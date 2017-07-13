Антиэйдж-портрет: Эллен ДеДженерес

С каждым годом популярная американская телеведущая и комедийная актриса Эллен ДеДженерес выглядит все моложе. Возможно ее секрет в неиссякаемой энергии, доброте и умении шутить.

Ее диета

В 2009 году в возрасте 50 лет телеведущая из этических соображений решила стать веганом. «Я любила стейки и гамбургеры, я была безответственна!», - говорит Эллен. Сейчас она относится к еде как к топливу, но при этом у нее есть личный повар, который готовит ей разнообразные веганские блюда. Ее завтрак - китайская капуста бок чой с рисом, обед - небольшая закуска и стакан овощного сока. Эллен не ест животную пищу и молочные продукты. В ее рационе - супы, овощи, крупы, бобовые. «Диеты не работают. Это должен быть образ жизни», - уверена Эллен.

Эллен в цифрах: Возраст: 59 лет (родилась 26 января 1958 года) Рост: 171 см Вес: 59 кг

Ее форма

ДеДженерес считает, что никогда не поздно начать за собой следить: «Моя бабушка в 65 лет стала ходить пешком по 8 км в день. Сейчас ей 96 лет. И мы понятия не имеем, черт возьми, где она сейчас!». Сама телеведущая занимается бегом и йогой три-четыре раза в неделю. Она уверена, что держать себя в форме ей помогает вегетарианство, которое дает энергию без лишних калорий.

Ее красота

«Красота -не материальна», - так считает ДеДженерес. Телеведущая предпочитает носить брюки и костюмы, она не любит яркий макияж и в обычной жизни совсем не красится. При этом Эллен выглядит ухоженно и является лицом косметического бренда. «Я считаю, что уверенность в себе – это и есть красота», - заявляет звезда.

Ее жизнь

Эллен родилась в США в семье логопеда и страхового агента. Сама она работала продавцом, официанткой и маляром, но в 1981 году вышла на сцену в качестве комедийной актрисы. Через год ее уже назвали «Самым смешным человеком в Америке», ее ситком «Эллен», а затем и ежедневное ток-шоу собрали множество наград. Эллен публично призналась в гомосексуальности и в 2008 году заключила брак с 44-летней актрисой Поршей Де Росси. Они живут с тремя собаками и четырьмя кошками, но не хотят детей. У Эллен есть хобби – дизайн интерьера и одежды.