Алла Сигалова: «Движение и дыхание – самое важное в жизни»

Известный хореограф Алла Сигалова рассказала «Здоровью», как важно уметь правильно дышать, о своей любви к «железу» и о том, на что ей жаль тратить время.

«Есть можно многое, но мало»

Алла, вы предложили встретиться в 8 утра! Каков же ваш распорядок дня?

Я каждый день встаю в 7 – это норма для меня. А ложусь в час ночи. Семи часов мне достаточно, чтобы выспаться и чувствовать себя хорошо и бодро весь день. Я живу в таком режиме уже много лет, поэтому просыпаюсь всегда сама, без будильника. В 10 часов у меня начинаются репетиции в театре. Например, сейчас я работаю в Риге – здесь до шести вечера мы трудимся, а потом я свободна. Могу пойти на концерт, могу отправиться на прогулку по городу или по морю. А главное – у меня есть возможность встретиться с друзьями, которые здесь живут или сюда приезжают.

А как вы завтракаете?

Каждое утро я съедаю маленькую чашечку необработанной овсянки. Заливаю ее с вечера горячей водой, а утром добавляю ложечку меда и ем. Потом выпиваю кофе. Вот и все.

Это вкусно?

Да, я получаю от такого завтрака большое удовольствие! Его мне хватает до вечера. Обед я пропускаю, потому что просто забываю о голоде, когда нахожусь в процессе репетиции. Зато после работы мне хочется расслабиться и вкусно поесть, выпить вина. Могу съесть кусок хорошего мяса с салатом и небольшое пирожное «Наполеон» с заварным кремом – это не страшно, если ты съешь совсем чуть-чуть. Гораздо хуже намешать на тарелке всего и в большом количестве. Я изучила много разных систем питания и диет, и пришла к выводу, что есть можно многое, но мало. Тогда будет и удовольствие от еды, и чувство насыщения и никаких лишних килограммов. Надо обязательно иногда лакомиться запретными вещами – у меня это мороженое, пирожные, шоколад.

Что из себя представляет этот единственный прием пищи?

Это может быть что угодно - я кушаю то, что хочу и люблю. И всегда ем традиционные блюда той страны, в которой нахожусь. Например, в Италии невозможно не есть пасту или пиццу. У меня нет списка продуктов, от которых я отказалась бы навсегда. Просто некоторые появляются на моем столе очень редко, например, макароны, картофель, супы, фрукты, красное мясо.

Знаю, что вы не готовите сами. Почему?

Когда дети были маленькие, я готовила для них. Но я этому занятию душевно не отдавалась, а надо отдаваться, чтобы делать это хорошо. Несколько лет назад, когда я решила что-то приготовить сыну, он мне сказал: «Мама, мне же придется это съесть. Лучше не утруждай себя» (смеется). Я его спрашиваю, как же ты раньше ел мою стряпню. Оказывается ел ради меня, но лучше бы мне не готовить. Поэтому кухня у меня в доме – декоративная часть интерьера (смеется).

Многие женщины хотят похудеть. Какой первый шаг вы им советуете сделать?

Просто сократить количество еды. Потом уже следуют такие банальные вещи, как не есть на ночь, не есть жареное, жирное, сладкое и так далее. Но всегда важен комплексный подход: сесть на диету и недостаточно двигаться – это безрезультатно.

«Изучайте свое тело»

Ваша работа связана с постоянной физической нагрузкой. Вам этого хватает?

Как раз нет, я хожу в спортзал. Но я не поклонник йоги или пилатеса, меня больше привлекает «железо», силовые тренировки. Я даю себе совсем небольшую нагрузку, потому что есть проблемы со спиной. Руки и спина – те части тела, мышцы которых нужно дополнительно подкачивать. У меня дома есть гантели по 3 кг, с которыми я регулярно делаю упражнения.

Какими-то видами спорта увлекаетесь?

Я люблю плавать. К бассейну отношусь брезгливо, а вот в море я уплываю далеко за буйки и надолго. Но больше никакими видами спорта не занимаюсь, избегаю всего, что связано с травмами.

Как не перестараться с тренировками и понять, что пора остановиться?

