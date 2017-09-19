Анна Чурина: "Взвешиваться по утрам - хорошая привычка!"

Актриса Анна Чурина призналась «Здоровью» в своих слабостях и рассказала, почему ест много меда и с помощью каких тренировок поддерживает прекрасную форму.

«Едим мед и не болеем»

Анна, в сентябре обычно спрашивают, кто и как провел лето. Вы где отдыхали и витаминов набирались?

Мы традиционно каждое лето едем в Ялту, у нас там есть квартира. Пока в июне в Москве был холод, мы с дочкой грелись там. Но не долго, ведь у актеров лето – рабочая пора. У меня было около 15 перелетов - это съемки и фестивали.

Получается придерживаться режима дня?

Только благодаря дочке Ксюше. После каникул она идет в школу, и у всех появляется режим – вовремя ложимся, рано встаем. Во сколько бы я ни проснулась, проделываю утренний ритуал, за многие годы ставший уже привычкой - несколько упражнений на растяжку, планка обычная и перевернутая, затем стакан воды, душ и завтрак.

С началом учебного года возникает и у вас самой желание чему-нибудь научиться?

Я люблю изучать языки, особенно легко мне даются романо-германские. Английским и французским я владею в совершенстве, поскольку училась на факультете иностранных языков. А сейчас с помощью мобильного приложения изучаю испанский – очень удобно, стараюсь ежедневного находить время на тренировки. Иногда рисую вместе с дочкой, но различный hand-made и садово-огородные дела – это все не мое, я пока не доросла до этого (смеется). ​

5 фактов об Анне Чуриной 1.Родилась 23 июля 1978 года в Свердловск-45, сегодня это город Лесной в Свердловской области. 2. Окончила школу, а затем и институт в Нижнем Новгороде с красным дипломом. Второе высшее образование – актерский факультет ВГИКа. Известна по фильмам «Олигарх», «Училка», «Вий» и др. 3. Работала моделью в крупных агентствах Франции и Италии, в 2006 году снялась для обложки мужского журнала. 4. Более 10 лет счастлива в браке с режиссером и продюсером Алексеем Петрухиным. Пара воспитывает 11-летнюю дочь Ксению. 5. Стала победителем в интеллектуальной передаче «Своя игра».

Но у вас же есть своя ферма в Калужской области!

Да, есть небольшое хозяйство. Там в основном пасека плюс дикие свиньи мангалица, куры, козы, утки. Есть плодовый сад, который в этом году принес первый урожай. Фермой занимается в основном муж Алексей, он вырос в деревне, его мама работала на животноводческой ферме, поэтому он очень хорошо знает, как создавать и содержать такое хозяйство. Я хоть и не занимаюсь фермой, но уже многое о ней узнала. Например, поросята мангалицы очень привередливы, едят только корешки, желуди, даже йогурты. Мясо у них диетическое, совсем другого качества, нежели у обычных свиней.

А улей - это же целый мир! В нем есть пчелы-добытчики и пчелы-разведчики, есть пчелы-охранники и пчела матка. Добытчики не только мед в соты запечатывают, они еще всех своих кормят. Нашей пасеке четыре года, и с тех пор, как мы начали есть свой натуральный мед, перестали болеть простудами. Мед хорошо идет вприкуску с теплым чаем, творогом, кашей. Сегодня сложно найти натуральный продукт, очень много пасек закрытого цикла - это метод, при котором пасечник кормит пчел сахарным сиропом прямо в ульях. Я считаю это негуманным, да и сам мед получается бесполезным. Причем веганы сразу определяют ненатуральный мед и брезгуют им. Мы свой сдаем на тестирование, в нем всего 0,1 процент сахара.

Люблю поесть на ночь

Как в вашей семье принято питаться?

Мы любим очень простую пищу, я не из тех хозяек, что вечно выискивают новые заковыристые рецепты. Алексей соблюдает все посты, а я только Великий пост. И это непросто. Я легко могу обойтись без мяса и молочных продуктов, а от рыбы отказаться сложнее всего. Во время поста у меня появляется ощущение, что в организме чего-то не хватает, чувствую дефицит определенных микроэлементов, хотя обязательно пью витамины.

