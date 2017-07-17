Почти у каждого человека хоть раз в жизни что-нибудь болело. Но почему при равных условиях одним может быть больнее, чем другим? Что влияет на наше восприятие боли? И можно ли это изменить?

ВСЕ СЛОЖНО

Боль насколько неприятна, настолько и необходима. Ее эволюционный смысл – предупреждать об опасности: рана на теле, критичное изменение температуры окружающей среды, тканям не хватает кислорода!.. И не только предупреждать, но и давать возможность спастись – убежать, подраться, вызвать врача или полицию. Поэтому боль запускает в организме сложный механизм, в котором участвуют периферийная и центральная нервная системы, гормоны, нейромедиаторы. Меняется работа вегетативной системы (например, происходит выброс адреналина), эмоциональный настрой (человек боится или приходит в ярость). В целом на процесс влияет множество факторов и условий, неудивительно, что мы все воспринимаем боль по-разному. «Боль всегда индивидуальна. Одно и то же повреждение вызывает разные ощущения – или не вызывает вовсе, – рассказывает алголог Алексей Алексеев. – Удар в челюсть студенту или боксеру будет иметь совершенно разные последствия».

ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Когда медсестра протыкает палец иголкой, чтобы взять кровь на анализ, у вас активизируется болевая система. Болевые рецепторы, которые есть в коже, трансформируют информацию о физическом воздействии в электрический сигнал и передают его в головной мозг с огромной скоростью 160 км/ч. Мозг этот сигнал обрабатывает и дает необходимые указания (задержать дыхание, отдернуть палец, подуть на него и т. д.). Одновременно активизируется противоболевая система: в кровь выделяются специальные вещества – опиоидные пептиды (в том числе всем хорошо известные эндорфины), которые тормозят передачу электрических импульсов между нейронами. Поэтому чувствовать боль мы перестаем раньше, чем заживает ранка на пальце. Если бы противоболевая система не уравновешивала работу болевой, нам бы постоянно было больно, и жизнь превратилась в ад. Но вот парадокс: адом может оказаться и жизнь, в которой вообще нет боли!

ПОЧЕМУ У НИХ НЕ БОЛИТ?

Люди с врожденной аналгезией вообще не способны чувствовать боль. Таких немного – всего несколько сотен в мире – и жизнь их очень непроста, особенно в детстве. Они часто ранят себя – прикусывают губы или язык, царапают кожу, когда расчесывают волосы, получают ожоги, схватив что-то горячее. Изучение генома одной такой девочки, проведенное в клинике университета Йены (Германия), помогло выяснить, что в ее случае аналгезия объясняется мутацией гена SCN11. Этот ген контролирует развитие ионных каналов болевых нейронов. Его мутация нарушила способность этих нейронов проводить электрические импульсы. То есть болевой стимул есть, а сигнал в мозг не поступает. На данный момент известно о существовании трех видов ионных каналов у нейронов, чувствительных к боли. Работа каждого контролируется определенными генами. Мутация в этих генах приводит к тому, что человек или вообще не чувствует боли, или, напротив, ощущение боли у него усиливается – возникает гипералгезия, или повышенная чувствительность к боли. Эти данные в будущем позволят создать болеутоляющие лекарства, которые смогут целенаправленно влиять именно на эти гены. Статья об этом была опубликована в авторитетном издании Nature Genetic. Также исследования, проведенные в Королевском колледже Лондона, показали, что у мышей с подобными генетическими мутациями одновременно очень активно работает противоболевая система. Препараты, которые блокируют работу опиоидных рецепторов, дали мышам почувствовать боль. А также 39-летней пациентке с аналгезией. По словам женщины, она приняла участие в эксперименте в надежде, что это поможет создать лекарство для ее будущих детей, если они унаследуют эту генетическую особенность.

Больно быть рыжим Анестезиологи давно заметили, что рыжим пациентам во время операций может понадобиться больше анестетиков. Оказывается, люди с рыжими волосами чувствительнее к боли. Из-за дисфункции рецепторов на поверхности меланоцитов (клеток, вырабатывающих пигменты кожи и волос), у них в организме вырабатывается больше меланоцитстимулирующих гормонов. А гормоны эти влияют не только на сами меланоциты, но еще и повышают способность человека чувствовать боль.

НЕ БОЛЬНО? ТЫ БОЛЕН!

Причиной неспособности чувствовать боль может быть не только генетика, но и некоторые заболевания. И это тоже опасно. «Боль – цепной пес здоровья, – объясняет Алексей Алексеев. – Отсутствие боли – признак недолгой жизни. Например, снижение болевой чувствительности в стопах у диабетиков не позволяет им ощутить песчинку в туфле или складку на стельке или носке, которая повреждает кожные покровы. Появляется ранка, а затем поврежденные вегетативные (трофические) волокна не дают полноценно ее заживить, дело заканчивается трофическими язвами или ампутациями». При сирингомиелии (это хроническое заболевание нервной системы, при котором повреждается спинной мозг) человек может получить ожоги или глубокие порезы, потому что нарушена чувствительность в руках. Есть еще безболевые формы ишемии миокарда, из-за отсутствия боли их сложно диагностировать, поэтому дело часто заканчивается смертью пациента.

