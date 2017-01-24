Антиэйдж-портрет: Хелена Бонем Картер

За любовь к старомодным нарядам и за всклокоченные волосы ее называют «городской сумасшедшей». Однако актриса регулярно попадает в списки самых сексуальных и стильных кинозвезд.

Ее диета

Худышкой Хелена никогда не была, к тому же пышные формы ей очень идут. Она то набирает лишний вес, то скидывает его естественным образом - во время съемок, которые требуют большой физической и эмоциональной отдачи. Актриса признается, что не в состоянии выдержать какой-либо режим питания или диету больше, чем один день – этот день и становится у нее разгрузочным. Хелена обожает вкусно поесть, особенно в любимой флорентийской закусочной, где уплетает прошутто, салями с сыром, и варенье из айвы.

Хелена в цифрах: Возраст: 50 лет (родилась 26 мая 1966 года) Рост: 160 см Вес: 55 кг

Ее форма

Актриса признается, что в 50 лет чувствует себя более сексуальной, чем когда-либо, потому что «вросла в свое тело». «Прекрасно иметь изгибы, быть женщиной», - говорит Хелена. Для поддержания формы она регулярно плавает и совершает многочасовые прогулки. Папарацци часто снимают звезду в оригинальных нарядах именно на улицах – одну или с детьми. Она считает, что ходьба – самое приятное и безболезненное из всех упражнений.

Ее красота

В свои годы она выглядит превосходно и шутит: «Я все еще могу двигать мышцами лица». Она пока не прибегала к пластике и ботоксу, сморщить лоб ей ничего не стоит. «Старость недооценивают, - заявляет Хелена. - Во взрослой женщине есть особенная красота, каждая ее морщина о чем-то говорит». Актриса не верит в кремы от морщин и не пользуется ими, а умывается с помощью простого мыла. Кинозвезда славится своим викторианским стилем в одежде: корсет, панталоны, жакеты-рединготы, длинные нижние юбки и грубые ботинки. «К моде все относятся так серьезно, все эти правила приводят к тому, что женщины фактически не самовыражаются. Они стали овцами в стаде».

Ее жизнь

Отец Хелены был банкиром, бабушка и мама – аристократки. Саму актрису в 2011 г. Елизавета II наградила титулом Командора ордена Британской империи. Хелена стала известной после фильма «Комната с видом». Ее дважды номинировали на «Оскар» и семь раз на «Золотой глобус», но ничего не дали. Она обожает играть героинь, у которых не все в порядке с головой. Она и сама весьма эксцентрична, а потому встретила точно такого же режиссера - Тима Бертона, которому родила сына и дочь. В прошлом году, после 13 лет брака, пара рассталась.

Пройдите тест

Комментарий эксперта: Возможно, Хелена действительно никогда не была худышкой, однако, ее индекс массы тела соответствует идеальному - ни одного лишнего килограмма. Актриса не может выдержать диету больше одного дня – и это защитная реакция ее организма. Доказано, что те, кто никогда не изнурял себя диетами, имеют более стабильную массу тела, чем поклонники похудения. Актриса ни в чем себе не отказывает, но в то же время и не переедает, ей просто некогда. Она нашла свой идеальный баланс, поэтому может позволить себе набрать несколько килограммов, так как знает, что во время съемок обязательно с ними расстанется.