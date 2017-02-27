Антиэйдж-портрет: Джулия Робертс

В этом году знаменитой красотке исполнится 50 лет. Будучи матерью троих детей, она остается востребованной актрисой и неизменно прекрасной, стройной женщиной. Как ей это удается?

Ее диета

Актриса уверена - день должен начинаться с завтрака. Это может быть творог, йогурт или омлет с беконом. Утром Джулия позволяет себе кусочек бисквита. А от калорийного и любимого печеного картофеля с домашним сыром она решила ради фигуры отказаться. На обед у нее – салат и кусок мяса или рыба на гриле. Потом перекус фруктами и легкий ужин. Периодически актриса переходит на систему питания Face lift diet (диета для подтяжки лица) профессора Н.Перриконе. Диета исключает мясо и крахмалистые продукты – бананы, макароны, картофель и рис. Джулия ест рыбу, цельнозерновой зхлеб, орехи, йогурт, яйца и зеленый чай, а также ягоды овощи и зелень с собственного огорода.

Джулия в цифрах: Возраст: 49 лет (родилась 28 октября 1967 года) Рост: 173 см Вес: 58 кг

Ее красота

Джулия признается, что запросто перечислит 21 недостаток своей внешности, но при этом она уверяет, что чувствует себя лучше с каждым годом. Актриса уверена: что красивой ее делает счастье и немного крема для лица. Она использует косметику только с защитным SPF-эффектом, у нее есть крем для области вокруг глаз и увлажняющие средства для лица, в которые она добавляет каплю оливкового масла.

Ее форма

Родив троих детей, Джулия остается в хорошей форме. В светскую хронику ее фото попадают только под восторженными заголовками. Актриса живет с семьей на ранчо, поэтому активно проводит время на воздухе – утром бегает, катается на роликах и велосипеде, ездит верхом. Еще она занимается пилатесом, йогой и аквааэробикой по системе Линды Хей. Между домашними делами Джулия успевает проделать простые упражнения с гантелями.

Ее жизнь

Джулия в детстве мечтала быть ветеринаром, а в школе играла на кларнете, но после колледжа пошла в актрисы. Картина «Красотка» сделала ее знаменитой на весь мир. Робертс стала первой самой высокооплачиваемой актрисой в истории - 20 млн долл. за роль в фильме «Эрин Брокович». У нее три «Золотых глобуса» и один «Оскар». В 90-е Джулии приписывали романы с самыми известными актерами. Два года она была женой Лайла Ловетта, а с 2002 года замужем за кинооператором Дэниэлом Модером. В 36 лет Джулия родила близнецов Хейзел и Финн, а через три года у нее появился Гарри.