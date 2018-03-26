Больной здоровому не товарищ

ГОЛОВА РАСКАЛЫВАЕТСЯ, СУСТАВЫ ЛОМИТ И ВЕСЬ БЕЛЫЙ СВЕТ НЕМИЛ. ПОЛЕЖУ-КА Я И ПУСТЬ МЕНЯ НИКТО НЕ ТРОГАЕТ. ..ПОЧЕМУ В БОЛЕЗНИ МЫ СТАНОВИМСЯ РАНИМЫМИ ИНТРОВЕРТАМИ?

Сплин без причины – это цитокины

В зарубежной медицинской литературе даже встречается такой термин «поведение больного». Речь идет снижении двигательной активности и либидо, потери аппетита, сонливости, повышенной болевой чувствительности, беспокойстве, а иногда даже о депрессии – и всë это на фоне общего недомогания и температуры. Подобный симптомокомплекс развивается в результате инфекционного или другого заболевания из-за повышения уровня провоспалительных цитокинов в крови. Эти молекулы продуцируются активированными лейкоцитами в ответ на липополисахариды, входящие в состав клеточной стенки грамотрицательных бактерий). Провоспалительные цитокины, в свою очередь, воздействуют на гипоталамус - область мозга, которая связана с ощущениями голода, жажды, терморегуляцией, половым поведением, циркадными ритмами, а также с памятью и эмоциями. Отсюда и странности в поведении.

Мужской грипп

Классическим примером странного поведения больного является так называемый «мужской грипп». На самом деле, найти подобный недуг в медицинском справочнике невозможно, это всего лишь народный афоризм. Давно подмечено, что мужчины, по сравнению с женщинами, более восприимчивы к различным инфекциям (бактериальным, вирусным, грибковым и даже паразитарным) и тяжелее переносят само течение болезни, поэтому склонны принимать банальную простуду за грипп и всячески демонстрировать свои глубокие страдания. Этот феномен не мог не заинтересовать ученых, и они решили отыскать ему биологическое объяснение. Так, исследователи из Университета Оттавы проверили, как реагирует организм лабораторных мышей разного пола, если ввести им чужеродные агенты, имитирующие заражение кишечной палочкой, сальмонеллой и легионеллой. Обнаружилось, что у самок воспалительные реакции были выражены значительно сильнее, чем у самцов. Это натолкнуло ученых на мысль об иммунодепрессантом влиянии мужских половых гормонов на иммунную систему, которая в последствии подтвердилась в другом исследовании.

О боже, я почти вдова... у мужа 37 и 2

На этот раз стэндфордским ученым уже на людях удалось показать, что при проведении вакцинации против гриппа, у женщин антитела на вирус вырабатываются значительно быстрее, чем у мужчин. При этом самый медленный ответ наблюдался у индивидуумов с наиболее впечатляющим уровнем тестостерона. Казалось бы, парадокс: если эстрогены усиливают иммунные реакции, в том числе продукцию антител и воспалительных белков, а тестостерон подавляет, почему тогда мужчины хуже чувствуют себя во время болезни, а не наоборот. Если разобраться, никакого противоречия здесь нет. Да, женщины обычно реагируют сильнее на инфекцию (обильнее «сопливят», выше «тепературят»), но и быстрее с ней справляются. Мужчинам порою необходимо почти вдвое больше времени, чтобы восстановиться после болезни, взять хотя бы мышей из Оттавы: самочкам, в среднем, требовалось всего 24 часа для выздоровления, а самцам – 48. Затянутый период страданий у представителей сильного пола отягчает их повышенная чувствительность даже к небольшим повышениям температуры – соответствующих рецепторов у мужчин больше, чем у женщин! - отсюда и знаменитое «О боже, я почти вдова... у мужа 37 и 2». Словом, мужской грипп - это заболевание, изматывающее как тело, так и психику человека.

Седьмое чувство?

