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Антиэйдж-портрет: Мелания Трамп

Эта милая словенка из бедной семьи проделала впечатляющий путь - от фотомодели до первой леди США. К новой хозяйке Белого дома приковано теперь внимание тысяч женщин.
Автор: Елена Чудная
Опубликовано: 2 мая 2017 г.
Тэги: диеты и системы питания, звёздное интервью, секреты звёзд
Эксперты

Юлия Чехонина
кандидат медицинских наук, научный сотрудник клиники ФГБУ «НИИ питания РАМН»


Ее диета

Мелания с юности фанатично заботится о своей внешности и физической форме, поэтому и выглядит моложе своих лет. Ее рацион питания состоит из овощей и круп, мясо и рыбу она употребляет два раза в неделю. Может съесть и что-нибудь жареное, но при этом никогда не переедает. Утро начинает с зеленого коктейля из проросшей пшеницы, лимонного сока и мяты. Каждый день съедает 7 кусочков разных фруктов в качестве профилактики старения, ведь фрукты содержат антиоксиданты. Ее любимое лакомство - мороженое.

Мелания в цифрах и фактах:

Возраст 46 лет (родилась 26 апреля 1970 года)

Рост 181 см

Вес  64 кг

Ее форма

Мелания, как и многие успешные женщины, является поклонницей фитнеса. Ни дня не проходит без физических нагрузок - это может быть ходьба с утяжелителями на щиколотках, бег, пилатес, кардиотренировка и теннис. «Даже когда я ленюсь, то заставляю себя сделать простые упражнения, - признается Мелания, - и сразу хочется позаниматься еще! Главное пересилить себя в начале».

Ее красота

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Мелания заявляет, что не прибегала к пластической хирургии. Но известно, что еще в начале модельной карьеры она изменила форму носа, объем губ и размер груди. Бизнес-леди наверняка и сегодня использует филлеры для губ и уколы ботокса. При этом она тщательно ухаживает за собой: много спит, утром протирает кожу тоником с витамином С, наносит oxygen cream с витаминами А, С и Е. У нее более 30 различных кремов для увлажнения. «Когда заботишься о себе, можешь заботиться и о других», - говорит миссис Трамп.

Ее жизнь

Мелания родилась в словенской Севнице, в бедной семье авторемонтника и швеи. В 16 лет, бросив учебу, она стала востребованной моделью, часто  снималась обнаженной. Переехав в Нью-Йорк, в 1966 году она познакомилась с Дональдом Трампом, который старше ее на 24 года. После роскошной свадьбы в 2006 году Мелания родила Трампу пятого ребенка (еще четверо детей у него от двух других браков). Мелания говорит на пяти языках и имеет собственный ювелирный и косметический бизнес.

Комментарий эксперта:

Индекс массы тела Мелании равен 19,5 кг/м2. Это идеальный вес для модели, но недостаточный для обычной женщины ее возраста. Мелания никогда не переедает - вот главный секрет ее стройности. Мясо и рыбу желательно включать в рацион почаще, чтобы поддержать мышечную массу, которая обеспечивает подтянутость тела и интенсивный обмен веществ. Второй ее секрет - ни дня без фитнеса. Умение совершать усилия над собой всегда приводит к достижению желаемых результатов.

Автор: Елена Чудная
Опубликовано: 2 мая 2017 г.
Журнал "Здоровье"№4 2017 Журнал "Здоровье"№4 2017
Журнальный заголовок: "Антиэйдж-портрет: Мелания Трамп"

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