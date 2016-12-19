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Антиэйдж-портрет: Жаклин Биссет

Немногие актрисы умеют элегантно стареть у всех на виду. В 71 год секс-символ 70-х и любимица великих режиссеров Жаклин Биссет по-прежнему ведет активный образ жизни и снимается в кино.
Автор: Елена Чудная
Опубликовано: 19 декабря 2016 г.
Тэги: звёздное интервью, секреты звёзд
Эксперты

Юлия Чехонина
кандидат медицинских наук, научный сотрудник клиники ФГБУ «НИИ питания РАМН»


Ее диета

«Я уверена, что лишние килограммы приходят вместе с дурными мыслями» - говорит Жаклин. В начале карьеры она маниакально подсчитывала калории:. С возрастом Биссет перешла на интуитивное питание, при котором ты понимаешь, почему тот или иной продукт попадает в твою тарелку. В ее рационе - овощи, крупы, рыба и изредка мясо. Еще 10 лет назад актриса терпеть не могла овощи, но полюбила их, когда завела правило: по выходным готовить новое блюдо из кулинарной книги. Раз в неделю Жаклин разрешает себе съесть свежую выпечку.

Жаклин в цифрах:

Возраст: 71 год (родилась 13 сентября 1944  года)

Рост: 169 см

Вес:  56 кг

Ее форма

«Если какая-нибудь актриса объясняет свою моложавость генетикой – не верьте ей, - предупреждает Жаклин. - За ухоженной внешностью женщины старше 50 лет кроются часы тренировок в спортзале и тысячи евро». Она признается, что не является фанаткой спорта, поэтому ей приходится уговаривать себя упражняться 2-3 раза в неделю. В основном - это бег и плавание. «Обычно я долго ленюсь. Но, преодолев лень и поплавав час, чувствую себя победительницей», - смеется Биссет.

Ее красота

Звезда открыто заявляет, что никогда не прибегала к пластической хирургии, добавляя: «Женщина становится старой с того момента, как обращается к хирургу». Лучший лифтинг для кожи – это улыбка, считает она. В 70-х Жаклин назвали красивейшей актрисой всех времен, модельеры всегда отмечали ее идеальные пропорции и восхищались ее неувядающей красотой.

Ее жизнь

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Почему болит голова?

В детстве британская актриса занималась балетом и живописью, а затем пошла обучаться актерскому мастерству. Чтобы оплатить учебу, работала моделью. В кино дебютировала в 22 года, снималась с выдающимися актерами у самых именитых режиссеров. У Жаклин было много ярких романов, часто с мужчинами моложе нее. Но она так и не вышла замуж, не стала матерью. Почти 8 лет у актрисы был страстный роман с русским танцовщиком Александром Годуновым. Биссет является крестной матерью Анджелины Джоли.

Комментарий эксперта:

Отсутствие «любви» к овощам - одна из частых причин избыточного веса. Для достижения стройности просто необходимо их полюбить, что и сделала Жаклин. Интуитивное питание актрисы полностью совпадает с принципами здорового питания, интуиция ее не подвела. Но не у всех есть такая интуиция, поэтому не всегда стоит на нее полагаться. Свежая выпечка не чаще одного раза в неделю - еще один из секретов стройности Биссет. А также спортзал и бассейн 2-3 раза в неделю.

 

Автор: Елена Чудная
Опубликовано: 19 декабря 2016 г.
Журнал "Здоровье" №11 2016 Журнал "Здоровье" №11 2016

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