БОЛИ ПО КОЛЕНО

Суставы – тонкая инженерная система нашего организма. Неудивительно, что они, крупные и мелкие, часто страдают от травм и различных заболеваний. Но чаще других болит именно коленный сустав.

Коленный сустав устроен очень не просто. Это и кости, среди которых одна из самых необычных – надколенник, или колен­ная чашечка, и многочис­ленные связки, самые важные из которых – крес­тоoбразные (увлекающиеся футболом и хоккеем знают о такой серьёзной травме, как разрыв крестообразных связок), и мениски, которых вовсе не один, а два – наружный и внутренний. Надрыв или разрыв мениска или его рогов – частая травма при катании на горных лыжах, роликах, при неудачных падениях. Сложное строение вносит свою лепту в диагностику. Если при переломах костей и даже патологии тазобед­ренных суставов зачастую достаточно рентгена, то чтобы разобраться с коленом, потребуется не одно более технологичное исследование.

Рентгенография коленного сустава

И всё же не будем окончательно списывать со счетов рентген. Если боль в суставе прогрессирует постепенно, нарастает хромота, утром тяжело «расходиться», вероятно, речь идёт о самом рас­пространённом дегенеративном заболева­нии суставов – артрозе. Будучи одним из самых сложных по строению, подвержен этому заболе­ванию и коленный сустав. Заболевание носит название «гонартроз», а основной метод диагностики – рентгенография коленного сустава в прямой и боковой проекции.

УЗИ коленного сустава

В случае, если после травмы или на фоне инфекционного заболевания колено стало отекать, увеличиваться в размерах,

появились боль и нарушение функции, вполне вероятно, что внутри сустава скопилась жидкость.

Это может быть кровь, если появлению симпто­мов предшествовала травма, а может оказаться и серозная жидкость, если речь идёт об инфекционном, аутоиммунном или любом другом артрите, сопровождающемся появлением выпота.

Лучшим методом для выявления скопления внутри­суставной жидкости является ультразвуковое исследование. Что касается других структур коленного сустава, то у взрослых качество изображения недостаточно хорошее, с помощью ультразвука их исследуют только у детей.

КТ и МРТ

Магнитно-резонансная томография – «золотой стандарт» в обследовании коленного сустава. С помощью МРТ определяются всевозможные заболевания – будь то повреждения менисков, связок, надколенника, суставных поверхностей костей, формирующих сустав.

В случае, если магнитный резонанс противопоказан (например, если в ноге или других участках тела есть металлоконструкции, электрокардиостимулятор, механические протезы клапанов сердца, другие металлические имплантаты), его может заменить компьютерная томография. При обследовании коленного сустава она чуть менее информативна, но всё равно обладает высокой диагностической точностью.

Артроскопия

Если после проведения КТ и МРТ сомнения всё-таки остаются, травматологи могут использовать эндоскопическую технологию –

артроскопию. Через разрез в 4–5 мм в сустав вводят тонкий видеоэндоскоп, а при необходимости через дополнительный разрез и хирургические инструменты. Перед артроскопией с вами побеседует анестезиолог. Исследование проводится под спинальной анестезией – пациент находится в сознании, но не чувствует боли. Врач оценивает состояние сустава: наличие крови или суставного выпота, общее количество суставной жидкости, состояние костного и хрящевого компонента суставных поверхностей.

Когда речь идёт о колен­ном суставе, можно оце­­­­­нить и состояние кресто­образных связок, менис­ков, надколенника. Для улуч­шения визуализации в просвет сустава через видеоэндоскоп периодически вводится жидкость.

Если обнаружена та или иная проблема, например, разрывы менисков, передней или задней крестооб­разных связок, травма или дегенеративные изменения хряща, то диагностическая процедура сразу же может перейти в хирургическую операцию.

ХРЯЩ ПОД ЗАЩИТОЙ Благодаря точности артроскопии диагноз «дегенерация суставных хрящей» ставится всё чаще. Причин этому много – и увеличение продолжительности жизни, и возрастающие нетипичные нагрузки на коленный и другие суставы (например, работа педалями в автомобиле), и нелеченое плоскостопие, и увлечение спортом, который приносит много пользы, но иногда чрезмерно перегружает суставы. Для профилактики эксулапы советуют своевре­менно выявлять и лечить плоскостопие, правильно подбирать обувь и стельки, больше плавать, не забывать фиксировать голеностопный и коленный суставы ортезами даже после небольших травм. В последние годы всё большую популярность приобретает группа препаратов, способствую­щих оздоровлению суставного хряща – хондропротекторы, а именно: хондроитин сульфат и глюкозамин. Эти препараты улучшают обмен в хрящевой ткани, подавляют воспаление и активизируют восстановительные процессы. Курсовой приём препаратов из этой группы (например, ежедневно в виде капсул) доказанно улучшает состояние суставного хряща и облегчает симп­томы дегенеративных заболеваний коленного сустава. Ещё применение глюкозамин-хондроитинового комплекса даёт дополнительные возможности для профилактического укрепления хряща, например, у людей, вынужденных сильно нагружать коленные суставы в течение дня.