Арбуз - не овощ, не фрукт и не совсем ягода. Это тыквина. Ее сезон – конец лета и начало осени.

Недоягода

Споры ботаников не умолкают: одни призывают считать арбуз полноценной ягодой, другие настаивают на названии «тыквина». Единственное отличие арбуза от остальных ягод вовсе не в размере, как можно предположить, а в кожуре – она твердая, а у всех ягод тонкая. Поэтому большинство ученых признают арбуз ложной ягодой из семейства тыквенных. К тыквинам также относятся дыни, тыквы, огурцы и кабачки. Нельзя назвать арбуз и фруктом, так как он произрастает не на дереве, а стелется по земле.

Считается, что арбуз родом из южно-африканских пустынь, где и сейчас произрастает в диком виде, а культивировали его более 4000 лет назад в Древнем Египте. В X веке плод попал в Среднюю Азию, а через пару веков в Европу и Россию, когда через современную Астрахань из Персии шли караваны с товаром. Широкое распространение арбуз получил в 1560 года, когда царь Алексей Михайлович велел доставлять ее на царский двор.

Сегодня селекционеры вывели большое количество сортов и гибридов этого тыквенного растения: на грядках зреют арбузы с белой, чёрной, пятнистой или желтой кожурой. Интересен «Желтый Кримсон» – он имеет ярко-жёлтую мякоть и медовый вкус. Фермеры в японской провинции Дзенцудзи, помещая завязь в специальный футляр, освоили выращивание кубических и фигурных арбузов.



Что полезного?

Арбуз обладает желчегонным и мочегонным свойствами. При пищевых отравлениях сок арбуза способствует выведению вредные вещества из организма. Целесообразно его употребление после курса антибиотиков – сок поможет минимизировать вред от приема лекарственных препаратов и предотвратить развитие дисбактериоза.

Для людей, страдающих ожирением, арбуз - незаменимый продукт с низкой калорийностью (27 ккал на 100 гр), даже несмотря на высокий гликемический индекс 65-70 ед. Многие проводят разгрузочного дня на арбузе - до 2 кг в сутки.

В составе арбуза есть:

клетчатка, которая благотворно влияет на пищеварение, снижает уровень холестерина в крови.

ликопин - мощный антиоксидант, который помогает предотвратить распространение свободных радикалов, улучшить иммунную систему.

органические кислоты поддерживают кислотно-щелочной баланс в организме, регулируют обменные процессы. Салициловая и бензойная кислоты – антисептики, а аскорбиновая кислота – антиоксидант.

цитруллин улучшает функцию артерий и снижает кровяное давление, а значит, помогает уменьшить болезненность мышц после тренировок в спортзале.

пектин стабилизирует обмен веществ, улучшает периферическое кровообращение и перистальтику кишечника, защищает организм от вредных веществ - пестицидов, радиоактивных элементов, ионов токсичных металлов.

витамины группы В благотворно влияют на нервную и сердечно-сосудистую систему, а провитамин А способствует выработке в организме ретинола, необходимого для волос, ногтей и кожи.

Также в мякоти арбуза содержатся железо, магний, кальций, натрий, фосфор, а также марганец, йод, медь, цинк, фтор.

Противопоказания

Диабетикам важно знать, что сладкий вкус арбузу обеспечивает содержание сахарозы и фруктозы. На утилизацию данных углеводов уходит в несколько раз меньше инсулина, чем на переработку глюкозы. И все же оптимальным считается дробный прием.

Арбуз нельзя кушать при нарушении оттока мочи, при расстройстве желудка и колитах, а также при тяжёлых патологиях поджелудочной и предстательной желёз.

Арбуз не рекомендуется есть поздно вечером или в сочетании с солеными продуктами, так как это может привести к отекам и отложению солей в организме.

Главная же опасность таится в высоком содержании нитратов, переизбыток которых в организме приводит к тяжелым заболеваниям. Если под рукой нет прибора, определяющего количество нитратов, стоит отказаться от покупки арбузов не в сезон. В естественных условиях плоды поспевают в августе-сентябре. Нитраты в основном концентрируются в кожуре.

Как определить наличие нитратов? Мякоть имеет желтоватые или белые прожилки. Разотрите мякоть, залейте стаканом воды. Если арбуз качественный, вода станет мутноватой. Если в арбузе есть нитраты, жидкость станет красной или розовой.

