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Арабелль Мейрлан

Главное на новогодних каникулах – отдохнуть так, как вы того хотите
Опубликовано: 10 декабря 2018 г.

Наш гость: французский врач - диетолог и нутрициолог Арабелль Мейрлан

Для многих подготовка к новогодним праздникам – это большой стресс. Нужно составить праздничное меню, купить подарки, обновить гардероб. Не выдерживают даже те, кто в течение многих месяцев жонглировал множеством дел: неделю назад ко мне пришла клиентка, успешная бизнес-леди и мама двоих детей, которая без труда похудела в течение года на 20 килограмм, и попросила выписать рецепт на антидепрессанты. Вид у нее был тревожный: левый глаз дергался в нервном тике, а правая рука судорожно отламывала багет и быстро отправляла  кусочки в рот. Когда я спросила, в чем дело, она ответила: «Скоро мне предстоит готовить на 20 человек, потому что на праздники приезжает теща с кучей родственников. Я не выдержу этого, снова потолстею и полностью испорчу отношения с семьей!».  Если у вас похожие настроения, то у меня есть пару советов.

Чувствуете, что накатывает волнение – займитесь спортом на открытом воздухе. Научно доказано, что во время уличного воркаута обогащение легких  кислородом происходит в два раза интенсивнее, чем в помещении. Такая физическая активность быстрее приводит в норму центральную и периферическую нервную систему. Даже если на улице холодно, простая 15-минутная зарядка или прогулка быстрым шагом могут быстро поднять настроение.

Не готовьте много! Чтобы начать вечер, предложите гостям простые закуски – шпажки из овощей на гриле и сыра, запеченные на хлебцах  креветки с растертым авокадо, ржаные хлебцы с сардинами, шпинатом и томатным соусом. Такие блюда готовятся быстро и выглядят изысканно. А главное, вы может их съесть довольно много и без вреда для фигуры. В качестве основного блюда выберите морскую рыбу или фермерское мясо. Не готовьте несколько видов горячего. Запеките дичь в духовке, сдобрив подливкой из тертых овощей с бальзамическим уксусом и горчицей, а противень выложите ароматными травами и индийскими специями. Делайте упор не на количество блюд, а на качество продуктов.

Делегируйте обязанности. О каком праздничном настроении может идти речь, когда вы одна на кухне с самого утра мучаетесь над кулинарными изысками? Составьте список блюд и список гостей. Пусть каждый принесет что-то к столу – десерт, вино, салат или сыр. Я за три дня пишу всем приглашенным смс примерно такого содержания: «Привет, Жером! Если вы с Мартиной думаете, что захватить с собой,  овощные рулетики будут весьма кстати».

Не делайте акцент только на ужине. Хорошая еда – великое удовольствие. Особенно, если мы пробуем что-то аппетитное в приятной атмосфере. Пусть фоном к вашему вечеру будет хороший плейлист ненавязчивой музыки. Придумайте условный дресс-код – например, на приглашенных должен быть любой красный аксессуар. Не поднимайте темы, которые будет кому-то неприятны. Оставьте жаркие дискуссии о политике, деньгах и религии. Если вы знаете, что кто-то из близких непременно начнет спорить или грузить негативными новостями, не приглашайте его. И не чувствуйте за это вину – лучше поздравите лично в другой день, чем портить вечеринку.

Шутите над происходящем. Относитесь к новогодней суете с юмором. Зреет конфликт с зятем? Предложите ему продегустировать новое вино. Нервничаете, что так и не похудели к Новому году? Примите ванну с лавандовым маслом и выберите новые туфли. Устали от всего и не хотите ничего организовывать? Сходите с подругой на комедию и приготовьте дома глинтвейн с корицей.  В конце концов,  главная цель каникул  - это отдохнуть так, как вы того хотите.

Опубликовано: 10 декабря 2018 г.

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