Те инструкторы, что дают всем общие советы – вредители. Организм у всех индивидуален, каждый день мы даже чувствуем себя по-разному. Собираясь заниматься фитнесом, вы просто обязаны изучить свое тело, узнать, как все в нем устроено и как работает ваш организм. Необходимо прислушиваться к нему, к его сигналам, и понимать, что с ним происходит. Мы же изучаем гаджеты, которые покупаем, так почему же так халатно и неуважительно относимся к своему телу. Я заметила, что в России у людей есть такая особенность: при первых неприятных симптомах мы никогда не идем к врачу. Мы думаем, что само пройдет, нужно потерпеть, времени на врача нет и так далее. Это совершенно неправильно. Лучше сразу обратиться к врачу, которому доверяешь.

Сегодня многие говорят о пользе растяжки, что она важнее силовых упражнений. Это так?

Растяжка – вещь прекрасная.

5 фактов об Алле Сигаловой: 1. Родилась 28 февраля 1959 года, жила в Ленинграде. Окончила Академию русского балета им.А.Вагановой и режиссерский факультет ГИТИСа. 2. В 19 лет после травмы ушла из классического балета. Добилась успеха как хореограф и актриса. Лауреат премии «Золотая маска» (2008 г.), заслуженный деятель искусств и заслуженная артистка РФ, профессор Школы-студии МХАТ. 3. Телеведущая различных шоу канала «Культура». Восемь лет была членом жюри танцевального конкурса «Танцы со звездами» на канале «Россия». 4. Вдова режиссера Романа Козака. Мама двоих взрослых детей - Анны и Михаила. Есть внук Федор. 5. Любит минимализм в интерьере, покупает антиквариат и предпочитает черный цвет в одежде.

Но в любом деле нельзя доходит до безумия. Надо соразмерять свои возможности с тем, что ты делаешь. Растяжка поддерживает мышцы, суставы и сухожилия в состоянии движения – это важно. Если увлекаться только растяжкой, то надо быть осторожным: помнить, что мышцы рвутся.

Еще одна важная вещь - правильное дыхание. Об этом многие забывают.

Очень важная! Когда я училась, у нас был специальный предмет – дыхательная гимнастика. Тогда он казался ерундой - зачем нам рассказывают, как правильно дышать? Но со временем приходит осознание важности этого навыка для движения. Мы и в обычной жизни совершенно не умеем дышать. А ведь с помощью дыхания можно выровнять артериальное давление, справиться с головной болью и вообще с болью. Правильное дыхание улучшает циркуляцию крови и обменные процессы в организме, мозг начинает работать лучше. Воздух – наше питание, возможно даже более важное, чем кусок мяса. Но правильное дыхание – целая наука, лучше, если этому научит грамотный специалист.

Сегодня многие увлечены марафонами. Как вы относитесь к бегу?

Да, я вижу, что все бегают как угорелые (смеется). Если людям нравится – пусть бегают. Я бы тоже к ним присоединилась, но не могу себе этого позволить – у меня ноги травмированы, поэтому лучше буду быстро ходить, чем бегать. Я стараюсь не давать сильную нагрузку на колени, поэтому когда я вижу, что люди бегут по асфальту, я хочу преградить им дорогу и закричать: «Стойте!» Бегать надо по специальной дорожке, иначе суставы вскоре дадут о себе знать.

Вы как хореограф все знаете о красивой осанке. Не кажется ли вам, что сегодня у нас с ней большая проблема?

Я преподаю уже 36 лет и все эти годы на вступительных экзаменах наблюдаю, как меняется фигура, сама структура тела молодых людей. Не в лучшую сторону. Проблемы с осанкой, позвоночником очень заметны. Причин много – плохая экология, плохое питание, отсутствие физической нагрузки при сидячем образе жизни. Физическую активность обязательно надо включать в повседневную жизнь, иначе пиши - пропало. Если не нравятся фитнес-клубы, то хотя бы много ходите пешком. Движение – самое главное в жизни. Это все осознают, но бывает, что очень поздно.

Подскажите как понять родителям, что их ребенок действительно способный?

Большинство выдающихся деятелей искусства достигли высот через преодоление, их достижения – это, прежде всего, работа над собой. Родители дают ребенку возможность понять – его это путь или нет. Сначала у детей все идет через «не могу» и «не хочу», а потом ребенок втягивается и влюбляется в это дело, не может без него существовать. Если через год-два такого не происходит, не мучайте его. Если сам он не подошел к скрипке, не захотел остаться с ней наедине, если сам не подошел к балетному станку и не старается, значит, ребенку это неинтересно. Не усложняйте ему жизнь, дайте ему другие возможности и варианты, не навязывайте. Моя дочь училась в хореографическом училище, но потом поняла, что ей это не нужно. Она стала дизайнером. А сын увлекся телевидением.