В студенческие годы у меня был период увлечения диетами. Я ведь росла на Урале, где в каждом доме на столе всегда есть пельмени, пироги и наваристые жирные щи. Худобой там никто не страдает. Когда поступила в институт, начала худеть. Остановилась только тогда, когда из-за ограничений в питании начали выпадать волосы. С тех пор я диетами не балуюсь.

Как выглядит ваш рацион сегодня?

Утром - каша или творог. Очень хорошо в кашу добавлять семена льна. Через час я снова хочу есть, могу выпить чай с бутербродом из цельнозернового подсушенного хлеба и сыра. Обед – это овощной суп, рыба или мясо, потом обязательно полдничаю фруктами или сырниками, а ужин легкий, с овощным салатом. Я люблю овощи, причем из свежих делаю соки и смузи. А вот фруктовые соки для меня слишком сладкие. Жить не могу без бобовых – обожаю чечевицу, маш, фасоль. Муж и дочь не разделяют мою страсть к бобовым, а для меня такие блюда, как для кота сметана.

На съемках в Китае попробовали что-то необычное?

Китай – это другая планета, там все нам чуждо, поэтому требуется адаптация.

Мы ехали туда с чемоданами еды – везли гречку, овсянку, сухофрукты, было непонятно, что мы три месяца будем есть. Первые пару дней просто остались голодными, а потом ходили в ресторан с иероглифами, означающими: нет глутамата, нет соли, нет перца, нет масла. Вот тогда можно было поесть. Как-то пробовала деликатес – утиные лапки. Белые и прозрачные на вид, по вкусу – хрящ. Ужасно противно! Китайцы едят буквально все – насекомых и животных от рогов до копыт, у них большие проблемы с продуктами. Помучились с животами, а потом адаптировались. Человек ко всему привыкает. И когда мы через три месяца вернулись в Россию, нам наша еда казалась пресной и безвкусной, настолько мы привыкли к соли, глутамату и перцу.

Тяжело держать вес или вам легко это дается?

Признаться, с возрастом все сложнее (смеется). У меня, как и у любого человека, бывают срывы и периоды лени – это нормально. Мне повезло - я не люблю сладкое, и меня это спасает от лишних килограммов и сантиметров в проблемных местах. Зато у меня есть другая слабость - я люблю поесть на ночь. Ну не могу ложиться спать на голодный желудок: если мне хочется есть, я ем, потому что не выношу чувство голода. Именно поэтому мне совершенно не подходят так называемые разгрузочные дни. Я несколько раз пробовала, держалась, а на следующий день съедала трехдневную норму калорий! Есть очень хорошее правило - в течение дня что-нибудь жевать, тогда у организма не возникнет ощущения, что его морят голодом, он не будет испытывать стресс. Для перекуса у меня всегда с собой есть орехи и контейнеры с сельдереем, морковкой, яблоками.

Получается, еда перед сном особо не вредит фигуре?

Бывает, что наутро весы говорят: «Опа!» Есть у меня такая привычка взвешиваться каждое утро. И эта, казалось бы, маниакальная привычка на самом деле держит меня в рамках. Кого-то лишние граммы на весах нервируют и вызывают депрессию, а для меня это как руководство к действию: если стрелка качнулась в сторону плюса, пора усердно позаниматься спортом и уменьшить порции. И я это делаю.

«Нужно просто много ходить»

И как вы поддерживаете форму?

Очень хорошо в форме держат съемки в кино. За неделю до работы я ввожу себя в жесткий режим: исключаю соленое и жирное, стараюсь пить больше воды и заниматься спортом. Во время съемок в фильме «Вий 2» я много времени проводила в корсете. Он меня быстро привел в чувство – в нем не можешь ни есть, ни дышать толком, потому что ребра стянуты. Правда, у корсета есть другой недостаток: он только верх пережимает, а живот остается в расслабленном состоянии и некрасиво вываливается, без пышной юбки выглядит это удручающе. Поэтому я активно занялась мышцами пресса и продолжаю заниматься сейчас. Если нет возможности провести тренировку, начинаю просто много ходить. Это я переняла у Ирины Купченко, с которой мы снимались в фильме «Училка». В 69 лет она потрясающе выглядит, хотя не занимается спортом. Ее секрет прост - она много ходит пешком, гуляет.

