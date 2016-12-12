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БОЛЕЗНЬ ПО НОТАМ: профилактика "музыкальных" заболеваний

Планируете взять уроки гитары или отдать ребенка в музыкальную школу? Отлично, но не забывайте о необходимой профилактике «музыкальных заболеваний»!
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 13 декабря 2016 г.
Тэги: улучшение качества жизни

Консультант: Надежда Деева, скрипачка, преподаватель детской музыкальной школы.

Струннный оркестр

Струнные инструменты самые распространенные. Их легче освоить, стандартная скрипка дешевле, чем рояль или ударная установка, к тому же гитару, в отличие от фортепьяно, можно перевозить даже в электричке. Поэтому и опасностям, которые поджидают струнников, подвержены многие. Большинство струнных болезней – это патология мелких суставов кисти (деформирующие артрозы), воспаления связок и сухожилий (тендовагиниты), невриты, спазмы и воспаление мышц. Частая проблема – так называемый писчий спазм, когда у профессионала вдруг перестает получаться его привычное, годами отточенное движение (паралитическая форма). И если писарь не может написать ни строчки, то у гитариста, скрипача или виолончелиста при попытке зажать струны начинается размашистый тремор (сильное дрожание) левой руки, не дающий возможности воспроизвести звук. В случае спастической формы писчего спазма игра невозможна уже по другой причине – кисть как-бы замирает в определенной позе, пальцы скованны, малейшее движение причиняет боль.

Клавишники

Как и у струнников, для клавишников наиболее характерны поражения рук. Например, воспаления сухожилий – тендовагинит, возникает после длительной нагрузки на кисть при игре октав и аккордов, особенно в быстром темпе. Нередко появляются болезненные ганглии – скопления суставной жидкости под мышцами и связками в виде припухлостей или узелков. В обоих случаях играть приходиться через боль, технические возможности исполнителя стремительно падают.  При сильном физическом переутомлении у пианистов возникает координационный невроз. Это запредельное торможение, которое в ответ на переутомление возникает в центральной нервной системе.

Что делать?

И клавишникам, и струнникам необходимо:

-Чередовать репетиции с отдыхом и  ни в коем случае не устраивать многочасовой репетиционный марафон перед экзаменами или выступлениями.

-Разнообразить репетицию упражнениями, затрагивающими разные группы мышц и суставов. Не зацикливайтесь на одних и тех же упражнениях.

-Всегда играть расслабленными руками. Напряжение ухудшает технику и ведет к профессиональным заболеваниям.

-Вести активный образ жизни, снимать репетиционный стресс спортом, например, бегом или плаванием. Циклические виды спорта снимают «мышечный стресс». Полезны игровые виды спорта, разгружающие руки, например, футбол.

Духовой оркестр

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Почему болит спина?

Традиционно игра на саксофоне или трубе ассоциировалась с заболеваниями легких. Это не удивительно, ведь сопротивление, которое оказывает выдоху музыкальный инструмент, превышает сопротивление при обычном выдохе в десятки раз. В результате неизбежно повышается давление в бронхах, альвеолах, легочной ткани. Все это со временем приводит к развитию эмфиземы легких – размягчения структуры ткани, ее избыточной воздушности. И здесь многое зависит от генетических факторов -насколько «прочная» дыхательная система досталась музыканту. И от вредных привычек, например, курение значительно ухудшает прогноз.

В духовых инструментах скрывается и  еще одна серьезная опасность - инфекция. В медицинском журналае«Thorax» описан случай смерти 61-летнего музыканта от смешанной бактериально-грибковой пневмонии. Возбудители размножились в мехах его волынки. Известны и другие подобные случаи, когда заболевших к счастью удалось спасти. Ученые пришли к выводу, что размножение патогенных микроорганизмов больше всего характерно для музыкальных инструментов с большими полостями, таких как волынка, на втором месте идут все деревянные духовые инструменты, например, флейта, гобой и фагот. Ученые рекомендуют уделять пристальное внимание очистке инструмента после каждой репетиции или концерта, регулярно проводить дезинфекцию специальными средствами.  

Что делать?

-Избегать чрезмерного напряжения при игре на духовом инструменте. Если после игры болит грудная клетка, начинается кашель, одышка, скажите об этом педагогу, возможно инструмент неправильно настроен или он вам не подходит.

-После каждой игры очищайте инструмент, помните, духовые инструменты с периодически нужно дезинфицировать.

-Не реже 1 раза в год выполняйте рентгенографию грудной клетки.

Перкуссия

Ударники и перкуссионисты тоже находятся в группе риска. Одно из заболеваний даже назвали, прямо указав на профессию – «запястье перкуссиониста».  Первым, кому установили этот диагноз оказался 70-летний барабанщик из Филадельфии, более 30 лет посвятивший профессиональной игре на барабанах в рок-группе. В основе болезни лежит деформация запястья под сложным названием ладьевидно-полулунный прогрессирующий коллапс запястья. Музыкантов беспокоят сильные боли и нарушение подвижности запястья. Лечение этой патологии хирургическое.

«Очень устал и руки болят. За последние четыре месяца дал 75 концертов. Всякое лишнее движение рук меня утомляет, поэтому пишу тебе, диктуя. (из письма Сергея Рахманинова к Никите Морозову).

К счастью, это серьезное осложнение встречается редко, гораздо чаще ударники сталкиваются с болями в запястье из-за воспаления тканей вокруг его сухожилий – теносиновитом, и появлением гигром – образований, вызванных микронадрывом капсул суставов запястья, когда суставная жидкость проникает в окружающие ткани.

И еще одна «ударная» проблема – слишком большая громкость для человека, находящегося в эпицентре звука. Поэтому с годами многие ударники начинают жаловаться на прогрессирующее снижение слуха и вот ЛОР с порога ставит диагноз – нейросенсорная тугоухость. Причиной этого прогрессирующего снижения слуха в 90% случаев является поражение волосковых клеток улитки внутреннего уха. Причина -  постоянное воздействия слишком громких звуков.

Что делать?

- Использовать специальные бандажи и фиксаторы, которые стабилизируют сустав и помогают избежать перегрузок. Не перенапрягать руку и соблюдать режим репетиций.

- Уши во время игры на ударной установке нужно защищать с помощью наушников, когда защиту от шума можно совмещать с прослушиванием партий других музыкантов играемой композиции и не сбиться с ритма.

- Разучивать партии на фипсах - электронных барабанах, звук которых можно регулировать.

 

 

 

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 13 декабря 2016 г.
Журнал "Здоровье" №11 2016 Журнал "Здоровье" №11 2016
Журнальный заголовок: "БОЛЕЗНЬ ПО НОТАМ"

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