще всего получается  еще более широким и грубым.

 Своим названием букки-терапия обязана американскому ученому немецкого происхождения Гренцу Букки, сумевшему получить «ультрамягкий» диапазон рентгеновского излучения.

Иногда даже качественно ушитый разрез и небольшая царапина заживают не так, как хотелось бы. Через несколько месяцев почти сформировавшийся шрам внезапно начинает утолщаться, расти вверх и в стороны, появляются неприятные ощущения – покалывание, зуд, и даже боль, которая может стать постоянной и усиливаться при малейшем прикосновении к рубцу. Так формируются гипертрофические или келоидные рубцы. Граница между ними условна: в основе обоих лежит обильное разрастание соединительной ткани в зоне рубца, чаще всего обусловленное генетически. Врачи чаще называют увеличивающийся рубец гипертрофическим, а растущий дальше, зудящий и болящий – келоидным. Не исключено, что это лишь стадии одного процесса.

Причина образования грубых рубцов окончательно не выяснена. Безусловно играет роль наследственность: если один из родителей страдал от келоидов, велик шанс что это передастся и вам. Есть материалы, свидетельствующие о том, что появление рубцов может зависеть от функции надпочечников

Кроме лечения грубых рубцов, букки-терапия применяется при:

-Акне, в том числе подростковых и лекарственных

-Хронической экземе

-Псориазе

-Гидроадените

-Хроническом кожном зуде.

А еще существуют участки тела, которые облюбовали  келоиды, прежде всего это лицо, шея, грудь и спина. Увеличение рубца можно спровоцировать, так, гипертрофические рубцы часто формируется на груди у женщин после операций. Поскольку нормальному заживлению рубца в этом случае препятствует постоянное растягивание кожи молочными железами. Чтобы избежать проблем, нужно с первого дня после операции носить специальный фиксирующий бюстгальтер и  предпринимать весь комплекс мер профилактики.

Как же избежать появления келоида?

Многое зависит от хирурга: хорошо сопоставленные края разреза заживают быстрее и шрам выглядит лучше,  а косметический шов лучше любого другого. Не менее важен период заживления. Необходимо  своевременно посещать перевязки и, если использовался нерассасывающийся шовный материал,  вовремя снять швы. С 3-4 недели после операции или травмы можно начать использовать специальный крем, задача которого затормозить разрастание соединительной ткани. По данным ряда исследование, применение местных средств может замедлить, а в ряде случаев - остановить пролиферацию рубца. Если же признаки разрастания соединительной ткани в рубце все-таки появились, наиболее эффективным будет курс букки-терапии.

В основе этого метода лежит рентгеновское  излучение, но настолько «мягкое», что по своим характеристиками оно находится на границе между рентгеновским и ультрафиолетовым. Отличительной его чертой является сверхкороткая длина луча, не проникающего глубже подкожной клетчатки. По данным клинических  исследований, 88% от всего излучения действует поверхностно, и лишь 12% проникают в дерму.  Для воздействия на кожные рубцы большего и не требуется. В разы меньшая лучевая нагрузка отличает букки-терапию от лучевой терапии онкологических заболеваний - метода родственного, но значительно более серьезного. Дерматологи уверяют, что никаких рисков, связанных с облучением, при правильном применении букки-терапии нет. 

Основной механизм лечебного воздействия букки-лучей на гипертрофические и келоидные рубцы - фибринолитическая и цитостатическая активность. Первое означает разрушение лишней соединительной ткани, второе- торможение деления клеток, формирующих келоид. Однако, келоидные рубцы обладают высокой радиочувствительностью только в процессе своего созревания. Поэтому, застарелые, давно созревшие келоиды поддаются букки-терапии значительно хуже только формирующихся. Поэтому, если вы заметили, что ваш рубец проявляет признаки активности: краснеет, набухает, зудит и чешется, не откладывая посетите дерматолога, возможно, самое время начать букки-терапию.

К образованию келоидов склонны:

- Женщины и мужчины в возрасте от 10 до 35 лет

-Страдающие сахарным диабетом, туберкулезом, нарушением работы щитовидной железы.

-Люди с нарушением работы надпочечников и сниженным уровнем глюкокортикоидов в крови.

-Темноволосые, кареглазые, со смуглой кожей.

На ранней стадии формирования рубца зачастую бывает достаточно одного сеанса, чтобы рубец «замер» и больше не беспокоил. Одного сеанса достаточно и в случае, когда у пациента семейный келоидный анамнез или келоиды уже были раньше, а значит облучение раны нужно провести сразу же после снятия швов. Что и делают многие пластические хирурги. При застарелом келоиде, наиболее эффективный способ лечения - хирургическое удаление рубца с дальнейшим проведением одного или нескольких сеансов букки. Наиболее эффективными и безопасными считаются 4-5 сеансов с разницей в 1-1,5 месяца. Эффективность букки-терапии при свежих келоидных рубцах достигает 98%, а лучевая нагрузка одного сеанса не превышает 1,5% от рентгеновского исследования.

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 31 июля 2017 г.
Журнал "Здоровье"№5 2017 Журнал "Здоровье"№5 2017
Журнальный заголовок: "ПО АЗ-БУККИ УДАЛЕНИЯ ШРАМОВ "

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