Какие тренировки особенно эффективны?

Мне надоедает заниматься одним и тем же видом спорта. Я и в юности много всего перепробовала - беговые лыжи и сноуборд, баскетбол, конный спорт, фигурное катание, легкая атлетика, плавание. В каждом виде достигала определенного уровня, после которого надо было либо идти в профессиональный спорт, либо уходить, потому что без прогресса и достижения целей тренироваться уже скучно.

Года четыре я регулярно, почти каждый день, занималась йогой. А потом надоело, захотелось активнее двигаться, и я переключилась на зумбу – фитнес-программу на основе латиноамериканских танцев. Единственное, чем я занимаюсь уже много лет – это плавание. Если ты в воде проводишь больше часа, то ускоряется обмен веществ, хорошо вытягивается позвоночник, прорабатывается плечевой пояс, дыхательная система работает. Я могу плавать очень долго, километр для меня - разминка. Но от плавания не похудеешь, чтобы скинуть лишние кило, надо потеть - бегать и ходить на степпере, что я тоже делаю периодически.

Раз вы любите переключаться, пробовали какие-нибудь новые фитнес-программы?

Я пробовала ЭМС-тренировки. Это когда на тебя костюмчик надевают с проводками, и электрические импульсы заставляют твои мышцы сокращаться, качаться. После семи занятий у меня был сбой цикла. Говорят, что спустя время все нормализуется, но я решила отказаться от занятий. Хотя разницу почувствовала - объем ушел, тело подтянулось, но я думаю, это как-то нечестно (смеется).

Любите активно проводить время на улице?

Я всю жизнь езжу на велосипеде. Мы живем загородом и с мужем частенько совершаем марш-броски на три часа по лесу. Отличная тренировка на свежем воздухе. Лыжи – моя любовь с трехлетнего возраста. Я ходила в секцию и участвовала в соревнованиях. Потом начались горные лыжи, о которых пришлось забыть после разрыва мениска и операции. Два года мне нельзя было прыгать и бегать, иногда я чувствовала, что колено вылетает. В итоге решила, что меня вполне устраивают беговые лыжи.

«Веснушки – это круто»

Вы работали моделью, а модели часто что-то меняют во внешности. Вы собой всегда довольны были?

В детстве мне казалось, что я ужасно некрасивая. В нашем небольшом городке знакомые удивлялись, как у такой красивой пары растет такая некрасивая дочка. Я была гадким утенком с грустными глазами, большим ртом и чрезмерно пухлыми губами. Стандарты красоты, как мы видим, сегодня изменились (смеется). Лет в 14 на меня стали обращать внимание мальчики и тогда я подумала, что очень даже симпатичная. Уверенность в себе появилась, когда я стала работать моделью. Действительно, в Париже мне прочили большой успех в модельном бизнесе при условии, что я с помощью пластики изменю разрез глаз. Но на тот момент я сама себе нравилась, а карьерой модели не особо дорожила.

У вас белая кожа, а есть ли особенности по уходу за ней?

Основная проблема светлой кожи – веснушки. Солнце мне противопоказано, я всегда прячусь и наношу средства не ниже SPF50. Если я вдруг этого не сделаю, то лицо покрывается пятнами, поскольку загар ложится неравномерно. Определенный процент пятен остается, к сожалению. В юности я отчаянно боролась с веснушками: выискивала маски отбеливающие, мазалась лимоном и огурцом. Сейчас меня убеждают в том, что веснушки – это круто. Но перед съемками в кино их все-таки тщательно замазывают, иначе на экране будет ощущение грязного лица.

Говорят, еще одна особенность светлой кожи – сухость.

Да, всю жизнь борюсь с сухостью. Но при этом я не люблю плотные и жирные кремы, они дают ощущение тяжести, кажется, морщинки только углубляются, а поры закупориваются. Предпочитаю легкие текстуры. После макияжа устраиваю тщательное многоуровневое очищение – это целый ритуал. Снимаю косметику пенкой, потом мягким двухфазным средством очищаю глаза. Затем протираю кожу тоником, наношу сыворотку под глаза и крем на лицо и шею. Регулярно делаю пилинги и маски. Раз в полгода хожу на биоревитализацию. Страдаю, пищу, кричу, но терплю. А недавно пробовала безинъекционную биоревитализацию. Специальный аппарат под давлением буквально вбивает в кожу сыворотку. По ощущениям – хорошо, эффект есть, но такую процедуру надо проделать курсом, но на это времени нет.