«Депрессия – это болезнь»

На шоу «Танцы со звездами» вам приходилось критиковать других. А насколько вы самокритичны?

Там выступали непрофессиональные танцоры, я особо и не критиковала. Потому что профессиональный разговор гораздо жестче, требовательнее и нелицеприятнее. Что же касается самокритичности, то раньше самоедство зашкаливало: мне самой с собой было тяжело. Потом я все-таки научилась с этим справляться. Планка, которую ты себе ставишь, порой так высока, что иногда не можешь до нее дотянуться. Отсюда – внутренние конфликты.

На что вам жаль тратить время?

О, сразу скажу, не раздумывая, - не люблю ходить по магазинам, это зря убитое время. Я в Риге разбила о мостовые все каблуки, и теперь каждый день я утром напоминаю себе, что надо пойти в магазин купить туфли. И постоянно это откладываю. А еще мне жаль тратить время на бессмысленное общение с неинтересными людьми. И не люблю тратить время на салоны красоты.

Какими же антиэйдж-процедурами тогда пользуетесь?

У меня есть врач-дерматолог, она работает не в салоне, а в медицинском учреждении. У нее я регулярно прохожу курсы мезотерапии. Это, пожалуй, единственная процедура, которую я считаю полезной, а остальное все - баловство.

Как вы привыкли ухаживать за собой?

Обязательно – хорошее средство очищения и крем для лица. Еще мне необходимо пользоваться скрабом для тела. Поскольку работаю я в прямом смысле слова в поту, мне часто приходится принимать душ в течение дня. Поэтому самые главные предметы в моей косметичке - средства для душа и средства после мытья: очищающие, увлажняющие и питательные.

Вы же в жизни почти не пользуетесь декоративной косметикой - почему?

Я считаю не очень прилично ходить с утра в какой-то раскраске. Надо стараться выглядеть свежо и поддерживать здоровье кожи. Я подкрашиваю лишь ресницы и наношу бесцветный увлажняющий блеск на губы. Хорошее настроение и улыбка на лице – лучше косметики.

Вы с виду очень хрупкая женщина, но лидер по натуре. У сильной женщины бывают минуты слабости?

Я не понимаю, что такое «сильная женщина». Это выражение стало сегодня разменной монетой. Я не могу быть одинаковой с 7 утра до часу ночи. Мы бесконечно меняемся в течение дня. Как и любой человек, я могу полениться, расслабиться, я далеко не кремень.

Часто творческие люди склонны к депрессиям. Знакомо вам такое состояние?

Депрессия – тяжелейшая болезнь, а у нас этот медицинский термин постоянно применяют в быту, называя им даже плохое настроение и меланхолию. Это неправильно. Пребывать в так называемой «депрессии» - это распущенность, я себе этого не позволяю и в других не люблю. Мы должны уметь управлять своими эмоциями, переключаться. Это в наших силах.

Что приносит вам радость помимо работы?

Вот я встала сегодня – за окном солнце, река в тумане, свежий воздух. Я сейчас пойду на рынок, куплю себе верескового меда, груши, сливы и ароматный хлеб. Вечером схожу на концерт, а в течение дня буду работать с талантливыми людьми. Это все – мгновения радости. Когда я нахожусь в Москве в ноябре-декабре, все вокруг жалуются на пасмурность и слякоть, но я этого не замечаю! Настроение складывается не от погоды, оно идет от того, что у тебя внутри. Я знаю цену жизни, дружбе и любви - многих близких мне людей уже нет. Я также знаю цену гламуру, суете и светским отношениям. Поэтому я хочу с удовольствием проживать каждый день при любой погоде.

5 советов от Аллы Сигаловой: Рекомендую иметь дома удобные гантели. С ними можно делать большое количество упражнений и при этом смотреть телевизор, например. Мы много сдерживаемся. Находите возможность отпустить себя, выплакать все ненужное – со слезами выходят негативные эмоции. Чтобы поддержать здоровье волос, можно делать теплые маски с маслами – аргановым, ши и жожоба. Танцуйте! Люди расцветают, танцуя. Это позволяет оторваться от бытовых проблем, ускользнуть в какое-то другое состояние. Хотя бы ненадолго. К врачебной помощи стоит относиться с уважением, не отвергать ее. Будьте чуткими к своему организму, любите его.