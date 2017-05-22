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Антиэйдж-портрет: Орнелла Мути

Знаменита итальянка с русскими корнями теперь будет чаще радовать своей неувядающей красотой россиян: актриса переехала в Москву со своим женихом-бизнесменом.
Автор: Елена Чудная
Опубликовано: 24 мая 2017 г.
Тэги: звёздное интервью, секреты звёзд
Эксперты

Юлия Чехонина
кандидат медицинских наук, научный сотрудник клиники ФГБУ «НИИ питания РАМН»


Ее диета

Основным секретом своей стройности Орнелла называет умеренность во всем. Итальянка придерживается системы питания Петера Адамо, разработчика диет по группе крови. Актриса – вегетарианка, она отказалась от мяса и молочных продуктов, но иногда включает в рацион рыбу и морепродукты. Орнелла признается, что порой может съесть калорийную или вредную пищу, тогда на другой день устраивает разгрузку или выбирает самые диетические продукты.

В цифрах:

Возраст 62 года (Родилась 9 марта 1955 года)

Рост: 168 см

Вес: 52 кг


Ее форма

Ежедневно актриса делает 10-минутную зарядку, составленную тренером. А держать форму ей помогает популярный в Италии тренажер gyrotonic. Это скамья с движущимися рукоятками, тросами и петлями для рук и ног, которые создают определенное сопротивление. Еще одна страсть Орнеллы - акро-йога, сочетание йоги и акробатики. Занятие парное: один партнер выступает опорой для другого, меняющего позы практически в воздухе.

Ее красота

Режиссеры всегда любили Мути за раскованность и готовность сниматься обнаженной. Актриса говорит: «Красота – это дар и одновременно ответственность, нужно знать, как управлять им». Орнелла 10 лет жила с пластическим хирургом, но уверяет, что не поддалась искушению сделать пластику лица. Она ухаживает за собой и старается много спать, поскольку убеждена, что во время сна клетки активно обновляются. К появлению морщин актриса относится философски, в этом ей помогает увлечение медитацией.

Ее жизнь

Франческа Романа Ривелли взяла псевдоним Орнелла Мути в 15 лет, когда впервые снялась в кино. Ее отец – неаполитанец, мать – немка, а бабушка с дедушкой – русские, мигрировали в Эстонию из Петербурга. На съемках фильма «Укрощение строптивого» у Орнеллы завязался яркий роман с Адриано Челентано, но тот не решился уйти от жены. Актриса дважды была замужем, от брака с продюсером-ловеласом Федерико Факкинетти у нее есть сын и дочь. Еще одну дочь она родила в 18 лет, но имя отца неизвестно. Уже 8 лет актриса счастлива с молодым бизнесменом Фабрисом Керерве.

 

 

Автор: Елена Чудная
Опубликовано: 24 мая 2017 г.
Журнал "Здоровье" №3 2017 Журнал "Здоровье" №3 2017
Журнальный заголовок: "Антиэйдж-портрет: Орнелла Мути"

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