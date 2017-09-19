Антиэйдж-портрет: Рейчел Вайс

Догадаться о том, сколько Рейчел Вайс лет, довольно сложно.Актриса выглядит безупречно и не раз попадала в списки самых красивых и сексуальных женщин мира.

Ее диета

Рейчел не любит диеты, она говорит, что запреты вызывают у нее еще большее желание съесть то, чего нельзя. Актриса просто уменьшила объем порций и перешла на органические продукты. Иногда перед съемками Рейчел прибегает к простой и комфортнойнедельной диетеДэвида Кольберта. Прием пищи – пять раз в день, в рационе - белковые продукты, свежие и отварные овощи, постное мясо, фрукты. Никакого сахара и злаковых. Но от дольки любимого темного шоколада Рейчелне отказывается.

Рейчел в цифрах: Возраст:47 лет (родилась 7 марта 1970 года ) Рост: 170см Вес: 58к

Ее форма

Рейчел Вайс сейчас на пике популярности, она много снимается и работает в театре, поэтому на спортзал у нее совсем не остается времени. «У меня есть диск с упражнениями по пилатесу, - говорит актриса. Тренировки рассчитаны на 20 минут 3 раза в неделю. Если заниматься регулярно,то этого достаточно,чтобы оставаться в форме».Во время диеты Рейчел тренируется пять раз в неделю.

Ее красота

У актрисы есть несколько правил по уходу за собой. Она всегда защищается от солнца, с 17 лет пользуется кремом для век, тщательно очищает и увлажняет кожу, делает массаж лица. Каждый месяц Рейчел проходит вакуумный гидропилинг. Кроме этого использует скрабы и специальную щеточкудля пилинга. За волосами она ухаживаетс помощью горячих масляных обертываний. А в целом Рейчел придерживается принципа:во всем нужна мера.

Ее жизнь

Рейчел начала работать моделью в 14 лет, параллельно изучала английскую литературу в Кембриджском университете, где основала драматическую группу. В 2006 г. актриса получила «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Преданный садовник». В этом же году она стала мамой - у Рйчел и режиссера ДарренаАронофски родился сын. Однако уже в 2010 году на съемках Рейчел влюбляется вДениэлаКрейга. Актер уходит от невесты, а Рейчел от Аронофски, с которым прожила 10 лет.

Комментарий эксперта: Рейчел перешла на органические продукты, то есть отказалась от высококалорийных рафинированных продуктов с повышенным содержанием жира, которые являются одной из причин появления лишних килограммов. При своей нелюбви к диетам Рейчел все же соблюдает одну, хоть и кратковременно, но регулярно, еще она занимается пилатесом. Таким образом, рациональное питание и двигательная активность - вот секрет стройности актрисы.