Анна Ардова: «Сколько мне лет - не помню!»

Артистка Анна Ардова отмечает в сентябре день рождения. Она предпочитает не думать о возрасте, вместо этого - занимается йогой и следит за правильным питанием.

«Я бываю скучной, грустной, молчаливой»

Анна, традиционный вопрос в сентябре – где и как вы провели лето?

Отдыхала с детьми в Черногории. Мои дети уже взрослые и самостоятельные, но на море мы всегда ездим вместе – это наша семейная традиция. А теперь компания наша стала еще больше – с детьми поехали их вторые половинки.

Я обычно предпочитаю спокойный интеллектуальный отдых – почитать книжку в теньке, съездить на познавательные экскурсии. Но в прошлом году на Шри-Ланке решила освоить серфинг. Вставать на доску побоялась, потому что впереди были съемки. На животе удерживаюсь – и то хорошо. Вернулась в Москву и всем сказала, что освоила сёрфинг – я профессиональный лежачий сёрфер (смеется).

Ваши дети продолжили актерскую династию: Соня окончила театральную школу Олега Табакова, сейчас там учится Антон. Вас это радует?

Соня с детства начала сниматься в кино, с 7 лет играла в спектаклях и ездила с отцом на гастроли. Она человек одаренный, поэтому я не видела смысла препятствовать ее поступлению в колледж. Антон пошел за ней следом. Я как-то встретила Олега Павловича, говорю ему: «Спасибо вам, все мои дети у вас учатся». А он мне: «И много у вас еще детей?».

Дети хотят быть независимыми в профессии?

Когда они только поступали, то стеснялись меня и сами готовили программу. Это нормально. Потом я ходила к ним на экзамены, мы что-то обсуждали. Сейчас они уже просят иногда помочь разобрать отрывок или придумать этюд. Я тоже советуюсь с ними. Я переживаю по поводу их востребованности в профессии, да и за себя переживаю. Соня сейчас в стажерской труппе МХТ им. Чехова, у нее пока небольшие роли в массовке. Всем надо пройти через это.

Каких принципов в воспитании придерживались?

Я никогда специально их не воспитывала, все только личным примером. По большому счету, они были предоставлены сами себе, хотя у них были няни, которые занимались с ними уроками. Заставлять что-то делать нет смысла. Хотя порой я жалею, что не заставила их закончить музыкальную школу. Единственное, на чем я всегда настаивала – учить английский язык. Чтобы понимать и быть понятым везьде.

Вы любите посмеяться и подурачиться, что не соответствует стереотипу будто комедийные актеры в жизни скучные?

Я бываю скучной, грустной, молчаливой. Но этого никто не видит. А смеемся и шутим мы очень много. Думаю и мой брак продержался долго, потому что мы много смеялись. Хотя далеко не все проблемы можно решить со смехом. Иногда смех упрощает ситуацию, и она остается нерешенной. А есть ситуации, над которыми и вовсе нельзя смеяться. Например, если один родитель говорит с детьми о чем-то серьезно, а другой это осмеивает, то первый оказывается в дурацком положении.

Вам наверняка знакомо состояние эмоционального выгорания. Как выходите из него?

Чтобы набраться сил и энергии, я тихонько сижу дома. Мне надо побыть одной в тишине – с книжкой, фильмом, вязанием. Потом у меня не хватает терпения сидеть, и я уже хочу куда-то идти и что-то делать.

«Собой надо заниматься»

Недавно вы сообщили поклонникам, что проходили плановый осмотр в больнице. Зачем?

У моего бывшего мужа Саши очень поздно обнаружили рак, потому что он долго тянул с визитом к врачу. Его не стало полгода назад. Я очень напугана этой ситуацией, поэтому теперь чаще прохожу обследование и умоляю всех своих знакомых, всех людей – проверяйтесь каждый год. К сожалению, кровь и моча мало что показывают, надо делать более серьезные обследования. Обязательно следите за здоровьем.

У вашей профессии есть издержки?

Я рада, что актерская профессия позволяет постоянно быть в движении: быть физически активным и не сидеть на одном месте, как музыканты или офисные работники. А вот горло и голосовые связки очень уязвимы. Я берегу их - ношу шарфы, ем леденцы для горла, не пью холодное. Хотя один мой однокурсник, наоборот, пьет ледяную воду и говорит, что так горло закаляется. Но я не рискую.

Вы верите в нетрадиционную медицину?

Я верю в традиционную медицину, но вот иглоукалывание, на мой взгляд,- великая вещь. Одно время меня мучил остеохондроз, и я пошла к китайцам восстанавливать спину. Десять процедур - и о болях в спине больше не вспоминаю.

Тогда же я решила с помощью иглоукалывания бросить курить. Полежала с иголками час на спине и час на животе. Вышла и подумала – какая фигня. Закурила и мне стало невкусно, неприятно во рту. Приехала домой и снова закурила. Мне опять стало неприятно, с тех пор уже 15 лет не курю. Правда, тогда я довольно быстро набрала 10 килограмм, потому что едой замещала свою прежнюю зависимость. Некоторые и по 20 кг набирают, а меня спас спортзал.

И как же вы справились с этими 10 кг?

Тут иголки не помогут. Собой надо заниматься, и чем старше я становлюсь, тем лучше это понимаю. Худела постепенно, только года через три научилась контролировать размер порций. Помог и 3-дневный психологический тренинг у диетолога. Тренер говорил о системе питания. Советовал избегать «якорёчков», из-за которых мы часто переедаем: не есть перед телевизором, не доводить себя до сильного голода, осознанно подходить к тому, что ешь и в каком количестве. Я купила настольные весы и два месяца взвешивала свои порции, вела подсчет калорий. Потом привыкла на глаз определять калории в тарелке. В итоге, я похудела, но еще 3-4 лишних кило остались при мне.