В других городах или странах пробовали интересные процедуры?

В Ялте у меня есть любимый спа-центр, в котором делают винное обертывание на основе виноградного сусла. Попробовала и понравилось: кожа очищается, увлажняется, пахнет приятно. Для сосудов мы покупаем бальзам, разработанный ялтинским институтом вина. Это такой концентрат полифенолов винограда, отличный натуральный антиоксидант. Ты будто пьешь красное вино, но напиток безалкогольный.

Когда мы снимали «Вий 2» в Китае, я попробовала китайский массаж. Он интенсивный настолько, что ощущение, будто по тебе асфальтовый каток ездит. От боли кричала на всю китайскую деревню, но потом чувствовала себя окрыленной. Походила на китайскую аштанга-йогу. И там она совсем другая, не как у нас. Длится всего 45 минут, но в бешеном темпе, с тебя буквально пот течет.

Почему вы ходите без макияжа?

У меня очень чувствительные глаза, реагируют на свет и на какие-то компоненты в декоративной косметике. Перед гримом я обычно закапываю увлажняющие и противовоспалительные капельки в глаза, чтобы не слезились. Самый мой нелюбимый продукт – водостойкая тушь.

Кстати, благодаря ненакрашенному лицу я получила интересные роли в кино. Один раз после бассейна, опаздывая, прибежала как есть на пробы к Владимиру Мирзоеву. Он меня увидел и решил дать совершенно другую роль, в его фильме «Борис Годунов» я сыграла Марию Нагую – небольшая, но яркая роль.

У вас же волосы – предмет зависти для многих. Как ухаживаете за ними при том, что постоянно красите в блонд?

Я окрашиваю только корни, длину не трогаю. Пользуюсь шампунем и бальзамом, наношу маски. А вот после продолжительной работы еду к мастеру, он срезает кончики и делает ламинирование или ботокс для волос – оказывается, и такое уже есть! На самом деле процедура не имеет ничего общего с «уколами красоты» - никаких инъекций и ботулина. Сходство в том, что полезные компоненты сыворотки попадают глубоко в структуру волос. Пряди выпрямляются, восстанавливаются, пропадает пушение и электризация, волосы становятся гладкими.

Как вы считаете, какой есть универсальный и одновременно недорогой рецепт красоты?

Думаю, это баня, я ее очень люблю. У нас в доме есть баня, мы с дочкой или с подругами там регулярно собираемся. Я делаю комфортную влажность и температуру в парилке, в пар добавляю эфирные масла пихты или эвкалипта, чтобы подышать. Распариваюсь, потом укутываюсь в полотенца и халат и сижу минут 15 потею, пью травяной чай. Потом все бросаю в стирку, иду в душ, отдыхаю и снова в парилку, где наношу скраб на тело. На скорую руку можно сделать скраб из кофейного жмыха, что остается в кофе-машине, достаточно смешать его с медом. Скраб получается не оченьо жестким и ароматным. Иногда делаю маски из засахаренного меда, правда, потом вся баня в меду. Зимой мы с дочкой любим выбежать на улицу и упасть в снег. Ходите в баню – это здоровье и красота в одной процедуре!

5 советов от Анны Чуриной 1. Не можете войти в рабочий ритм, попробуйте выпить сок из зеленого яблока с лимоном и водой. Моментально взбодритесь! 2. Чтобы продвинуться в изучении иностранного языка, усвойте правило: регулярность занятий. Хотя бы по 10 минут, но каждый день. 3. Чтобы губы не сохли и не трескались, наносите на них обычный мед в качестве питательной маски. 4. В сезон простуд, побывав в общественных местах, дома разведите в воде ложку морской соли и промойте нос – не заболеете. Это средство лучше дорогих спреев. 5. Если чувствуете нервное перевозбуждение, которое мешает уснуть, то поможет теплая ванна с солью и 100 гр сухого красного вина.