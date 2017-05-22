Антиэйдж-портрет: Орнелла Мути

Знаменита итальянка с русскими корнями теперь будет чаще радовать своей неувядающей красотой россиян: актриса переехала в Москву со своим женихом-бизнесменом.

Ее диета

Основным секретом своей стройности Орнелла называет умеренность во всем. Итальянка придерживается системы питания Петера Адамо, разработчика диет по группе крови. Актриса – вегетарианка, она отказалась от мяса и молочных продуктов, но иногда включает в рацион рыбу и морепродукты. Орнелла признается, что порой может съесть калорийную или вредную пищу, тогда на другой день устраивает разгрузку или выбирает самые диетические продукты.

В цифрах: Возраст 62 года (Родилась 9 марта 1955 года) Рост: 168 см Вес: 52 кг



Ее форма

Ежедневно актриса делает 10-минутную зарядку, составленную тренером. А держать форму ей помогает популярный в Италии тренажер gyrotonic. Это скамья с движущимися рукоятками, тросами и петлями для рук и ног, которые создают определенное сопротивление. Еще одна страсть Орнеллы - акро-йога, сочетание йоги и акробатики. Занятие парное: один партнер выступает опорой для другого, меняющего позы практически в воздухе.

Ее красота

Режиссеры всегда любили Мути за раскованность и готовность сниматься обнаженной. Актриса говорит: «Красота – это дар и одновременно ответственность, нужно знать, как управлять им». Орнелла 10 лет жила с пластическим хирургом, но уверяет, что не поддалась искушению сделать пластику лица. Она ухаживает за собой и старается много спать, поскольку убеждена, что во время сна клетки активно обновляются. К появлению морщин актриса относится философски, в этом ей помогает увлечение медитацией.

Ее жизнь

Франческа Романа Ривелли взяла псевдоним Орнелла Мути в 15 лет, когда впервые снялась в кино. Ее отец – неаполитанец, мать – немка, а бабушка с дедушкой – русские, мигрировали в Эстонию из Петербурга. На съемках фильма «Укрощение строптивого» у Орнеллы завязался яркий роман с Адриано Челентано, но тот не решился уйти от жены. Актриса дважды была замужем, от брака с продюсером-ловеласом Федерико Факкинетти у нее есть сын и дочь. Еще одну дочь она родила в 18 лет, но имя отца неизвестно. Уже 8 лет актриса счастлива с молодым бизнесменом Фабрисом Керерве.