Большой теннис: научиться играть в 40 лет.

Наша героиня впервые взяла теннисную ракетку в 12 лет, но играть научилась только в 40.

Мячом тренеру по носу

Мое детство было спортивным, что неудивительно, когда папа мастер спорта. С 5 лет я занималась спортивной гимнастикой, к 10 годам резко выросла и перешла в легкую атлетику. Однажды увидела, как девочки играют в теннис. Красота игры и белые юбки –завораживали и в 12 лет привели меня в теннисную секцию. Я очень старалась, хотелось произвести впечатление и быть лучшей. Во время очередной игры я вложила в подачу всю силу и спортивную злость. Мой мяч угодил в нос тренеру... Он несколько дней ходил с черными кругами под глазами и с пластырем на переносице. Тренер ни в чем меня не обвинял, но я не смогла продолжать тренировки и выбрала другой вид спорта.

28 лет спустя

О теннисе я вспомнила через много лет, когда мы с мужем оказались по работе в США. В Вашингтоне много уличных бесплатных кортов, куда стал ходить мой муж. Ему нужен был партнер, поэтому он уговорил меня.

Казалось, ничего сложного – вспомнить, чему учили 28 лет назад. Но игра не ладилась: то мяч не долетит до сетки, то перелит через забор. Плюс ко всему наступала быстрая усталость, неприятное напряжение в мышцах, плечах, и правая рука болела после 45 минут игры. С мужем договорились о компромиссах – я подаю с точки, с которой мне удобно, если мой мяч «не очень далеко» ударяется от черты поля, записываем очко в мою пользу. Неумение играть я «компенсировала» шутками – держала ракетку как гитару изображая рок-певца, перед подачей выразительно заговаривала мяч.

Через травму к урокам

Такая странная игра продолжалась целый год, пока однажды я не травмировала запястье, неудачно отбив мяч. Муж и до этого уговаривал меня взять тренера по теннису: общая физическая подготовка плюс рекомендации профессионала быстро помогут мне разобраться в хитростях этого спорта и стать достойным партнером. Но мне казалось, если я по 5 км в день бегаю, хорошо плаваю, умею играть в пинг-понг и бадминтон, то теннис сам мне покорится …

Но травма изменила мой подход к делу. Я начала с видео-уроков, читала статьи, но явной пользы не было. К счастью дочка Даша пошла в детскую теннисную секцию. «Это шанс!», – сказала я себе и обратилась к тренеру Грегу за помощью.

Начать сначала

«Надо забыть неприятные инциденты и начать сначала», - сказал Грег, выслушав мою теннисную историю.

Инструктор показал правильный захват ракетки. Первое упражнение – подбрасывать мяч выше головы и ловить его на ракетку без отскока, при этом стараться стоять на месте, ноги на ширине плеч. И еще одно: подбивать мяч вверх, одновременно передвигаясь вперед, назад, вправо и влево шагом и бегом.

«Плюсы тенниса очевидны, но и неприятные моменты стоит учесть», - сказал Грег за стаканом морковного сока в кафе, где мы продолжили теоретические занятия. Он пояснил, что причина моей травмы запястья в неправильной технике – в отбивании участвовала только кисть, а не вся рука и туловище. Это распространенная ошибка новичков. А сам Грег перенес воспаление сухожилий локтя в месте их крепления к кости. С этой проблемой встречаются и любители, и профессионалы из-за слишком долгого пребывания на корте. Другие причины – не разогретые мышцы, тренировка в холодную погоду.

Грег давал мне домашние задания – играть у стенки 30-45 минут три раза в неделю. Это было самым скучным! Казалось, что не столько «стучу», сколько бегаю за мячом и поднимаю его. Появлялось желание бросить, но на одном из занятий Грег похвалил: «Исчезла суета, удары стали техничнее, продолжайте ».

Благодаря инструктору я освоила основные виды ударов – подачу, слева и справа с отскока и слета Труднее всего давались удары слева, у стенки я отрабатывала именно их.

Почувствовать уверенность

В общей сложности у меня было не более 10 уроков с инструктором. Остальное требовалось уже от меня – терпение и повторение упражнений. И в один прекрасный день, когда мы играли с мужем на корте, я почувствовала уверенность: мяч точно летел на ракетку, звонко отбивался и попадал в нужную часть площадки. Стали получаться маневры, каждый мой ответ стал продуманным, а не спонтанным, как было раньше.

Плюсы тенниса Во время игры задействованы почти все основные группы мышц Повышается скорость реакции (чтобы отбить мяч, его сначала надо заметить, быстро переместиться и сделать правильное движение) Улучшается мозговая активность, ведь игрок анализирует каждое свое действие Развивается координация, ловкость, умение владеть телом Нормализуется работа дыхательной и сердечнососудистой систем Повышается иммунитет, появляется бодрость и заряд энергии Уходят лишние килограммы Противопоказания: Гипертония, аритмия, ишемическая болезнь, варикоз Беременность Тяжелые болезни органов дыхания Артрит, артроз, остеопороз Травмы Межпозвоночные грыжи, остеохондроз

Правильная техника избавила от быстрой усталости, игра стала приятной и азартной. Жалею, что столько лет тянула с советами профессионала. Большую часть времени Грег исправлял мои ошибки, которые за время самодеятельной игры вошли в привычку. Теперь я уже не проигрываю всухую, а очки зарабатываю честно, без компромиссов. Главное – теннис доставляет мне колоссальное удовольствие, не зря я влюбилась в него еще в юности.

Комментарий эксперта:

Работающим людям теннис замечательно подходит для снятия стресса и напряжения. Теннис - не монотонное занятие, а увлекательная игра, улучшающая настроение.

Теннис задействует все группы мышц, что очень важно для людей, чья работа не связана с физическими нагрузками, находящимися в состояние гиподинамии.

Занятия подходят людям, которые хотят поддерживать себя в хорошей физической форме - увеличить мышечную массу и уменьшить жировую. Тренировка длится около часа и уровень физической нагрузки позволяет сжечь достаточное количество калорий.

Теннис не самый травмоопасный вид спорта, но все же повреждения случаются: от неловкого резкого движения можно получить травму голеностопного сустава, бывают повреждения опорно-двигательного аппарата, травмы запястья, потертости ладоней, хроническая боль в локтевом суставе, связанная с напряжением локтевой области. Избежать повреждений, кроме точной техники, поможет 15-минтуная разминка перед игрой - пробежка трусцой, бег приставными шагами, махи руками, разминка кистей и ступней, наклоны туловища.