Возникает закономерный вопрос, почему мы начинаем вести себя так странно, когда заболеваем? Ученые предполагают, что существует эволюционная выгода в поведенческих и физиологических изменениях, развивающихся у больного человека. Во-первых, его стремление к изоляции защищает других членов социума от заражения инфекцией. Во-вторых, в условиях ограниченной подвижности все ресурсы организма больного могут быть направлены для борьбы с инфекционными патогенами. Некоторые ученые считают, что иммунную систему можно рассматривать, как еще один сенсорный «орган» нашего тела, основная функция которого заключается в обнаружении специфических «некогнитивных стимулов», таких как бактерии, вирусы и опухоли, и последующем оповещении центральной нервной системы об их присутствии. При получении этого специфического сенсорного материала мозг обязан отреагировать, вызывая физиологические и психологические изменения у индивидуума, предназначенные для борьбы с инфекцией.

Время залечь на дно

Если разобраться, даже сами симптомы физического недомогания носят адаптивный характер: например, в результате снижения болевого порога человек внимательнее относится к «неисправному» органу и бросает все силы, чтобы ускорить исцеление. В этом смысле интересен пример мигрени. Существует гипотеза, что приступ мучительной головной боли является ответом на поступающие от внутренних органов сигналы о механических, тепловых или химических воздействиях на организм, превысивших порог возбудимости. А странности в «поведении больного» - свето- и звукобоязнь, гиперчувствительностью к запахам, дизориентация раздражительность, подавленное настроение и общая вялость вплоть до полной потери работоспособности - способ ухода от назойливых и потенциально опасных «возбудителей» в окружающей среде. Эта тихая, эволюционно выработанная стратегия помогает мозгу оправиться от «перегрузки» и вернуть организм в комфортное состояние гомеостаза.

Депрессия от боли, боль от депрессии

«Поведение больного» почти всегда во благо организма, за исключением хронических недугов, когда оно полностью выводит человека из строя. В подобном случае активация цитокинов и вытекающие из этого процессы являются контрпродуктивными. Например, отсутствие аппетита может привести к дефициту питательных веществ, что только усугубит состояние пациента, страдающего ревматоидным артритом, рассеянным склерозом или другим хроническим воспалительным системным заболеванием. Еще сильнее по организму больного может ударить депрессия. Бывает, что подавленное настроение, ангедония и негативный взгляд на жизнь выходят за пределы изнурительных аспектов болезни и становятся самостоятельным заболеванием, что, например, часто происходит с онкологическими больными. К сожалению, часть людей с необычно высоким уровнем цитокинов, обусловленным заболеванием, изначально предрасположена к депрессии. Плюс к этому некоторые химиотерапевтические препараты еще сильнее активируют воспалительные цитокины, приводящие к депрессии, усталости, анорексии, проблемам со сном и потере интереса к социальной активности. Врачи признают, что если можно было бы контролировать подверженность пациента психическим расстройствам с помощью правильно подобранных антидепрессантов, то улучшилась бы эффективность лечения основного недуга.

Синдром хронической усталости

Крайний случай «неконструктивного» поведения больного (апатии, отсутствии аппетита, депрессии и чувства переутомления, не проходящего даже после полноценного отдыха), связанного с иммунологическими нарушениями - синдром хронической усталости (СХУ). Второе название этого недуга - синдром поствирусной астении. Оно возникло в следствии широко распространенной теории, согласно которой СХУ является осложнением после перенесённой вирусной инфекции (Эпштейна-Барра, цитомегаловируса, вируса герпеса, вируса Коксаки, гепатита C, энтеровируса или др). На данный момент удалось установить, что у «хронически уставших» пациентов увеличен уровень как минимум 17 разных видов цитокинов, в том числе лептина, который ответственен за пищевое поведение и аппетит. Осталось придумать препарат, способный заблокировать деструктивное действие этих цитокинов.

Бывает, что болезнь вгоняет в нас тоску и укладывает на пару деньков в постель - такой передышкой не грех воспользоваться, не стоит спорить с природой. Другое дело, если постельный режим грозит перерасти в образ жизни, тогда пора обращаться за помощью, и в первую очередь за психологической.

Опубликовано: 24 апреля 2018 г.