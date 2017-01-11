Бессимптомный инсульт

Сделала МРТ головного мозга, и доктора сказали, что я перенесла инсульт. Но никаких симптомов у меня не было. Это возможно или в описании результатов исследования допущена ошибка?

Отвечает Ольга Ульянова, врач-невролог к.м.н.:

Чаще всего ишемический и геморрагический инсульт протекают с явными симптомами. Но в некоторых случаях, если очаг не слишком большой и находится в участке мозга, удаленном от важных центров, бывает бессимптомное течение. В этом случае на КТ или МРТ впоследствии чаще всего обнаруживают внутримозговые кисты, по которым и догадываются об инсульте. Точность исследования близка к 100%, поэтому сомневаться в вердикте докторов нет смысла. Важно пройти дообследование: сделать дуплексное сканирование артерий шеи, чтобы исключить наличие атеросклеротических бляшек, и ЭхоКГ. Запишитесь на прием к неврологу и выполняйте его рекомендации.