Кушать подано!

Энергетическая ценность арбуза – 27-30 ккал на 100 гр. При этом он прекрасно утоляет голод и жажду, потому что на 91,5% состоит из воды.

Мякоть арбуза используют как самостоятельный десерт или в сочетании с другими фруктами, а также зеленью и сырами. Из арбуза получаются фреши, сорбеты, фруктовые и овощные салаты. На зиму хозяйки делают соленые арбузы в кисло-сладком рассоле, а также мед и цукаты из корочек.

Как сделать выбор? Идеальный арбуз - 5-6 кг, он имеет гладкую и блестящую поверхность, подсохший хвостик, при постукивании издает глухой звук. Жёлтое пятно на кожуре говорит о том, что арбуз дозревал на поле.



Хранение

При хранении арбузы теряют часть витаминов, влаги и сахара. Разрезанный плод при комнатной температуре может храниться несколько часов, поскольку сладкая мякоть - идеальная среда для роста патогенной микрофлоры.

Целый арбуз при комнатной температуре пролежит 4-5 недель. В условиях прохладного подвала или погреба арбузы остаются вкусными до 4 месяцев.

А ломтики замороженного плода можно использовать для приготовления коктейлей, киселей, соков.

РЕЦЕПТЫ

Арбузный мед нардек

5 порций, в каждой - 1000 ккал

Потребуется:

20 кг арбуза

Что делать.

1.Разрезать мытый плод на 4 части. Деревянной ложкой отделить мякоть от корки и пропустить ее через сито, измельчая и избавляя от косточек.

2.Полученную массу отжать через сложенную в несколько раз марлевую ткань, сливая сок в кастрюлю.

3.Довести сок до кипения, непрерывно помешивая. Чтобы мед оставался прозрачным, снимите пену шумовкой. Процедите сок через марлю.

4.Снова варить сок на несильном огне до готовности. Чтобы избежать пригорания, необходимо непрерывно помешивать его деревянной ложкой. Объем сока уменьшается в 5-7 раз. Как только он начнет густеть, капнуть немного сока на гладкую плоскую поверхность тарелки и немного наклонить ее. Если капля не растеклась, значит, мед готов.

5. После остывания арбузный мед по консистенции должен напоминать пчелиный. Если же жидковат, поварите еще.

Салат с арбузом, фетой и мятой

8 порций, в каждой - 299 ккал.

Потребуется:

¼ арбуза

3 ст.л. красного винного уксуса

400 гр сыра фета

5 ст.л. оливкового масла

Соль, перец, кедровые орехи по вкусу

Листики свежей мяты

Что делать

Вариант 1.

1. Порежьте арбуз на небольшие кубики, а фету чуть помельче.

2. В миску выложите арбуз и фету, посыпьте орехами и измельченными листьями мяты. Смешайте уксус и оливковое масло и полейте салат. Щедро посыпьте солью и свежемолотым черным перцем.

Вариант 2.

1. Можно порезать мякоть арбуза средними кубиками, сверху разложить листики мяты.

2. Фету порезать небольшими кубиками и выложите на листья мяты.

3. Воткнуть в каждую стопку по зубочистке и сверху посыпать свежемолотым перцем – получатся канапе.

Арбузный гаспачо

4 порции, в каждой - 75 ккал

Потребуется:

½ стакана клюквенного сока

300 гр мякоти арбуза

2 стебля сельдерея

1 огурец

1 сладкий перец

20 гр листьев мяты

60 гр красного лука

20 гр петрушки

1,5 ст.л. хересного уксуса

3 ст.л. сока лайма

1 ст.л. перца халапеньо

Что делать.

1.В блендере смешать 5 стаканов мякоти арбуза и клюквенный сок, затем взбить до состояния пюре. Процедить через сито в большую миску, чтобы получилось 3 стакана сока.

2. В миску с соком добавить нарезанные небольшими кубиками огурец, сельдерей, болгарский перец, красный лук, мелко нарезанную зелень, сок лайма, уксус, измельченный перец халапеньо и нарезанную небольшими кубиками оставшуюся мякоть арбуза.

3.Перемешать, закрыть пленкой и отправить в холодильник на 1 час.

Опубликовано: 6 сентября 2018 г.