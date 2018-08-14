Арина Шарапова: «Живите в гармонии с возрастом и собой!»

Популярная телеведующая об образе жизни, секретах молодости и успеха.

«К ЗОЖ надо приходить осознанно»

Арина, здоровый образ жизни популярен уже несколько лет. Вы в тренде?

Этот тренд мне нравится! Не распускаться, в любом возрасте оставаться в форме. Для меня ЗОЖ – это стимул отказаться от вредных продуктов, от углеводов в большом количестве, консервантов. Когда приезжаю в супермаркет и выбираю, что купить, обязательно читаю этикетки. В корзину кладу те продукты, где меньше калорий и максимум пользы. Но не стану идеализировать себя - срываюсь время от времени. Недавно была в Германии и съела сосиску! Это же преступление, потому что в ней полно всякой ерунды. Для меня это серьезное нарушение в питании. Но я никому не навязываю своих предпочтений. К ЗОЖ надо приходить осознанно.

Экологически чистые продукты – недешевое удовольствие...

Верно. На теме ЗОЖ зарабатывают миллиарды долларов по всему миру. Не хочется быть марионеткой и бездумно потреблять все, что предлагается. Это в чистом виде рабство, а я принуждения не люблю. Слежу за здоровьем не потому что модно. У меня это происходит из-за внутреннего согласия с самой собой. Например, я не одеваюсь модно, а выбираю то, что стильно и мне идет. Питаюсь не тем, что разрекламировано, а тем, что сама считаю правильным. Меня держит в тонусе профессия. Телевизор прибавляет килограммы, никому не нравится видеть на экране слишком крупных людей. Но не обязательно быть телеведущей, чтобы прилично выглядеть. Подтянутого, со здоровым цветом лица полицейского– тоже приятно видеть (смеется).

Спорт и физическая активность – это про вас?

Пытаюсь, хотя ленива. В силу того, что работаю в «Добром утре», поднимаюсь рано. И отправляюсь гулять по Москве, час-два в день обязательно двигаюсь. Зима для меня прошла пассивно, потому что в холодное время года мне трудно выгнать себя на улицу. Поэтому летом я наверстываю упущенное. Чем дольше человек живет на свете, тем больше должен ходить пешком. Автомобиль – это удобство и комфорт, но приводит к гиподинамии.

Как-то мы с мужем подобрали на улице овчарку. Пес хромал, плохо ходил. Долго его лечили, кололи разные препараты, витамины, а потом вывезли на дачу. И там он весь год носился по лесам-полям. И что в итоге? Собаку не узнать! Благодаря активному образу жизни мой бедный Джек пришел в себя, перестал хромать. А ведь была серьезная травма. Совет всем нам – как можно больше двигаться.

С собакой бегаете?

Пробежки не люблю, предпочитаю упражнения на растяжку. Йогой под руководством тренера занималась регулярно уже10 лет. Не знаю почему, но сейчас разленилась и прервала эти тренировки. Твердо знаю, что через пару недель лень пройдет, и я отправлюсь в свой спортклуб на занятия к йогам-индусам.

«Народные маски мне не помогают»

Есть ли у вас действенный способ похудения?

Нет. Чужой опыт – как старое платье, редко кому в пору. Я худела под присмотром врачей и скинула 15 килограммов. Это был тяжелый труд, даже с учетом того, что питалась по рекомендациям профессионалов. С «надзирателями» худеть проще, но я люблю свободу (смеется).

Когда держите себя в руках, то чего больше всего хочется?

Я очень люблю лаваш, это для меня - наркотик. Позволяю себе немного только на завтрак, потому что он калорийный.. Меня стимулирует не есть вредные продукты понимание того, что вкусовые ощущения – обманка: нам вкусно от того, что в продуктах много сахара и жира. Когда ты этот осознаешь, тебе проще отказаться от вредного.

С возрастом вы практически не изменились, как вам это удается?

Моей маме 88 лет, а выглядит она на 55. Хорошая генетика, порода. Бабушка моя тоже прекрасно выглядела. Удивительно, что мама совсем не пользуется кремами - умылась водой и пошла. Как-то она купила часто рекламируемый по телевизору российский крем и была несказанно рада. Я предлагаю что-то посерьезнее ей подарить, она отказывается. У нее и морщин совсем нет.

Я же работаю в гриме, моя кожа пересушена. Поэтому вынуждена использовать самые лучшие кремы. Признаюсь, что недостаточно системна в уходе за лицом. Хожу к косметологу, колю гилауроновую кислоту, но все это – от случая к случаю.

Дома у меня целая серия брендовых средств по уходу за волосами. Они недешевые, но затраты окупаются результатом. Надо обязательно искать ту серию шампуней и кондиционеров, которые оживят именно ваши волосы, придадут им силу, взбодрят. Народные маски мне лично не помогают.

Задумываетесь о пластике? Для телеведущих это обычное дело…

Сделаю, если почувствую неудовлетворенность внешним видом. Мама обошлась, может быть, и я обойдусь. Сейчас хорошо развита косметология, выбирай что угодно. Надо только помнить, что любые операции – это опасно. Даже суперпрофессиональные врачи ошибаются. Но вот, что я заметила: если человек уверен, что операция ему необходима, все проходит как надо. Если женщине очень хочется подтянуть лицо, пусть подтягивает. Лишь бы не страдала, глядя в зеркало.

У вас всегда прекрасное настроение или это работа над собой?

Я, действительно, позитивно настроена и, думаю, это тоже предопределено моей генетикой. В жизни масса поводов посмеяться. Например, вечером готовлю стейк из корейки к приходу мужа, одновременно разговариваю по телефону, огонь горит, сковорода шкворчит, а я сама над собой смеюсь: «Ну, многостаночница Арина!»