Вам пришлось отказаться от каких-то продуктов?

Я люблю мясо, но стала реже его есть, потому что без него легче заниматься йогой. Раньше очень любила сладкое, но постепенно усилием воли отказалась от сахара и десертов. Сначала от молочного шоколада, потом от тортиков, а сложнее всего было отказаться от мороженого. Ем только фрукты и изредка мамино варение. Конечно, в отпуске я позволяю себе абсолютно все, но на то это и отпуск.

Почему вы занимаетесь именно йогой?

Когда я активно начала худеть, то занималась много чем –силовыми упражнениями, сушилась и бегала. Но мне все это не подходит. Я человек суетливый и эмоциональный, после таких тренировок чувствую себя плохо. Поэтому мне надо гармонизировать мозг. И йога с этим как раз справляется, плюс дает хорошую физическую нагрузку и гибкость. А еще я плавать люблю, вода тоже успокаивает. По утрам делаю зарядку - дышу, тянусь.

Уличные активности любите?

Два года назад дочка подарила мне розовый велосипед под называнием Электра. Он стоит у меня в спальне, у него очень красивые чистые-чистые шины, моя розовая Электра – девственница, потому что я ни разу на ней не прокатилась. Иногда я вешаю на нее белье (смеется). Надо мной уже все смеются. Когда-нибудь я, конечно, поеду на ней. Но одна не хочу, мне нужна компания.

«Я не чувствую свой возраст».

Вы сейчас с короткой стрижкой, вам она очень идет.

Спасибо, хочу немного отрастить волосы, чтобы стрижка стала более женственной. С такой мальчиковой прической сложно создавать образы в кино, а парик чаще всего заметен.

Раньше я много работала, но поняла, что надо оставлять время на себя – ходить на йогу, к косметологу. Раз в два месяца я прохожу процедуру биоревитализации, делаю маски и массаж лица. Обязательно пользуюсь кремами, а утром еще принимаю контрастный душ и протираю лицо и все тело льдом. Лед приятно обжигает, кожа заметно уплотняется и подтягивается.

А каково годами играть одну и ту же роль в спектакле?

Каждый раз по-новому - другой день и другое внутреннее состояние. Был у меня спектакль «Чума на оба ваши дома» в театре Маяковского. Я его играла 17 лет! Но я получала удовольствие, а новые ребята в массовке халтурили, потому что никто особо за спектаклем не следил, режиссер уже ушел из театра. Когда стареет спектакль и начинает расползаться ритм – тогда уже тяжело.

Может роль влиять на ваши чувства и настроение?

У меня был тяжелый период в 41-42 года. Я разводилась с мужем и репетировала спектакль «Август: Графство Осейдж», в котором у моей героини были серьезные проблемы. Произошло некое наложение ситуаций и у меня случилась настоящая депрессия. Возможно, она имела отношение к личной жизни, а спектакль выплеснул мои эмоции наружу.

Как вы настраиваетесь на работу и что делаете после?

На съемочной площадке очень важна дружелюбная и легкая атмосфера. А в театре пока я сижу на гриме, то читаю текст, думаю о роли. После спектакля я легко прихожу в себя –достаточно вкусного ужина и бокала красного вина. Так восполняю силы и успокаиваюсь.

А кошка помогает? И почему вас привлекают именно лысые кошки?

У меня есть аллергия на шерсть, а кошку очень хотелось. И мне подарили канадского черепахового сфинкса. Тэфи невероятно грациозная, а на ощупь, как горячая замша - очень приятная. Эти кошки умные, добрые, ласковые, им холодно и поэтому они всегда рядом с человеком.

Есть ли у вас увлечения?

Я люблю вязать и выкладывать мозаику. Работа руками меня успокаивает. Люблю постоять у плиты, правда себе я особенно не готовлю, а вкусно накормить детей и гостей мне в удовольствие.

У вас в сентябре день рождения. Вы чувствуете возраст?

Вообще не чувствую своего возраст. Вижу, что дети выросли и понимаю, что сама повзрослела, но насколько конкретно – не помню и даже не хочу вспоминать, чтобы не расстраиваться.

Что вы пожелали бы себе на день рождения?

Здоровья себе и своим близким. И новой интересной работы, будь то съемки в кино или спектакль.

5 фактов об Анне 1. Родилась в Москве, в актерской семье: отец - актёр и режиссёр Борис Ардов, мать - актриса ТЮЗа Мика Ардова, отчим – актёр Игорь Старыгин, бабушка – актриса Нина Ольшевская. 2. Окончила ГИТИС. Является актрисой Московского театра им. Маяковского. Имеет в коллекции премию «ТЭФИ». 3. Стала известной и популярной после работы в скетчкоме «Женская лига» на ТНТ, а затем имела успех в ситкоме «Одна за всех» на канале «Домашний». 4. Почти 20 лет жила в браке с актером Александром Шавриным. Имеет двоих детей – Соню и Антона. 5. Предпочитает называть себя артисткой, а не актрисой.

5 советов Анны Ардовой 1. Обязательно находите время на то, чтобы побыть наедине с собой в тишине. 2. Не начинайте день с неприятных мыслей. Проснувшись, поблагодарите Бога за все, что у вас есть – за любимого, за работу, за детей... Когда человек благодарит, ему становится легко. 3. Натощак выпивайте стакан теплой воды - это включит организм в работу. 4. Если нет желания делать зарядку, просто лягте нагишом на коврик и потянитесь в разные стороны. Такой ритуал пробуждает любовь к себе и своему телу. 5. Завтрак должен быть углеводным – он зарядит вас энергией на весь день.

Опубликовано: 10 сентября 2018 г.