Антиэйдж-портрет: Джейн Биркин

Модель, актриса и певица Джейн Биркин – англичанка, связавшая свою жизнь с Францией. Она родила троих детей от трех знаменитых мужчин. Сегодня ей 70 лет, но время не властно над этой женщиной.

Ее диета

Экс-модель признается, что никогда не сидела на диетах, просто потому что всегда была худой. Ее можно назвать адептом интуитивного питания. «Я всегда ела, когда хотела утолить чувство голода, - говорит Биркин. – Например, могу плотно пообедать, если подают свежую рыбу и рис с кисло-сладким соусом. А на следующий день делаю такой детокс – пью только чай, обедая и ужиная овощными салатами. Другими словами, ем все по настроению, но знаю меру».

Джейн в цифрах: Возраст: 70 лет (родилась 14декабря 1946 года) Рост: 177 см Вес: 62 кг

Ее форма

Соседи Биркин в Бретани утверждают, что мадам сама ходит за свежей рыбой и молоком на рынок, что в пяти километрах.«Я никогда не сидела на месте, - говорит Джейн. - И сейчас, когда, казалось бы, должна засесть в кресле с книжкой, я предпочитаю пробежки по утрам, катание на велосипеде, неспешные прогулки с собакой в парке, занятия йогой».

Ее красота

Биркинрассказывает, что с детства обожала брата Эндрю, носила его одежду, причесывалась и двигалась, как он. Исегодня онапредпочитает мужской стиль в одежде.В красавицу Джейн превратилась в 17 лет, правда, осталась долговязой, угловатой, с мальчишескими повадками. «Когда мне сказали, что я красива, это стало для меня потрясением», - вспоминает актриса.Джейн не боится старости,но не любит, когда к ней обращаются «мадам».Это напоминает ей о возрасте.

Ее жизнь

Джейн родилась в Великобритании, в семье военного и актрисы. В 17 лет стала работать моделью и вышла замуж за композитораДжона Барри. О Джейн заговорили после фильма «Фотоувеличение» Антониони, где онаснялась обнаженной. В 19 лет Биркинродила дочь Кейт, развелась и уехала в Париж, где встретила певца СержаГенсбурга. У пары родилась дочь Шарлотта, но их бурная любовь длилась 12 лет. Генсбург сталкрестным отцом третьей дочери Джейнот режиссераЖака Дуайона.Сегодня она живет во Франции одна, но продолжает работать.

Комментарий эксперта: Умеренность в питании, катание на велосипеде и прогулки - из этого складывается идеальная форма Джейн. А вот идея интуитивного питания основана на заблуждении о том, что организм, якобы, сам знает, что ему нужно и «просит» именно это. Весьма рискованно полагаться на интуитивное питание. Например, организм алкоголика просит выпить, организм курильщика мечтает о никотине, а наше тело жаждет шоколада, сладкой газировки и картофеля фри. Сознание часто подчиняется примитивным рефлексам, а тело зависит от привычек и сиюминутных желаний.