И, конечно, дыхательные упражнения из йоги и контрастный душ снимают любое негативное состояние. Практикую это много лет. И настолько привыкла к холодной воде, что не страдаю, если вдруг в доме отключают горячую.

«Мозг надо нагружать и тренировать»

Есть ли фраза, которая могла бы стать вашим жизненным девизом?

В детстве я читала книгу Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле». И мне запали в душу слова главного героя Тиля: «Жить начертал на знамении я. Жить под солнцем, всё побеждая». Эти слова и стали моим девизом. Если их перевести на современный язык, то скажем так: побеждай неприятности, не бойся сложностей.

Какие у вас отношения с гаджетами и насколько вы активны в соцсетях?

Я зависима от гаджетов. Часто застаю себя врасплох с телефоном в руках посреди улицы. Сейчас люди реже звонят, а чаще кидают друг другу сообщения в разных мессенджерах. Это удобно. Когда я за границей, то постоянно отсылаю своим внукам Степе и Никите, им 8 и 11 лет, фотографии. Недавно была в Берлине, снимала в зоопарке разных зверей и делилась с малышами. У меня есть аккаунты в соцсетях. Но я выставляю фотографии не себя в красивых позах, а скорее мир вокруг – интересные места, события. Пишу посты о чем-то полезном или удивительном. Благодаря соцсетям общаюсь с друзьями, которые далеко от меня.

Установила в телефон мобильное приложения, связанное с космосом. Никогда не занималась астрономией, но всегда ею интересовалась. И когда смотрю на звезды, на планеты, быстро прихожу в себя. Для меня это антистресс.

Внуки вас как называют?

Ариной… Хотя, думаю, правильнее все же звать бабушкой. Но, знаете, когда внуки появляются в 45 лет, а не в 65, многие женщины к слову «бабушка» психологически не готовы. Вначале звучит тревожно. Потом, конечно, привыкаешь. Внуки – это счастье, радость. Я присутствовала, кстати, на родах первого внука. У меня хорошие отношения с невесткой. Последнее время внуков вижу не часто, но как только выдается свободный день, мы с дедушкой едем их навещать.

Люди в зрелом возрасте часто перестают развиваться. Как думаете, чем стоит заняться женщинам 50+ кроме внуков?

На разнообразные образовательные курсы в Москве ходит очень много людей зрелых лет. Не люблю слово «пожилые». Когда я познакомилась со статистикой, то вдохновилась и порадовалась: на первом месте по спросу - компьютерная грамотность, затем физическая культура, на третьем – иностранные языки. Значит, люди понимают, что обучение – это развитие и прогресс. Мозг надо загружать, чем больше мы его тренируем, тем дольше остаемся активными.

Одна из ваших профессий – переводчик. Ваши родные тоже знают несколько языков. Что вам дает этот навык?

Английский помогал мне всю жизнь, за границей я чувствую себя своей. Бывали случаи, когда я приезжала в страну, где английского не знают, тогда выручали жесты. Если с выражением говорить по-русски, вас поймут! Не страшно, если не знаешь иностранных языков, но лучше все же знать. Теперь хочу освоить итальянский. Когда мой мозг занят, я читаю и учусь, то я отлично себя чувствую.

Дайте совет, как быстрее выучить иностранный язык.

Для начала у вас должен быть компьютер, наушники. Поставьте приложение по изучению того же английского. И в ежедневном режиме практикуйтесь. Хорошо бы по часу, но и 20 минут, если они станут регулярными, тоже будут иметь эффект. Если заниматься каждый день, достигнете много . Неважно сколько вам лет.

Многие женщины переживают из-за возраста…

Чушь ужасная! По этому вопросу мне нечего сказать, если честно. Я не чувствую возраста, живу гармонично. Отношусь к себе с уважением и стараюсь соответствовать возрасту, в котором живу. Без приколов и коротких юбок.

О чем мечтаете?

Чтобы в моей семье все были счастливы. Бытовое желание – поменьше работать. Но это невозможно. И понимаю, что если осуществится, я заскучаю. Если все-таки предположить, что не работаю, то встану пораньше, не спеша позавтракаю, и отправлюсь на прогулку часа на два. Потом - на йогу. Отдохну, поеду встречусь с подружками в кафе, заеду к сыну проведать внуков, а вечером – в театр. Это для меня идеальная картинка.

5 фактов об Арине шараповой 1.Детство провела на Ближнем Востоке, так как отец, Аян Вениаминович Шарапов, работал дипломатом. 2.Имеет два высших образования: окончила отделение прикладной социологии философского факультета МГУ, затем переводческий факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореза. Кандидат социологических наук. 3.Имеет двоих внуков - Никиту (11 лет) и Степана (8 лет) 4. На телевидении с 1988 года. Начинала карьеру в должности корреспондента, сегодня телеведущая «Доброго утра» на Первом канале. 5. Увлекается горными лыжами, йогой.

Советы:

1.Если вы не знаете иностранного языка, то за границей говорите по-русски, только с выражением и активной жестикуляцией. Вас поймут!

2.Чем дольше человек живет на свете, тем больше должен ходить пешком.

3. Чтобы не испытывать возрастные кризисы, не старайтесь молодиться.

4. Живите в гармонии с возрастом и собой.

5. Чтобы мозг оставался активным долгие годы, а тело гибким – загружайте и то и другое тренировками. Учите иностранные языки, больше читайте, разбирайтесь в гаджетах и занимайтесь пилатесом или йогой.

Опубликовано: 16 августа 2018 г.