ВЫСОКИЙ И НИЗКИЙ

Часто, говоря о чувствительности к боли, используют выражение «болевой порог». Это тот минимальный уровень боли, который человек воспринимает как однозначно неприятный. У кого-то он высокий, у кого-то низкий, у большинства – нормальный. Обычно считается, что болевой порог – величина постоянная. На самом деле, болевой порог постоянно меняется, на него влияет множество процессов, происходящих в организме. У одного и того же человека он зависит от времени суток (снижается ночью, повышается днем), у женщин – от фазы цикла (в первые дни – минимум, в момент овуляции – максимум), бессонницы, стрессов, приема лекарств (антиконвульсанты и антидепрессанты его повышают). «Меняют восприятие боли некоторые психические заболевания, – уточняет Алексей Алексеев. – Есть данные, что депрессия снижает болевой порог. Сказываются на восприятии боли шизофрения и маниакально-депрессивный психоз».

Боль, кроме того, имеет четкую связь с воспитанием и средой, в которой человек вырос. Северные народы, например, умеют не замечать серьезную боль, зато эмоциональные южане искренно превратят в трагедию порезанный палец. Большое значение имеют религия и некоторые культы. Вспомним йогов, глотающих огонь или протыкающих кожу крючьями, монахов, которые носят вериги и самобичевание иезуитов. Некоторое время назад ученые из Оксфорда обнаружили, что католики чувствуют меньше боли, чем атеисты, когда смотрят на изображение Девы Марии. Сканирование мозга показало, что в этот момент у них активизируются зоны мозга, участвующие в работе системы подавления боли. По отзывам участников, глядя на Деву Марию, они чувствовали покой и умиротворение. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Pain.

Подкрутить рычажки Более восприимчивыми к боли нас может сделать жизнь, которую мы ведем. Мы получаем от папы с мамой определенные гены, но одни из них изначально активны, а другие «молчат». Однако в зависимости от наших привычек – курения, алкоголя, диет – эти генетические настройки могут поменяться. Такие изменения, которые называют эпигенетическими, могут влиять на восприятие боли, повышать или понижать болевой порог, выяснили в Королевском колледже Лондона. Тесты, в которых приняли участие сотни пар близнецов, показали, что различия в восприятии боли определяют различия в работе 9 генов. Результаты были опубликованы в журнале Nature Communications.

СОЦИАЛЬНОЕ ПЛАЦЕБО

Боль, даже сильная, может по-разному восприниматься. Если она ожидаемая, понятного происхождения и предсказуемой интенсивности (неприятные процедуры в больнице, менструальная боль у женщин), люди ее не драматизируют и достаточно спокойно переносят. Бывают случаи, когда боль воспринимается с надеждой и радостью. Например, у пациентов со спинальной травмой она вызывает надежду (пусть, увы, и неоправданную) на «срастание» спинного мозга. Или человек убивается на фитнесе до тошноты и боли в мышцах и верит, что эти мучения помогают нарастить мышечную массу. Интересные факты о восприятии боли обнаружили ученые из Университета Майами, их статья недавно вышла в Journal of Pain. Оказывается, если у пациента, которому делают укол, и доктора, который проводит процедуру, есть общие темы для разговора, то боль от укола будет менее интенсивной. Особенно этот эффект заметен у людей мнительных и тревожных. По сути, доктор в такой ситуации является своеобразным «социальным плацебо». Доверие к врачу, чувство, что этому человеку не все равно, что ты чувствуешь, снижает болевые ощущения у пациента.

ОБЪЕКТИВНО О СУБЪЕКТИВНОМ

Поскольку боль тесно связана с эмоциями, она всегда субъективна. Как же определить, насколько человеку больно? «Когда пациент рассказывает о боли, мы можем сравнить его рассказ только с его же ощущениями, которые он испытывал раньше. И не верить ему мы не можем, – рассказывает наш эксперт. – Сложность еще в том, что многим пациентам трудно описать, что именно они чувствуют, какого рода боль – тянущую, режущую, простреливающую…». Чтобы перевести субъективные ощущения человека в объективную информацию, врачи используют специальные шкалы оценки боли – вербальные (пациент выбирает термины из списка или отвечает на вопросы врача) или визуальные (из картинок с разными гримасами выбирает ту, что кажется ему максимально совпадающей с его ощущениями). Также специалисты могут ориентироваться на невербальные признаки боли – частоту дыхания, напряженность в мышцах, выражение лица человека. Есть и специальные исследования, которые позволяют понять, как работают у конкретного человека болевая и противоболевая системы. При любом раскладе боль и ее интенсивность являются важными симптомами. Острая сигнализирует об опасности. Хроническая означает, что прошло время, а человека так и не вылечили. Поэтому любую боль непонятного происхождения нельзя игнорировать или просто глушить таблетками – нужно разбираться, о чем она сообщает. Как выразился наш эксперт, боль – как сигнал сотового телефона. Выключите его на день и узнайте потом, что вы пропустили, кто вас искал и чего хотел. Может быть, там было что-то очень важное.

Он не смог

Мужчинам сложно понять, что такое схватки, поэтому для них сконструировали симулятор родовой боли. Датчики крепятся к животу и передают электрические импульсы мощностью от 1 до 12 единиц. Как правило, мужчины тест не проходят. Недавно в сети появился ролик – студент-анестезиолог из Университета Линкольн Мемориал (США), спортсмен-экстремал, кстати! – при мощности в 10 единиц уже через 20 секунд бился в конвульсиях, рыдал и просил это прекратить. И это при том, что традиционно считается, будто болевой порог у мужчин выше, чем у женщин (хотя исследования это не подтверждают)! По словам нашего эксперта, у женщин выше способность адаптироваться. Кроме того, при беременности увеличивается выработка дофамина. Он действует на организм, как амфетамины, и помогает переносить физические нагрузки и боль.