Подпишись на новости
Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Бессимптомный инсульт

Сделала МРТ головного мозга, и доктора сказали, что я перенесла инсульт. Но никаких симптомов у меня не было. Это возможно или в описании результатов исследования допущена ошибка?
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 13 января 2017 г.
Тэги: сердце и сосуды

Отвечает Ольга Ульянова, врач-невролог к.м.н.:

Чаще всего ишемический и геморрагический инсульт протекают с явными симптомами. Но в некоторых случаях, если очаг не слишком большой и находится в участке мозга, удаленном от важных центров, бывает бессимптомное течение. В этом случае на КТ или МРТ впоследствии чаще всего обнаруживают внутримозговые кисты, по которым и догадываются об инсульте. Точность исследования близка к 100%, поэтому сомневаться в вердикте докторов нет смысла. Важно пройти дообследование: сделать дуплексное сканирование артерий шеи, чтобы исключить наличие атеросклеротических бляшек, и ЭхоКГ. Запишитесь на прием к неврологу и выполняйте его рекомендации. 

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 13 января 2017 г.
Журнал "Здоровье" №9 2016 Журнал "Здоровье" №9 2016

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

ВСД: странная болезнь «Диагноз «вегетососудистая дистония» (ВСД) в российских поликлиниках ставят при самых разнообразных симптомах, а на Западе не признают вообще. Как узнать, есть ли у вас ВСД, и можно ли ее вылечить?»
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Манушакян Григорий Арамович,
Врач эндокринолог
Вопрос: Здравствуйте мне 21г 3 года мучает цистит (острый с резями и иногда с примесью крови...
Добрый день! Эти два заболевания никак не связанны. 
Задать вопрос
Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте мне 16 у меня с первого класса круглые лысины в разных частей головы как...
Судя по Вашему описанию - у Вас гнездная алопеция (очаговое облысение). Заходите на сайт...
Задать вопрос

Последние комментарии

Roud_Away [21 час назад]
Аналогичная ситуация. Так мне тяжело, когда в доме не то, что ковры, а даже большое количество...
Roud_Away [21 час назад]
Да, хороший вариант, посмотрела. По крайней мере все так гармонично выглядит, есть ощущение уюта...
Галина56 [2 дня назад]
Я большая любительница чёрного и зеленого чая Bernley.Настоящий и приятный вкус. Радует глаз...

Статьи на тему

Устаревшие лекарства: чем не стоит лечиться

Осторожно: тромб!

Рафаэль Оганов: «У проблем с сердцем всегда есть причины»

Проблемы в постели? Лечите сердце

Холодное сердце

Еще в рубрике

Вопрос-ответ: уровень холестерина

У меня повышен холестерин, но за счёт «хорошей» его...

Вылечить простуду перцем

Правда ли, что простуду можно вылечить, если, когда...

Зрение: 10 удивительных фактов о зрении

Хотите чуда прямо сейчас? Закройте на минуту глаза...

БОЛЕЗНЬ ПО НОТАМ: профилактика "музыкальных" заболеваний

Планируете взять уроки гитары или отдать ребенка в...

Офисный конъюктивит

Как работать, когда в глазах пелена, резь и слезы...

Метеозависимость и магнитные бури: что делать, чтобы легче переносить?

Вы заранее чувствуете похолодание, приближение...

ПРИВИКА ОТ ГРИППА, СЭР!

Быть или не быть прививке от гриппа? Я позволяю себе...

Как защитить себя и своих близких от пневмонии?

По статистике ВОЗ, пневмония входит в список 10...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2016
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 