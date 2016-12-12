БОЛЕЗНЬ ПО НОТАМ: профилактика "музыкальных" заболеваний

Планируете взять уроки гитары или отдать ребенка в музыкальную школу? Отлично, но не забывайте о необходимой профилактике «музыкальных заболеваний»!

Консультант: Надежда Деева, скрипачка, преподаватель детской музыкальной школы.

Струннный оркестр

Струнные инструменты самые распространенные. Их легче освоить, стандартная скрипка дешевле, чем рояль или ударная установка, к тому же гитару, в отличие от фортепьяно, можно перевозить даже в электричке. Поэтому и опасностям, которые поджидают струнников, подвержены многие. Большинство струнных болезней – это патология мелких суставов кисти (деформирующие артрозы), воспаления связок и сухожилий (тендовагиниты), невриты, спазмы и воспаление мышц. Частая проблема – так называемый писчий спазм, когда у профессионала вдруг перестает получаться его привычное, годами отточенное движение (паралитическая форма). И если писарь не может написать ни строчки, то у гитариста, скрипача или виолончелиста при попытке зажать струны начинается размашистый тремор (сильное дрожание) левой руки, не дающий возможности воспроизвести звук. В случае спастической формы писчего спазма игра невозможна уже по другой причине – кисть как-бы замирает в определенной позе, пальцы скованны, малейшее движение причиняет боль.

Клавишники

Как и у струнников, для клавишников наиболее характерны поражения рук. Например, воспаления сухожилий – тендовагинит, возникает после длительной нагрузки на кисть при игре октав и аккордов, особенно в быстром темпе. Нередко появляются болезненные ганглии – скопления суставной жидкости под мышцами и связками в виде припухлостей или узелков. В обоих случаях играть приходиться через боль, технические возможности исполнителя стремительно падают. При сильном физическом переутомлении у пианистов возникает координационный невроз. Это запредельное торможение, которое в ответ на переутомление возникает в центральной нервной системе.

Что делать? И клавишникам, и струнникам необходимо: -Чередовать репетиции с отдыхом и ни в коем случае не устраивать многочасовой репетиционный марафон перед экзаменами или выступлениями. -Разнообразить репетицию упражнениями, затрагивающими разные группы мышц и суставов. Не зацикливайтесь на одних и тех же упражнениях. -Всегда играть расслабленными руками. Напряжение ухудшает технику и ведет к профессиональным заболеваниям. -Вести активный образ жизни, снимать репетиционный стресс спортом, например, бегом или плаванием. Циклические виды спорта снимают «мышечный стресс». Полезны игровые виды спорта, разгружающие руки, например, футбол.

Духовой оркестр

Традиционно игра на саксофоне или трубе ассоциировалась с заболеваниями легких. Это не удивительно, ведь сопротивление, которое оказывает выдоху музыкальный инструмент, превышает сопротивление при обычном выдохе в десятки раз. В результате неизбежно повышается давление в бронхах, альвеолах, легочной ткани. Все это со временем приводит к развитию эмфиземы легких – размягчения структуры ткани, ее избыточной воздушности. И здесь многое зависит от генетических факторов -насколько «прочная» дыхательная система досталась музыканту. И от вредных привычек, например, курение значительно ухудшает прогноз.

В духовых инструментах скрывается и еще одна серьезная опасность - инфекция. В медицинском журналае«Thorax» описан случай смерти 61-летнего музыканта от смешанной бактериально-грибковой пневмонии. Возбудители размножились в мехах его волынки. Известны и другие подобные случаи, когда заболевших к счастью удалось спасти. Ученые пришли к выводу, что размножение патогенных микроорганизмов больше всего характерно для музыкальных инструментов с большими полостями, таких как волынка, на втором месте идут все деревянные духовые инструменты, например, флейта, гобой и фагот. Ученые рекомендуют уделять пристальное внимание очистке инструмента после каждой репетиции или концерта, регулярно проводить дезинфекцию специальными средствами.

Что делать? -Избегать чрезмерного напряжения при игре на духовом инструменте. Если после игры болит грудная клетка, начинается кашель, одышка, скажите об этом педагогу, возможно инструмент неправильно настроен или он вам не подходит. -После каждой игры очищайте инструмент, помните, духовые инструменты с периодически нужно дезинфицировать. -Не реже 1 раза в год выполняйте рентгенографию грудной клетки.

Перкуссия

Ударники и перкуссионисты тоже находятся в группе риска. Одно из заболеваний даже назвали, прямо указав на профессию – «запястье перкуссиониста». Первым, кому установили этот диагноз оказался 70-летний барабанщик из Филадельфии, более 30 лет посвятивший профессиональной игре на барабанах в рок-группе. В основе болезни лежит деформация запястья под сложным названием ладьевидно-полулунный прогрессирующий коллапс запястья. Музыкантов беспокоят сильные боли и нарушение подвижности запястья. Лечение этой патологии хирургическое.

«Очень устал и руки болят. За последние четыре месяца дал 75 концертов. Всякое лишнее движение рук меня утомляет, поэтому пишу тебе, диктуя. (из письма Сергея Рахманинова к Никите Морозову).

К счастью, это серьезное осложнение встречается редко, гораздо чаще ударники сталкиваются с болями в запястье из-за воспаления тканей вокруг его сухожилий – теносиновитом, и появлением гигром – образований, вызванных микронадрывом капсул суставов запястья, когда суставная жидкость проникает в окружающие ткани.

И еще одна «ударная» проблема – слишком большая громкость для человека, находящегося в эпицентре звука. Поэтому с годами многие ударники начинают жаловаться на прогрессирующее снижение слуха и вот ЛОР с порога ставит диагноз – нейросенсорная тугоухость. Причиной этого прогрессирующего снижения слуха в 90% случаев является поражение волосковых клеток улитки внутреннего уха. Причина - постоянное воздействия слишком громких звуков.

Что делать? - Использовать специальные бандажи и фиксаторы, которые стабилизируют сустав и помогают избежать перегрузок. Не перенапрягать руку и соблюдать режим репетиций. - Уши во время игры на ударной установке нужно защищать с помощью наушников, когда защиту от шума можно совмещать с прослушиванием партий других музыкантов играемой композиции и не сбиться с ритма. - Разучивать партии на фипсах - электронных барабанах, звук которых можно регулировать.